الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2019 .. رابط نتائج...

- 1/3
- 2/3
- 3/3
الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي التيرم الأول 2019
ينتظر طلاب المرحلة الثانوية، الصف الأول والثاني الثانوي الإعلان عن نتائج الامتحانات بين الحين والآخر، وقد صرح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم عن نتائج الطلاب في امتحانات نهاية العام في المرحلة الثانوية قبل بداية شهر رمضان، وذلك للتفرغ والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة فيما بعد، ويتم التعرف على نتائج الطلاب في المرحلة الثانوية من خلال روابط مديرية التربية والتعليم لكل محافظة على حده، كما يتم إعلان قوائم بأسماء الناجحين بالمدارس خلال يوم أو يومين من إعلانها على المواقع الإلكترونية.
منعا لازدحام التداخل للتعرف على النتائج، تم تخصيص موقع إلكتروني لمديرية التربية والتعليم لكل محافظة للاستعلام عن نتائج المراحل الدراسية المختلفة، الابتدائية والإعدادية والثانوية أيضا:نتيجة المرحلة الثانوية محافظة القاهرة
نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمصر 2019 التيرم الأول بجميع المحافظات
سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:
قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة وتعرف على موعد ظهور النتائج، النتائج لم تظهر بعد حتى الآن، تابعنا على موقعنا وسنوافيكم بكل جديد.
نتابع معكم عزيزي القارئ سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي، خطوة بخطوة، عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة على حده.
سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بعد انتهاء لجان الثانوية العامة، بعد أن يتم اعتمادها سيتم إعلانها علي المواقع الإلكترونية والمدارس.
أقرأ أيضا وتعرف على:
بالفيديو | الآن محاربة جشع التجار .. تخفيض يصل إلى 40% عن طريق مبادرة كلنا واحد .. عناوين شوادر وقوافل متنقلة لجميع السلع الغذائية
قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”
محررة صحفية في المواقع الإلكترونية وهواياتي القراءة والإطلاع على كل جديد من العلوم والمعرفة