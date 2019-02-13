التعليم تنفي 4 شائعات وفي مقدمتها توقف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بشمال سيناء

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ظل ما تردد من أخبار حول توزيع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، حيث تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة نهائياً لما تردد حول توزيع التابلت على الطلاب بعد التسجيل عبر موقع الوزارة، مشيرة إلى أن استلام التابلت لن يتم إلا عن طريق توجه الطالب برفقة ولي أمره إلى أقرب مكتب بريد، ثم يقوم الطالب بدفع 100 جنيه كرسوم تأمينية “بوليصة تأمين”، على أن يتسلم الطالب إيصالاً بالرسوم المدفوعة يضمن له صيانة التابلت في حالة تعرضه للكسر أو الحريق، ثم يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها، ويقوك كلاً من ولي أمر الطالب بالتوقيع على وصل الاستلام وأيضاً أخصائي الفني ومدير المدرسة، ويتم تسليم التابلت للطالب على الفور.

كما نفت وزارة التربية والتعليم ما نشر حول توزيع الوزارة التابلت على كافة طلاب المرحلة الإعدادية بمختلف صفوفها التعليمية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز تابلت على طلاب المرحلة الإعدادية، وأن توزيع التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يتضمن أي مرحلة تعليمية أخرى، وأن كل ما يثار من أخبار بشأن هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها صلة بالحقيقة الهدف منها إثارة البلبلة في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأيضاً نفت الوزارة ما تداول من أخبار بشأن حذف أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة بسبب ضيق الوقت، مؤكدة أنه لم يتم حذف أي جزء من منهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لتلك المرحلة التعليمية بجميع صفوفها كما هي دون حذف أو إلغاء، مشددة على أن يتم ما يثار في هذا الأمر شائعات مغرضة هدفها إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة تحديداً في ضوء تطبيق نظام التعليم الجديد.

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كما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنفي الأنباء التي تردد بخصوص توقف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في مدارس محافظة شمال سيناء لدواعي أمنية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتعليق الدراسة بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن الدراسة في الترم الثاني منتظمة بكل مدارس المحافظة، وبدأت في موعدها المقرر يوم السبت الماضي 9 فبراير 2019، مشددة على أن كل ما تداول من أنباء بخصوص هذا الأمر شائعات ليس لها أساس من الصحة الهدف منها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

كما أشارت الوزارة، إلى انتظام الدراسة في جميع مدارس شمال سيناء وعددها 591 مدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة “ابتدائي إعدادي ثانوي” سواء حكومية أو خاصة أو تجريبية.