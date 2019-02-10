وزير التعليم: الطلاب لن يتمكنوا من الدخول على فيسبوك من التابلت

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن أجهزة التابليت سوف يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام في كل المدارس ويحتوي جهاز التابليت على منهج تعليمي ولا يوجد عليه سوى بنك المعرفة والمحتوى التعليمي الخاص بالطلبة.

كما أضاف بأن الطلاب لن يستطيعوا من خلال أجهزة التابليت الدخول على موقع الفيس بوك، أو يمكن للطالب أن يقوم بتحميل العاب عليه بأي طريقة من الطرق، وأن الدولة تحرص على إنجاح مشروع التابليت، وان تكلفة المشروع كبيرة، وحرص الدولة على نجاح تلك المنظومة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، على أن أجهزة التابليت قد وصلت إلى كل المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، وبدء التوزيع سيكون من الأسبوع القادم، على كافة طلاب الصف الأول الثانوي.