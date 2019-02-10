ظهرت نتيجة الإبتدائية 2019 الترم الأول بورسعيد عبر موقع مديرية التربية والتعليم portsaid.moe.gov.eg...

رابط نتيجة الإبتدائية 2019 الترم الأول بورسعيد يبحث عنه حاليًا الكثير من قاطني محافظة بور سعيد كما يزيد البحث في الفترة القادمة، حيث لايوجد منزل ليس فيه طفل في المرحلة الإبتدائية، وبالتالي يبحثون باستمرار عن موعد نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي الأول في مختلف المدارس محافظة بورسعيد، وفي السياق ذاته أتاحت وزارة التربية والتعليم بوابة إلكترونية تدعى محافظة بور سعيد مديرية التربية والتعليم من أجل إعلان نتيجة المرحلة الإبتدائية عليها لجميع السنوات الدراسية للمرحلة، ومع قرب انتهاء الامتحانات ومواصلة عمليات رصد الدرجات والمراجعة لأوراق الإجابات، يبحث الأمهات عن رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول في بورسعيد ومتابعة كافة الأخبار المتعلقة بالامتحانات وموعد ظهور نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الفصل الدراسي محافظة بورسعيد وهو مانعمل على توضيحه في هذا الموضوع.
نتيجة الإبتدائية 2019 بورسعيد
حدت وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الترم الأول بورسعيد في غصون أسبوع من نهاية الامتحانات على بوابة بور سعيد التعليمية برقم الجلوس لكافة المدارس، وسوف نعرض الموعد النهائي المحدد لظهور النتيجة فور التصريح عنه من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
كما أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن سير الامتحانات في جميع المدارس في نظام واستقرار ولاوجود لشئ يعكر صفو العملية الامتحانية، حتى وسط اضطراب حالة الطقس والأمطار، كما أن لايوجد أي شكاوى من صعوبة أحد الامتحانات في مختلف المواد الدراسية وعدم وجود حالات غش، وطمأنت المديرية أولياء الأمور على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة المراحلة الابتدائية 2019 محافظة بورسعيد الترم الأول في الأوراق التى تم تصحيحها للسنوات الدراسية الذين أدوا امتحاناتهم.
رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول بورسعيد
يمكنكم تسجيل الدخول على موقع بورسعيد مديرية التربية والتعليم
حيث أن ذلك هو رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول بورسعيد وسوف تظهر عليه النتيجة بعد انتهاء التصحيح والمراجعة برقم الجلوس، وحاليًا جاري تأمين الموقع حتى لايتم اختراقه والمساس بدرجات الطلاب أثناء رفعها عليه، وسوف نعمل على مساعدتكم بتقديم كل ماهو جديد عن النتيجة مع أرقى الآماني والأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
روابط نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الترم الأول
نتيجة الابتدائية 2019 بالقاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالإسكندرية
نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 بالإسكندرية
نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة جنوب سيناء
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالجيزة
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة
نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة القليوبية
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالمنيا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الشرقية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية
نتيجة الابتدائية والإعدادية محافظة الأقصر
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 المنوفية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 سوهاج
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بالغربية
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة شمال سيناء
نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 أسيوط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسيوط
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 البحيرة
نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 البحيرة
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفيوم
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة الإسماعيلية
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة السويس
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 بني سويف
نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 بني سويف
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الوادي الجديد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الوادي الجديد
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة قنا
نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 قنا
نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 دمياط
نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 دمياط
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدقهلية
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 الدقهلية
نتيجة الإبتدائي والإعدادي محافظة مطروح
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أسوان
نتيجة الابتدائية 2019 بأسوان
نتيجة المرحلة الإبتدائية 2019 بورسعيد
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بورسعيد
أوشكت لجان رصد الدرجات في المدارس من الانتهاء من عملية رصد وجمع درجات الطلاب بعدها يتم ارسال الكشوف لمدريات التعليم ليتم اعتمادها ويتم الاعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة علي المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم بكل محافظة، وسوف يتم الإعلان عن الأوائل بكل مرحلة علي مستوي كل المحافظات والجمهورية .
تحديث 6 فبراير:
ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية فى بعض المحافظات وأصبح الآن بإمكان الطلاب الإطلاع عليها سواء علي الموقع الرسمي لمدرية التربية والتعليم بكل محافظة أو متاحة فى المدارس فى اليوم التالى لاعلان النتائج.