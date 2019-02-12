كيف تتفوق في الدراسة وتحقق حلمك في التعليم وترضي والديك

التفوق في الدراسة حلم يراود الكثير من طلاب المدارس وطلاب الجامعات في مختلف المراحل الدراسية، حيث ان هناك الكثير من المعوقات المختلفة التي تعيق التفوق الدراسي وتجعل الطالب يحيد تدريجيا عن هدفة المنشود، وهذه المعوقات تعتبر بمثابة الطامة الكبرى اذا تمكنت وسيطرت على الطالب أثناء دراسته وقد تكون هذه المعوقات مشاكل اسرية او مادية او نفسية او اجتماعية، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح أهم النصائح التي يجب على الطالب الذي يجيد ان يتفوق في دراسته ان يعمل بها وان لا يحيد عنها مهما كانت الظروف، حيث ان التفوق الدراسي هبة من عند الله تعالى يعطيها لمن يشاء بعد أن يهيئ له الأسباب لذلك.

كيفية التفوق الدراسي

من خلال هذه النصائح يستطيع الطالب ان يكون في صفوف المتفوقين في الدراسة وهي كما يلي:

الإخلاص في طلب العلم لوجه الله تعالى، والدعاء الدائم بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

وضع خطة للمذاكرة مع بداية العام الدراسي والالتزام الدائم بهذه الخطة وعدم الحياد عنها.

الابتعاد عن أصدقاء السوء والاصدقاء الكسالى الذين ينشرون الطاقة السلبية، والتقرب من الأصدقاء المجتهدين في دراستهم.

مذاكرة المواد و الدروس اولا بأول والمتابعة المستمرة مع المعلم وعدم تأجيل الدروس وتراكمها.

عدم إشغال الذهن بأشياء أخرى تعيق من التفوق الدراسي كالمشاكل الأسرية وغيرها.

من المهم جدا ان يكون الطالب راغبا وبشدة في التفوق الدراسي فهذه الرغبة تمنحه العمل والتفاني في أداء واجباته الدراسية وامداده بالطاقة الايجابية والتحفيزية ليكون متفوقا في دراسته.

التفوق الدراسي يحقق عيشة كريمة ومكانة اجتماعية، وهذا يعتبر حافز للباحثين عن التفوق الدراسي والراغبين في الحصول على اعلى الدرجات.