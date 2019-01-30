موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة: اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة الترم الأول 2019 برقم...

جاء رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة ليهتم به جميع أبناء نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة الترم الأول 2019،علمًا بأن قام اللواء أحمد راشد،محافظ الجيزة باعتماد تلك النتيجة، وبلغت نسبة نجاح نتيجة اعدادية الجيزة 71.23% بزيادة مقدارها 2% عن العام السابق، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات 146370 طالب وطالبة ولكن حضر منهم 145455، علمًا بأن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

بدأ موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة يعد العدة الأخيرة من أجل استقبال نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الجيزة الترم الأول 2019 على إحدى صفحاته، منتظرًا فقط الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، علمًا بأن هناك أيضًا مجموعة من المواقع الإلكترونية المختلفة ستقوم بنفس المهام، وعلى رأسهم موقع مصراوي وموقع اليوم السابع، ويُذكر أن الاستعلام عن تلك النتيجة في جميع المدارس في اليوم التالي للظهور والإعلان.

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة الترم الأول 2019

يعلم الجميع أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الجيزة الترم الأول 2019 على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة سيتم ظهورها مع بدايات الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، وذلك من أجل إعادة التفكير مرة أخرى في طرق الاستذكار والمراجعة أو السير على نفس نهج الفصل الدراسي الأول، يرغب الكثير من أبناء تلك الفرقة دخول بوابة الثانوية العامة والاحتكاك بالنظام الجديد القائمة على تكنولوجيا المعلومات، لذا فالجميع يتمنى ظهورها سريعًا من الاطمئنان وراحة البال قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

اعتمد السيد المحافظ نتيجة الصف الثالث الاعدادي في الجيزة الترم الأول 2019، وبعد اعتمادها يشهد موقع مديرية التربية والتعليم في الجيزة تكدس طلابي كبير من أجل معرفة تلك النتيجة وبعدها تطمئن القلوب والاستمتاع بإجازة نصف العام.