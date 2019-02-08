الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في تعاقدات المعلمين بوزارة التربية والتعليم

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى سد العجز داخل الوزارة من المعلمين، لذا أقدمت وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب التقديم والتعاقد في وظائف المعلمين للعام الحالي، ووضعت الوزارة عدة شروط للتقديم، كما حددت أيضاً الأوراق المطلوب توفرها فيمن يتقدم لشغل هذه الوظيفة، كما قامت الوزارة بإنشاء موقع إلكتروني من أجل سرعة تلقي الأوراق وتنفيذ طلبات التقديم، وكذلك من أجل تفادي الزحام الذي قد ينتج عن هذا، وفي خلال السطور التالية سوف نقوم بتحديد الأوراق والشروط المطلوبة وسنقوم بشرح طريقة التقديم.

أولاً: الشروط المطلوبة: يجب أن يتوفر فيمن يتقدم لهذه الوظيفة عدة شروط وهي كالتالي:

1- حصول المتقدم على مؤهل عالي يتناسب مع مهام الوظيفة المتقدم لها.

2- أن يكون المتقدم من غير العاملين بالقطاع الحكومي سواء كان تعيين أو حتى تعاقد.

3- عدم تقدم أي شخص للوظيفة وهو من يحمل صفة قرابة للدرجة الثانية لأحد القيادات بالإدارات التعليمية.

4- أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السير والسلوك وذو سمعة طيبة.

5- عدم حصول المتقدم علي أي حكم في جريمة أو جناية أو حتى قضاء الشرف والأمانة.

6- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية التي سوف تحدد فيما بعد.

روابط تهمك:

1- التسجيل والتقديم في وظائف مديريات التربية والتعليم

2- المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف بمراحل التعليم المختلفة

3- التخصصات المطلوبة في كل محافظة لشغل الوظائف

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ثانياً: الأوراق المطلوبة للتقديم بالوظيفة:

1- إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر.

3- إحضار عدد (2) صورة شخصية.

4- إحضار أصل المؤهل الدراسي وإحضار صورة منه، كذلك إحضار المؤهل العالي إذا توفر.

5- استخراج صحيفة حالة جنائية حديثة (فيش وتشبيه).

6- استخراج قيد عائلي أسري حتي الدرجة الرابعة.

7- إحضار الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور، والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

8- إقامة المتقدم للوظيفة في نطاق الإدارة التعليمية لمدة سنة سابقة لتاريخ نشر الإعلان.

9- إحضار شهادة طبية من مستشفى حكومي تفيد باللياقة الطبية للمتقدم.

يقوم المتقدم بالدخول إلى الرابط الأول من أجل تسجيل واستكمال البيانات، حتى يتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية له، كل هذا من خلال الموقع إلكترونياً.