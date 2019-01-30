مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول بالجيزة

انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة وكذلك جميع المحافظات المصرية، وينتظر جميع الطلاب من جميع المحافظات الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول، والذي سيظهر عبر موقع مديرية التربية والتعليم، لذلك ومن خلال موقعنا سوف نقوم بنشر رابط مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

كذلك انتهت عمليات تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، وبالتالي تبدأ عملية المراجعة والتي تتم بشكل دقيق جدآ وملتزم لتفادي أي أخطاء، وبعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق ومراجعتها يتم فورآ رصد درجات الطلاب النهائية، ومن ثم يتم اعتمادها رسميآ من السيد محافظ الجيزة، ليتم رفعها بعد ذلك عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة، وبذلك يكون بإمكانكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة.

Advertisements

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

وقد أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأنه لم ترد أي شكاوي أو مخالفات أثناء أداء امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة، سواء كانت من الطلاب أو المدرسين أو من أولياء أمور الطلاب، وهذا يدل على أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم يواجه الطالب أي صعوبة أثناء أداء الامتحانات، وانتظروا ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، واختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص لذلك، وبعدها اضغط على النتيجة وانتظر قليلآ، وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة بالمجموع الكلي للطالب، بالإضافة إلى درجات جميع المواد.

وسنتابع معكم أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول في محافظة الجيزة عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بشكل يومي، مع العلم بأنها سوف تظهر خلال الأيام القادمة، ويمكنكم متابعتها من خلالنا وسوف نعلن عنها فور اعتمادها.