مكتب التحقيقات الفيدرالي يخطط لإصلاح ممارسات العملة الافتراضية باتباع توصيات وزارة العدل

تام شمس - السبت 19 ديسمبر 2020 08:55 مساءً - خلص تدقيق وزارة العدل الأمريكية الذي تم إصداره مؤخرًا لممارسات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية للشبكة المظلمة إلى أن وكالة إنفاذ القانون في حالة من الفوضى - وقد تكون "استراتيجية دعم العملة المشفرة" الشاملة من بين الحلول.

فوفقًا لنسخة غير سرية من نتيجة التدقيق تم إصدارها يوم الخميس، فإن جهود التحقيق الحالية في الشبكة المظلمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي - ربما من المفارقات - تعرقلها مجموعة "لامركزية" من الممارسات والسياسات وبرامج التدريب، فضلًا عن المعلومات الاستخبارية المجزأة التي تؤدي إلى جهود "زائدة عن الحاجة".

والجدير بالذكر أن التدقيق وجد أن هناك فريقين منفصلين للعملات الافتراضية يساعدان في تحقيقات الشبكة المظلمة، وكلاهما ممول من صندوق مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك، "أدت التكاليف المتزايدة والتمويل الثابت من صندوق مصادرة الأصول إلى الخلاف بين فريقي العملات الافتراضية حول تحديد أولويات الموارد"، وشعر الكثير أن الفريقين قاما بعمل متداخل.

يتلقى صندوق مصادرة الأصول جزءًا من تمويله من خلال مصادرة وبيع الممتلكات والأصول، بما في ذلك العملة المشفرة، المرتبطة بالتحقيقات الجنائية.

وقد قدمت وزارة العدل خمس توصيات لتحسين التحقيقات والسياسات المظلمة، يركز الكثير منها على مركزية الإجراءات من أجل تقليل "مسؤوليات التحقيق الغامضة أو المتداخلة".

يتضمن ذلك توصية بـ "تطوير جداول زمنية للحصول على تعليقات من أقسام مكتب التحقيقات الفيدرالي المتبقية وإكمال تطويره لاستراتيجية دعم العملات المشفرة على مستوى مكتب التحقيقات الفيدرالي"، وأشار التقرير إلى أن مثل هذا الجدول الزمني وشيك.

تأتي توصيات وزارة العدل في وقت قد يقوم فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قريبًا بمزيد من العمل بسبب اللوائح الجديدة. كما اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة مؤخرًا قواعد جديدة تتطلب عمليات التبادل مع عملائها "اعرف عميلك" للمعاملات التي تزيد عن ٣٠٠٠ دولار.