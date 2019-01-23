بوابة الازهر التعليمية azhar.eg استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الاول 2019 برقم الجلوس

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ علي خليل، موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الأول، وذلك بعد أيام من نهاية امتحانات الترم الأول بجميع المعاهد الأزهرية في مختلف محافظات، ليزيد من حالة الترقب من قبل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم قبيل ساعات من إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية برقم الجلوس.

وكشف سيادته، أن الخميس القادم 24 يناير هو موعد ظهو نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وذلك من خلال تصريحات صحفية موجزة، حيث يتوقع أن تنتهي أعمال رصد الدرجات ومراجعتها بعد تصحيح أوراق الطلاب خلال ساعات، قبل أن يتم عرض جميع النتائج على الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر من أجل اعتماد نتيجة نصف العام للشهادات الأزهرية.

بوابة الازهر الالكترونية

وتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، والشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية “التعليمية” من خلال هذا الرابط http://www.azhar.eg/. ويمكن الاستعلام من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.بوابة الازهر الالكترونية

وانتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي الأزهري منذ حوالي أسبوعين، وهي كانت مدة كافية لينتهي قطاع المعاهد الأزهرية من تصحيح أوراق الطلاب بجميع معاهد الجمهورية، في الوقت الذي تستمر فيه امتحانات الصف الأول الثانوي “أزهر”.

ويأمل قطاع المعاهد الأزهرية في رفع نسب النجاح خلال الترم الأول لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما تؤكده المؤشرات الأولى قبيل إعلان النتائج بساعات.