رابط مباشر للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم المؤقتة..الترم الثاني 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها في احتياج لعدد كبير من المدرسين والمدرسات في جميع التخصصات التعليمية، الخاصة بالمرحلة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لسد العجز الموجود في عدد المدرسين، الموجود بالمدارس الحكومية والتي قد يؤثر مع الوقت على كفاءة التعليم خلال الترم الثاني لعام 2019.

أكد السيد وزير التربية والتعليم أن عملية التقديم سوف تكون في المديرية التعليمية التابع لها من يُريد التقدم لهذه الوظيفة المؤقتة، ويكون ذلك طبقاً لمحل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي، وأوضح المسئولين بوزارة التربية والتعليم أن على جميع المتقدمين تقديم مسوغات التعيين في الإدارات والمديريات التعليمية، وأنه سوف يتم المفاضلة بين المتقدمين طبقاً للمؤهل الدراسي والتقدير العام.

رابط التسجيل في مسابقه التربية والتعليم

وضعت وزارة التربية والتعليم روابط مباشر للتسجيل في مسابقه التربية والتعليم المؤقتة للمعلمين، بالترم الثاني لعام 2019، يساعد جميع المتقدمين لتقديم بياناتهم عبر شبكة الأنترنت وذلك تسهيلا عليهم وتخفيفا على أعباء الزحام التي تُلازم عمليات التقديم قم بملء البيانات داخل الرابط بعد الضغط علية بما يلي.

قم بإدخال الرقم القومي في المستطيل الأول

ثم تخير بيانات تاريخ ميلادك

اختار محافظة الميلاد

ثم تخير النوع

اضغط على المستطيل الأخير المكتوب بداخلها “تسجيل الدخول”

أكد وزير التربية والتعليم أنه قد تقدم لوظائف المعلمين 130000 مُعلم منذ فتح باب تسجيل البيانات أمس الخميس، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنها تحتاج قرابة 60 ألف مُعلم، لسد العجز في التخصصات المختلفة في المدارس الحكومية وأن التقديم مستمر حتى يوم الخميس المقبل، وسوف يتم المفاضلة بين المتقدمين للاختيار على أساس كفاءة المؤهل الدراسي “التقدير”