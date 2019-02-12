الخميس المقبل آخر موعد للتقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد المؤقت مع المعلمين

كشفت الدكتور محمد عامر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، عن إجمالي عدد المتقدمين لمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، وقد بلغ عددهم 302 ألف متقدم من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

الدكتور محمد عامر

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وأضاف أن أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا كبيرا على التقديم لمسابقة التعاقد المؤقت كانت من محافظة الدقهلية، حيث تستهدف المسابقة سد العجز الموجود بالإدارات التعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، ويتم انتهاء العقد بعد انتهاء المدة المحددة.

وأوضح الدكتور محمد عامر أن الخميس المقبل هو أخر يوم للتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات المتقدمين للمسابقة، وأشار إلى أن هناك أسبوع آخر خاص لتقديم الأوراق باليد للإدارات التعليمية بالمحافظات، وذلك ردا على التساؤلات التي تثار حول صعوبة استخراج القيد العائلي قبل انتهاء مدة التقديم.

بعض شروط التقديم لمسابقة التعاقد المؤقت بالوزارة:

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي لعام 2019، بشروط معينة منها أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مقيم بنطاق الإدارة التعليمية المتقدم لها لمدة خمس سنوات سابقة لتاريخ الإعلان عن المسابقة، وأن لا يكون المتقدم قد شغل وظيفة حكومية سابقة أو حالية، وتقديم كافة الأوراق المطلوبة للوظيفة ومنها القيد العائلي، وتقديم ما يثبت الحصول على مؤهل تربوي، كما لا يتم تجديد العقود تلقائيا بعد انتهاء المدة المحددة للعمل بل ينتهي العقد بعد انتهاء مدة الدراسة الحالية.