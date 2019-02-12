وزير التعليم: عدم دفع الطالب للأموال في حال ضياع التابلت

صرح وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي، بالرد على مخاوف أولياء الأمور التي عبروا عنها بعد استلامهم جهاز التابليت في حال ضياعه سيدفع الطالب غرامة، وقد نفى وزير التعليم ذلك الأمر موضحا بان الدولة تمنح الطالب جهاز تابلت هدية مجانية وتحدث البعض عن أمور أخرى مثل ضياعه أو تلفه وسداد الطالب قيمته فذلك ليس له دليل من الصحة.

وأكمل قائلا بان مبلغ 100 جنيه المنصوص عليه وإقرار ولي الأمر باستلام التابلت يعتبر كبديل إذا أراد الطالب جهاز أخر في حالة فقده أو تلفه، وتسلم أجهزة التابلت للطلاب بشكل مجاني وإذا فقدت لن يدفع مالكها غرامات، اكما أن المشروع أعمق وأهم وأرقى من مجرد إقرار ومحاولات تربح منه.