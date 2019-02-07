نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية ..نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019..مديرية التربية والتعليم بالغربية نتائج الامتحانات

رقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية الآن وكذلك أيضا الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية والمنوفية والبحيرة وجميع محافظات الجمهورية، فقد أوشكت عمليات رصد الدرجات على الانتهاء بعدما قامت كنترولات المحافظات من إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة لأوراق إجابات الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية التيرم الأول 2019، ويتبقى بعد ما سبق اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي من السادة المحافظين كلا بمحافظته، أما عن مؤشرات النجاح، فتشير مؤشرات نسب النجاح بمحافظة الغربية أن نسبة النجاح تدور حول 80%،، أما عن محافظة الشرقية فتترواح نسب النجاح ما بين 80% إلى 85%.

ومن الجدير بالذكر أن الفضل في نسب النجاح المرتفعة يرجع لجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية والشرقية ومعظم المحافظات المصرية، خيث داومت المديريات التعليمية في التواصل مع أولياء أمور الطلاب والطالبات عن طريق الأخصائيين الاجتماعيين. برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

المحافظات التي اعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019

محافظة مطروح بنسبة نجاح 73.3%.

محافظة جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.7%.

محافظة الجيزة بنسبة نجاح 71.23%.

محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 86.1%.

محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح بلغت 85%.

محافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%.

محافظة البحر الأحمر بنسبة نجاح 52%.

محافظة أسوان بنسبة نجاح 72%.

محافظة المنوفية بنسبة نجاح 82.11%.

معرفة نتيجة الإعدادية تيرم أول 2019 عبر مواقع نتيجة الإعدادية بجميع محافظات مصر

من خلال الروابط السابق يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الأول هذا العام، كل ما عليكم الضغط على المحافظة التي قمت بتأدية امتحان الشهادة الإعدادية في إحدى المدارس التابعة لها.

برقم الجلوس نتيجة الاعدادية طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

اضغط على الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص كما في الصورة

قم باختيار الإعدادية فصل دراسي ثان

واتبع التعليمات التي في الصورة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الشرقية

كما يمكنالاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي الفصل الأول 2019، من خلال رابط الشرقية توداي ومن الجدير بالذكر أن ما تم التصريح بع عن نسبة النجاح بمحافظة الشرقية التي بلغت ما يقارب 80%، وفي حال لم تتمكنوا من الحصول على النتيجة للضغط الشديد على الموقع يمكنكم ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول جاهدين الاستعلام عن نتائجكم في أسرع وقت.

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جدول يوضخ موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة تيرم أول 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الأول تم إعلانها محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الأول تم إعلانها محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم الأول تم إعلانها محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم الأول تم إعلانها محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ الترم الأول تم إعلانها محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الترم الأول تم إعلانها محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح الترم الأول تم إعلانها محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء تيرم أول تم إعلانها محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر تيرم أول تم إعلانها محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية تيرم أول تم إعلانها محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا تيرم أول تم إعلانها محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية تيرم أول تم إعلانها محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية تيرم أول تم إعلانها محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية تيرم أول تم إعلانها محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة تيرم أول تم إعلانها محافظة سوهاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج تيرم أول تم إعلانها محافظة بور سعيد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد تيرم أول تم إعلانها محافظة أسيوط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط تيرم أول تم إعلانها محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف تم إعلانها محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية تم إعلانها محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا تم إعلانها محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم تم إعلانها محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر تم إعلانها محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط تم إعلانها محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس تم إعلانها محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء تم إعلانها محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد تم إعلانها

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظ الشرقية

ادخل على موقع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

حمل النتيجة بالضغط على كلمة اضغط هما كما في الصورة التالية

سيتم تحميل كامل النتائج

ابحث عن اسمك ورقم جلوسك بعد تحميل النتيجة

روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 بجميع محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

بعدما أوشكت نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 فسنتابع معكم عبر هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات المصرية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات السابقة لحظة إعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية

يمكنكم ترك تعليق على هذا المقال بالاسم ورقم الجلوس وسنحاول بكل السبل الاستعلام عن نتائجكم والرد على وكذلك رابط نتائج تعليقاتكم بالنتائج الخاصة بكم، مع خالص أمانينا لكم بالتفوق والنجاح.