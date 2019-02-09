بالصور … الطريقة الصحيحة للتسجيل في تعاقدات المعلمين الجديدة بوزارة التربية والتعليم

تحدثنا في مقال سابق (يمكن الرجوع إليه من هنا) إلى حاجة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع معلمين بنظام العقد حتى نهاية العام الدراسي الحالي وذلك لسد العجز الذي لحق بالوزارة من المعلمين، وأوضحنا أن الوزارة في سبيل تحقيق ذلك قامت بإنشاء موقع إلكتروني من أجل تسهيل التسجيل في هذه الوظائف، كما حددت أيضاً بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لهذه الوظيفة، وحددت الأوراق المطلوبة من أجل ذلك، وفي هذا المقال سوف نوضح بالصور الطريقة الصحيحة للتقديم في هذه الوظيفة من أجل وصول المعلومة الكاملة لمتابعينا الكرام في كل مكان.

طريقة الدخول والتسجيل في موقع التقدم للمعلمين:

1- ندخل إلي موقع التقدم لشغل وظائف التعليم كما في الصورة التالية.

نقوم بكتابة الرقم القومي كاملاً.

نحدد تاريخ الميلاد بالأماكن المحددة (يوم – شهر – سنة).

نحدد اسم المحافظة التابع لها.

نختار النوع من ناحية الجنس (ذكر – أنثى).

نقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول لاستكمال البيانات.

وبعد أن نقوم بهذه الخطوات سيقوم الموقع بتوجيهنا تلقائياً للصفحة التالية:

تظهر لنا هذه الصفحة المقسمة إلى 5 أجزاء (البيانات الشخصية – بيانات العنوان والاتصال – بيانات المؤهل الأصلي – بيانات المؤهلات العليا في حال توافرها – تحديد الوظيفة المتقدم لها)، وهذه البيانات ليست بالحاجة إلى الشرح توفيراً لوقت متابعينا الكرام.

بعد ملئ البيانات السابقة كما في الصورة نضغظ على المربع الفارغ بجوار الجملة كما في الصورة الملحقة.

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ثم نقوم بالضغط على حفظ التسجيل وسيقوم الموقع بإظهار جملة (تم الحفظ بنجاح) وسيظهر بجوار حفظ التسجيل اختيار جديد باسم (طباعة استمارة التقدم) وذلك في حالة أردنا الاحتفاظ بورقة مطبوعة من ملف التقديم الخاص بنا كما في الصورة الملحقة.

رقم (1) لطباعة السجل الذي تم تسجيله.

رقم (2) للعودة للصفحة السابقة.

رقم (3) للخروج نهائياً بعد التسجيل.

رقم (4) يعطينا الموقع كود خاص بنا بعد انتهاء التسجيل.

وفي نهاية الموضوع نتمنى التوفيق لكل إخواننا وأخواتنا مع تمنياتنا للجميع بالقبول والتوفيق.

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الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في تعاقدات المعلمين