الآن فتح رابط التسجيل إلكترونيا مسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد المؤقت للمعلمين 2019 لسد عجز...

يبحث العديد عن رابط التسجيل بمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد المؤقت بالمعلمين لسد عجز المدارس في جميع التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الشروط ومعايير القبول المطلوبة والأوراق المطلوب تقديمها إلى المديريات التعليمية التابعة لكل متقدم، حيث من خلال المديرية التعليمية يمكن التعرف على جميع الأوراق المطلوبة، وقد نوهت وزارة التربية والتعليم أن التقديم سوف يكون إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم بدء من اليوم الخميس 7 فبراير وحتى أسبوعا، حتى تتمكن الوزارة واللجنة المخصصة من اختيار ما يقرب من 48 ألف معلم في جميع التخصصات في جميع المحافظات لسد حاجة المدارس من المعلمين الكفء وعدم ترك أي حصة بدون معلم مادة.

مسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد المؤقت

أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع المعلمين المقبولين سوف يخضعون لمقابلة شخصية عقب القبول المبدئ إلكترونيا والتعاقد معهم لمدة ثلاث شهور فقط ” الترم الدراسي الثاني ” مع عدم مطالبة المعلم بالتجديد، موضحا أن المعلم سيتم تحديد راتب شهري له حوالي 1000 شهريا، وإليكم رابط التسجيل بمسابقة التعاقد المؤقت وزارة التربية والتعليم.

وسوف تنجز وزارة التربية والتعليم مسابقة التعاقد المؤقت لسد العجز في أقرب وقت حتي يتسلم جميع المعلمين المقبولين العمل مع الدراسة في الترم الثاني وقبل نهاية شهر مارس، موضحا أن أولوية الأختيار سوف تقع على الخريجين الجدد ذات التقدير العالي.

الشروط المطلوبة لمسابقة التعاقد المؤقت وزارة التربية والتعليم:

شهادة المؤهل الجامعي ويفضل أن يكون تربويا وشهادة التربوي لغير المؤهلات التربوية.

شهادة الميلاد كمبيوتر.

صورة بطاقة الرقم القومى وتكون سارية ولن يتم قبول البطاقات المنتهية .

صحيفة الحالة الجنائية (فيش) حديثة وبشرط أن لا يكون قد مر عليها أكثر من ثلاثة أشهر .

شهادة الخدمة العسكرية للرجال ويفضل أن تكون قدوة حسنة .

إقرار الذمة المالية (من البريد).

استمارة 103 ع .ح من المديرية.

استمارة فحص طبي من التأمين الصحي (نموذج 111).

استمارة 105 تأمين ومعاش من المديرية.

شهادة تأهيل بالنسبة لذوى الاحتياجات والتي تفيد نسبة الإعاقة من الشؤون الاجتماعية.

حيث حصرت وزارة التربية والتعليم على حصر جميع التخصصات المطلوبة في جميع الإدارات التعليمية لتحقق الإكتفاء الذاتي من المعلمين عقب مسابقة التعيين، وفور ظهور نتيجة المسابقة سيتم إرسال جميع العقود إلى الأدارات التعليمية لتسلم العمل مع الترم الثاني.

الآن يمكن التعرف على التخصصات المطلوبة حسب كل محافظة وإدارة تعليمية، التي سوف تكون جاهز بالعقود فور انتهاء عمليات الاختيار بالمعلمين المؤقتين .