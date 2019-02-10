تراند اليوم : التقديم لوظائف التربية والتعليم 2019 .. مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019

التقديم لوظائف التربية والتعليم 2019 ، مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019 ،وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن حدوث عطل بالرابط الخاص بالتقديم لوظيفة معلم فصل، ضمن مجموعة الوظائف التي أعلنت عنها المديرية لسد العجز في تخصصات معينة.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع الوزارة وجار العمل على حلها في أقرب وقت خلال ساعات قليلة وتحث المديرية المتقدمين على استكمال كافة المستندات المطلوبة لشغل تلك الوظائف بصورة طبيعية لحين حل تلك المشكلة.

أوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الاشتراطات الواجب توافرها في المرشحين للتقدم لتلك الوظائف بنظام التعاقد المؤقت، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة والأوراق اللازمة لبدء التعاقد، وفقا للنظام الحديث في التعاقد مع المعلمين، مُشيراً إلى وجود عدد من الضوابط المتعلقة بمدونات السلوك الوظيفي والتي يجب على المعلم اتباعها ومعايير تطبيق الجودة في التعليم الحديث والمهارات الوظيفية للمعلم.

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أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على ضرورة تطبيق معايير الدقة، الشفافية والحيادية التامة عند انتقاء جميع المتقدمين لشغل تلك الوظائف على أن يتم التقدم إلكترونيا، مشيرا إلى تشكيل لجنة تختص بفحص ومراجعة كافة مستندات المتقدمين تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الشباب، ومُشدداً على اختيار أفضل العناصر الراغبة في دعم المنظومة التعليمية والتي لديها المهارات والكفاءة اللازمة لتحقيق التنمية.

وأعلنت المديرية يوم الخميس الماضي فتح باب التقدم للتعاقد المؤقت في عدد من التخصصات التي تعاني عجز في المعلمين بإدارات المحافظة المختلفة، حيث يستمر التقدم لتلك الوظائف لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان، كما تم تحديد التخصصات المطلوبة وفقاً لاحتياج الإدارات التعليمية.