أخبار التعليم : لن يدخل الامتحان من تجاوز غيابه 15% وحبس أصحاب مركز دروس خصوصية بتهمة النصب على...

أخبار التعليم بمصر فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية منذ قليل على لسان رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة الدكتور رضا حجازي :أن الوزارة تشترط لدخول الامتحانات هذا العام هو حضور الطالب 85% من أيام الدراسة الفعلية، وأضاف الدكتور حجازى: أن وزارة التربية والتعليم قد رصدت منذ بداية العام الدراسي 2018/2019 ارتفاع ملحوظ في نسبة غياب الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة، وأنه قد تم مخاطبة المديريات التعليمية، وتم التشديد عليها بضرورة التأكيد على المدارس بالالتزام بقانون التعليم والذي ينص على عدم أحقية الطالب في أداء الامتحان إذا تجاوزت نسبة غيابة 15% من أيام الدراسة الفعلية، أي انه لابد من حضور الطالب لعدد 85% من أيام الدراسة.

كما صرح رئيس قطاع التعليم العام، وذلك من خلال تصريحات صحفية: أن المديريات التعليمية فد نبهت وأكدت على المدارس بخصوص تنظيم قبول أعذار الغياب لطلاب الثانوية العامة خاصة، مع التأكيد على تسجيل الغياب الفعلي لجميع الطلاب عبر الموقع الإلكتروني، والذي يطلق عليه الغياب الإلكتروني للطلاب.

متابعة غياب الطلاب بالرقم القومي “الغياب الإلكتروني”

أخبار التعليم بمصر

ومن الجدير بالذكر ما أكدت عليه وزارة التربية على الاهتمام بالبيانات المتعلقة بالغياب الورقي وكذلك الإلكتروني، ولابد من أن يتطابق الغياب المقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلي للطلاب، وأنه لابد من العودة لتفعيل تحرير إنذارات الغياب للطلاب، ويجب إرسالها لأولياء الأمور في المواعيد المحددة لذلك، وكذلك لابد من التواصل بين المدارس وأولياء الأمور بشأن التقييم الفني للطالب داخل المدرسة، وكذلك يجب على المدارس اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل وتشجع حضور الطلاب للحد من الغياب، وكذلك تهيئة المدارس لتكون بيئة جاذبة وتحقق الإفادة لحضور الطلاب.

ولم يقتصر الغياب على الطلاب فقط، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم على المدارس بضرورة حصر الغياب اليومي المتعلق بالمعلمين، وكذلك جميع القائمين على العملية التعليمية، ومتابعة تواجدهم بالمدارس خلال أوقات العمل الرسمية، خلال اليوم الدراسي من بدايته لنهايته، وشددت الوزارة أيضا على تطبيق لائحة الانضباط بحذافيرها، وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها حيال أي مقصر.

Advertisements

حبس أصحاب مركز دروس خصوصية بتهمة النصب على الطلاب وأولياء الأمور

وعلى صعيد أخر في مجال محاربة الدروس الخصوصية والحد منها فقد تم إحالة بعض ملاك مراكز الدروس الخصوصية إلى النيابة العامة بتهمة خداع الطلاب وأولياء الأمور، وادعاء بعضهم أنهم أصحاب مدارس خاص، فقد أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس ملاك مركز دروس خصوصية 4 أيام على ذمة التحقيقات،بتهمة الخداع وإيهامهم أولاء الأمور بقيد أبنائهم في المدرسة مقابل مبالغ مالية وصلت 3 آلاف جنيه للطالب، وذلك بعد تقدم أولياء الأمور بشكوى لوزارة التربية والتعليم.

أقرأ أيضا وتعرف على:

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 : رابط الاستعلام عن نتائج الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية .. الشرقية .. الغربية وجميع المحافظات

التعليم تعلن تسليم التابليت المدرسي .. قواعد تقويم الطلاب بالمرحلة الابتدائية .. أولى الثانوي