“التعليم” تكشف عن حقيقة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي من طلاب المنازل

أكد مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر، أن طلاب الخدمات سيكونون ضمن الفئات المستهدفة لتوزيع أجهزة التابلت، مؤكدًا أن سيستفيدون من تلك الأجهزة.

وأضاف مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتكنولوجيا المعلومات، أن طلاب المنازل لن يتم توزيع الأجهزة عليهم، وسوف يتم إخطار المدارس بآلية امتحانات هؤلاء الطلاب، وكيفية تدريبهم.

وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استكمال منظومة تطوير التعليم، وفق أحدث المعايير العالمية، وقد بدأت الوزارة في توزيع أجهزة التابلت للمرحلة الأولى، وبدأ التوزيع على 20 محافظة وفقًا للخطة الزمنية المقررة.

كما أكدت الوزارة أنه يتم توزيع أجهزة التابلت وفقًا للخطوات والإجراءات المحددة، لضمان وصوله إلى الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة، وقد تم تجهيز المدارس استعدادًا للتعليم التكنولوجي، وذلك بمد المدارس بالسبورات الذكية، في إطار تكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا بعام 2019.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، قد أكد على أن منصة إدارة التعليم وجميع محتويات بنك المعرفة موجود على التابلت، ويتضمن كافة ما يحتاجه الطالب من مناهج وطرق شرح متعددة.