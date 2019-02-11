التعليم تواصل مع هيئة البريد لتحصيل 100 جنيه قيمة بوليصة تأمين التابلت

صرح الدكتور أحمد ضاهر، مستشار وزير التعليم الفني لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن تسليم التابلت إلى الطلاب يتم الأن في المحافظات بعد استيفاء الشروط المحددة لاستلامه ومنها بوليصة تأمين يتم دفعها قيمتها في مكاتب البريد في مقابل وصل بقيمة 100 جنيه سنوياً كتأمين شامل على التابلت، للحصول على جهاز بديل في حالة ضياع أو تلف الجهاز، مشيراً إلى أن بوليصة التأمين إجبارية، لأن رقم التأمين سيكون مطلوباً من الطالب عند استيفاء أوراق التابلت.

وأضاف ضاهر، أنه تم التواصل مع هيئة البريد لتحصيل قيمة البوليصة من أولياء الأمور في مكاتبها بالمحافظات وتسهيل العملية عليهم، لافتاً إلى أن كل من سيحصل على جهاز لوحي “تابلت” سيقوم بدفع مبلغ التأمين سواء كانوا طلاباً أو معلمين.

وأشار مستشار الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن طلاب الصف الأول الثانوي “منازل” لن يحصلوا على الجهاز اللوحي “تابلت”، وسوف تخطر الوزارة المدارس قريباً بآلية امتحان هؤلاء الطلاب لتدريبهم عليها.

وبشأن الشكوى التي تتعلق بتوريد معظم المبالغ لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات في معظم المحافظات، قال الدكتور أحمد ضاهر، أنه يتم التواصل مع الصندوق لحل هذا الموضوع، مع مراعاة الحفاظ على حقوق أولياء الأمور.

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وأوضح إلى أن طلاب الخدمات ضمن الفئات المستهدفة للحصول على التابلت قائلا: “طلب الخدمات سيحصلون على التابلت”.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بدء المرحلة الأولى من توزيع الجهاز اللوحي على طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين في 20 محافظة ومديرية تعليمية حسب الخطة الزمنية لتوزيع الأجهزة على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي في جميع المحافظات.