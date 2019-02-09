رابط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019

تنتظر العائلات المصرية سنوياً فتح مسابقة التعاقدات معلمين وزارة التربية والتعليم ومسابقة ال خمسون ألف معلم وتربوي, في هذا التقرير سنتعرف على جميع تفاصيل الوظائف المتاحة وشروط القبول وكيفية التقديم في وظائف التربية والتعليم نظام التعاقد المؤقت والأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف جميعها…

المطلوب للتقدم لوظائف التربية والتعليم 2019

طباعة صورة من الاستمارة الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم التي ستتوفر اسفل المقال الحالي،كما يقوم المتقدم للوظيفه بإرفاق جميع بياناته كافته مع المستندات أيضاً، عليك أيضاً أرفاق صورة الاستمارة للتخرج في ملف التقديم للوظائف لوزارة التربية .

على المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي (بكالوريوس – ليسانس )مناسب للوظيفه مع دبلوم تربوي.

على المتقدم ألا يكون له أي صله قرابة بأحد في موقع أشرافي في وزارة التربية والتعليم أو أي أدارة تعليمية.

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ألا يكون له حكم مسبقاً في جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف أو جريمة جنائية , ما لم يكون قد صدر له قرار برد الاعتبار.

يجب للمتقدم أن يكون سكنة في نطاق الإدارة التعليمية وجهة العمل المتقدم لها خلال فترة على الأقل سنة من تاريخ التقدم للوظيفة لأي وظيفه لوزارة التربية والتعليم.

اجتياز المقابلة الشخصية والقبول بها.

الشروط المطلوبة للمتقدم لمسابقة وظائف التربية والتعليم.

مؤهلة الدراسي أصل ( شهادة التخرج ) – صورة للمؤهل

عند الحصول على درجة اعلي من البكالوريوس ( ماجستير – دكتوراه ) يجب إرفاقهما مع الورق المرسل ( صور من الشهادات )

صورة البطاقة الشخصية القومية سارية حتى شهر ديسمبر نهاية العام الحالي 2019

فيش وتشبيه تحقيق شخصية بدون حالة جنائية ( صحيفة الحالة الجنائية )

صورتين شخصيتين لصاحب التقدم للوظيفة

اللياقة الطبية شهادة معتمدة من مستشفى حكومية.

الموقف المتقدم من التجنيد (ذكور ) أما للنساء والخدمة العامة (للإناث )

أثبات أقامة في نطاق الإدارة لمدة عام سابق على الأقل من تاريخ الإعلان

رابط تقديم المسابقة الإلكترونية اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـــــــ

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