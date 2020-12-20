الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي يعرض مشاركة دليل بيتكوين الخاص به في مع الملياردير إيلون ماسك

تام شمس - الأحد 20 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - يقدم مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي الذي راهن بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار على بيتكوين في وقتٍ سابق من هذا العام، تقديم المشورة إلى إيلون ماسك حول كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة.

ووفقًا لتغريدة نُشرت اليوم، اقترح سايلور أن يقوم ماسك بتحويل ميزانية تسلا العمومية إلى بيتكوين (BTC) - وهي شركة تقدر قيمتها السوقية حاليًا بأكثر من ٦٥٨ مليار دولار، وفقًا لشركة أسيت داش. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي إلى أن شخصية مثل ماسك التي تتولى زمام المبادرة في تبني بيتكوين قد تؤدي إلى "الشركات الأخرى في إس وبي ٥٠٠".

عرض سايلور بعد ذلك "مشاركة دليل العمل" مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "من عالم صواريخ إلى آخر"، مشيرًا إلى أنه اشترى ١,٣ مليار دولار من بيتكوين هذا العام. يحمل المدير التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي درجات مزدوجة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في علوم الطيران والملاحة الفضائية والعلوم والتكنولوجيا والمجتمع.

يمتلك ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، صافي ثروة تقدر بأكثر من ١٥٣ مليار دولار، ولكن اعتبارًا من فبراير ٢٠١٩ كان يمتلك فقط ٠,٢٥ بيتكوين شخصيًا. ومن ناحية أخرى، قاد سايلور، الذي يقل صافي ثروته بحوالي ٣٠٠ مرة - حوالي ٥٠٠ مليون دولار - شركة ذكاء الأعمال مايكروستراتيجي إلى القيام بأحد أكبر استثمارات بيتكوين من مؤسسة مالية كبرى هذا العام. شهد الرئيس التنفيذي ارتفاع قيمة مشترياته الأولية من بيتكوين البالغة ٤٢٥ مليون دولار هذا العام أكثر من الضعف مع الارتفاع الأخير للأصل إلى ٢٤٠٠٠ دولار.

وقد سارع لاعبو العملات المشفرة الآخرون للرد على استفسار ماسك بشأن احتمال إجراء عملية شراء كبيرة للعملات المشفرة.

حيث أخبر سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة FTX ومقرها هونغ كونغ، الملياردير أنه يمكنه تنفيذ مثل هذه الخطة "على مدار أسبوع". كما شارك تايلر وينكليفوس، المؤسس المشارك لجيميني، في المحادثة، ونصح ماسك أن هناك "الكثير من السيولة لإنجاز ذلك".

كان سايلور صريحًا في دعمه لبيتكوين منذ الإعلان عن قيام مايكروستراتيجي في أول عملية شراء من بيتكوين بقيمة ٢٥٠ مليون دولار كأصل احتياطي في أغسطس. وقد علق على أن شركات التكنولوجيا مثل أبل يمكن أن تحقق مكاسب بقيمة ١٠٠ مليار دولار في رسملة السوق من خلال دمج بيتكوين في أبل باي، وبناء محفظة عملات مشفرة آمنة في آيفون، وشراء أصول العملات المشفرة من الخزانة العملاقة للتكنولوجيا.

كما قال سايلور يوم الجمعة: "ستحتاج شركات التكنولوجيا الكبرى إلى دمج منتجاتها مع بيتكوين لتظل قادرة على المنافسة". "ستحتاج جميع الشركات إلى تحويل سندات الخزانة الخاصة بها إلى بيتكوين لتبقى قادرة على سداد ديونها."