الآن على رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 : azhar eg splash .. نتيجة المرحلة الابتدائية .. الإعدادية...

رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 والاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية 2019 وكذلك الصفوف الابتدائية الأزهرية التيرم الأول، حيث أن بوابة الأزهر التعليمية هي الجهة الحصرية والوحيدة التي يتم نشر جميع نتائج المراحل الدراسية الأزهرية من خلالها، للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ويتم قريبا نشر نتائج الفصل الدراسي الأول الخاصة بشهادة الابتدائية الأزهرية، والإعدادية الأزهرية وذلك عبر رابط موقع الأزهر التعليمي 2018 باستخدام رقم الجلوس،

فقد أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ: صالح عباس، أعلن فضيلته عن بدء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب، وذلك لامتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية للتيرم الأول من العام الدراسي الحالي، كما تم التصريح بأن عملية سير الامتحانات تمت في سهولة ويسر دون مل يعكر صفو العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

رابط موقع الأزهر التعليمي 2019

رابط موقع الأزهر التعليمي98

هو الرابط الرسمي الذي يتم نشر جميع نتائج امتحانات جميع المراحل الدراسية الأزهرية عليه كل عام، وقد قامت مشيخة الأزهر باستحداث النظام الإلكتروني للتعرف على النتائج من باب التسهيل على الطالب لمعرفة نتائجه، إلا أن الموقع لا يعتبر مصدرا أخيرا للتعرف على النتائج وعلى الطالب أن يراجع النتائج من جديد في المدرسة التابع لها فيما بعد.

معرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على رابط موقع الأزهر التعليمي 2018 الخاص بالنتائج للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتيجة



ويمكن التعرف على نتيجة جميع صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على رابط موقع الأزهر التعليمي 2018 التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها، ويتم إضافة رابط النتائج لموقع الأزهر الإلكتروني مع إعلان نتائج الامتحانات

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الطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

كما يمكن التعرف أيضا على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بذلك، وهو تطبيق خاص بقطاع المعاهد الأزهرية على الهاتف المحمول فقط، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة جميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وذلك من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

موفع الأزهر الشريف لنتائج الطلاب

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

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