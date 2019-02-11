محافظ الإسكندرية يشهد توزيع جهاز ” التابلت ” وتشغيل المنظومة الرقمية التعليمية على طلبة...

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، إن نظام التعليم الجديد لطلبة الصف الأول الثانوي ، يساعد على التفاعل والتجاوب بين الطالب والمعلم ، ويتيح الحصول على المعلومات بسهولة ويسر من خلال بنك المعرفة ، موجها الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على هذه الرؤية الجديدة في التعليم ، والتي تساهم في إعادة الجودة التعلمية الصحيحة التي تعتمد على التفكير والبحث عّن المعلومات ، والبعد عن التلقين والحفظ .

جاء ذلك خلال توزيع جهاز ” التابلت ” وتشغيل المنظومة الرقمية التعليمية ، على طالبات الصف الأول الثانوي ، بمجمع مدارس مصطفى النجار التجريبية المتميزة بنات ، التابعة لإدارة شرق التعليمية ، بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة ، والأستاذ مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، والأستاذ يوسف الديب مدير إدارة شرق التعليمية ، واللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق .

وأكد المحافظ على الطالبات ، أن الطالب هو محور وأساس العملية التعليمية ، وهو الساعد الرئيسي لتقدم مصر ، لذا يجب على الجميع الاستفادة من هذه التجربة ، مشيرا أن أي تجربة في بدايتها ستكون صعبة ، ولكن مع التدريب عليها ، ستصبح أفضل بكثير من الطرق التقليدية ، وسنصل من خلالها إلى القضاء عن الدروس الخصوصية والطرق التقليدية في التعليم ، لتصبح الأجيال القادمة قادرة على مواجهة أي مشكلة باستخدام العقل والتفكير والإبداع والقدرة على صناعة المشروعات التعليمية التي تساهم في تقدم المنظومة التعليمية .

وطالب قنصوة نقل إيجابيات تلك التجربة لزملائهن ، مؤكدا لهم أنهم جيل يتمتع بخدمات ومزايا ، وتوافر المعلومات لهم بكم هائل في أي وقت ، ويستطيعون الاستعانة بجميع الأبحاث العلمية من مختلف جامعات العالم ، وهو مالم يكن متاحا بهذا الشكل للأجيال السابقة ، مؤكدا أن علينا جميعا أن ندعم هذه التجربة التي ستظهر نتائجها خلال أشهر قليلة ، وباستخدام التطبيقات الموجودة على أجهزة ” التابلت ” والاستفادة منها يخرج جيلا جديدا يبني مستقبل مصر القادم ، وننافس به الدول المتقدمة .