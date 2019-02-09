تعرف علي نتائج توجيهي الأردن 2019 الدورة الشتوية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

يتابع طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن، موعد إعلان نتائج التوجيهي 2019 الدورة الشتوية، حيث يسود حالة من القلق والتوتر، لدي جميع الطلاب في مختلف المدن الأردنية، وهي (عمان-الكرك-الزرقا-العقبة-إريد-الجرش-البلقاء-عجلون-الطفيلة-معان-مادبا) وتعتبر نتائج توجيهي الأردن من أهم الشهادات، التي يهتم بها الأردنيين لما يترتب عليه، من تحديد الجامعة التي سيدرسون فيها بعد الثانوية.

وقد أكد اليوم وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور عمر الرزاز، علي أنه قد تقدم لأداء إمتحانات الدورة الشتوية بالأردن، مايقرب من (158819) طالب وطالبة، في جميع الأقسام (علمي-أدبي-صناعي-شرعي-فندقي-سياحي)ويتم إعلان النتائج من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج توجيهي الدورة الشتوية 2019

وقد أكد السيد وزير التربية والتعليم الأردني، علي أنه قد تقرر إعلان النتائج للثانوية العامة الأردنية توجيهي 2019 الدورة الشتوية، خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، ويمكن للطلاب الدخول علي الرابط الخاص بالوزارة، بالإسم أو رقم الجلوس لمعرفة النتيجة والمجموع الكلي، فور إعتمادها وقد أكد ايضا السيد الوزير أن الإختبارات كانت في مستوي الطالب العادي ونتمني للجميع التوفيق.

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تعرف علي رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا

وسوف يتم بدء تقديم طلبات، القبول الموحد للجامعات يوم الإثنين القادم، وذلك بالدخول علي الموقع الإلكتروني للوحدة، ومعرفة طريقة التقديم لطلبات القبول بالجامعات، ونتابع معكم نتائج توجيهي 2019 حتي ظهورها مع تقديم كل جديد علي موقعنا.

ونتابع معكم كل جديد أول بأول، من نتائج الدورة الشتوية 2019، لطلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية، ونحاول نقل كل مايهم طلابنا الأعزاء الذين نتمني لهم التوفيق والنجاح.