طريقة التقديم الصحيحة والشروط والمستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حاجتها الى 50 ألف معلم لسد العجز فى المدارس خلال الترم الثانى من العام الدراسي الحالي وذلك بنظام التعاقد ،ووضعت شروط محددة لمن يريد التقديم للوظيفة المطلوبة ومنها شرط أساسي ان جميع المؤهلات الغير تربوية تحتاج الى دبلوم تربوي،وتقديم المستندات المطلوبة بالإضافة الى صورة من استمارة التقديم الإلكتروني فى موعد أقصاة اسبوع من تاريخ الإعلان ،على ان يبدأ تحديد موعد المقابلة الشخصية بعد انتهاء الإعلان مباشرة .

الشروط المطلوبة للتقديم لوظيفة الـ 50 ألف معلم

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب او مؤهل عال مناسب بالإضافة الى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها .

ان يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين او تعاقد).

الا يكون المتقدم قريبا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالمديرية والإدارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا او مصاهرة.

ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

الا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لو يرد إليه اعتباره.

ان يجتاز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظيفة الـ 50 ألف معلم

اصل المؤهل الدراسي بالإضافة الى صورة منه.

شهادة ميلاد مميكنة .

صورة بطاقة سارية حتى 2019/12

قيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة .

صحيفة حالة جنائية حديثة .

عدد 2 صورة شخصية.

شهادة صحية صادرة من مستشفى حكومي.

الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

ان يكون المتقدم من المقيمين فى نطاق الإدارة التعليمية مدة سنة على الأقل سابقة لتاريخ الإعلان .

طريقة التقديم للوظيفة

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يمكن التقديم للوظيفة من خلال استكمال البيانات الشخصية للمتقدم وطبع صورة من الاستمارة مرفق معها كود الطلب

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي :

ملحوظة هامة لجميع المتقدمين

فى حالة استكمال البيانات بشكل صحيح وعدم استخراج كود الطلب فعليك الضغط اكثر من مرة او تغيير نوع المتصفح الذى تم التقديم منه وبالتوفيق للجميع .