نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019.. رابط نتائج الثانوية بالأردن ووزارة التربية والتعليم tawjihi.jo...

ينتظر الطلبة بالأردن نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم السبت 9 فبراير 2019م، وذلك كما أعلنت وزارة التربية الأردنية حيث ستظهر نتائج الثانوية العامة بفرعيها الأكاديمي والمهني على مستوى كافة المديريات التعليمية بالأردن.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن بدء امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية 2019، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدورة الشتوية،وذلك لكافة الفروع الأكاديمية والمهنية،يوم السبت 5 كانون الثاني 2019م وتستمر حتى السبت 19 كانون الثاني 2019م، وذلك طبقاً للجدول الزمني لامتحانات التوجيهي الدورة الشتوية الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019

خاض امتحانات التوجيهي الدورة الشتوية لهذا العام نحو 73104 طالب وطالبة بالفروع الأكاديمية والمهنية، حيث يتوزع أعداد الطلاب بكل قسم كالآتي 24758 طالب للفرع العلمي، و 32524 طالب للفرع للأدبي، و 4517 طالب بفرع الإدارة المعلوماتية، و259 طالب لفرع التعليم الصحي، و131 طالب للفرع الشرعي.

رابط نتائج الثانوية بالأردن

نقدم لكم رابط نتائج التوجيهي ، والذي سيكون متاحا فور إعلان نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، غدا السبت 9 فبراير 2019م، وسيتم إضافة جميع الروابط التي تسهل على الطلبة الحصول على نتائج التوجيهي الدورة الشتوية 2019، نتائج الثانوية بالأردن، واليكم أيضا رابط وزارة التربية والتعليم بالأردن.