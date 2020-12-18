رئيس مكتب المراقب المالي للعملة يقول إن العملات المشفرة في "مفترق طرق"

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - شهد النصف الأخير من عام ٢٠٢٠ أسعارًا قياسية لعملة بيتكوين (BTC) وعددًا من التطورات التنظيمية الرئيسية، مثل موافقة مكتب المراقب المالي للعملة (OCC)، على حفظ العملات المشفرة في البنوك الوطنية. ولكن السياسة القانونية لصناعة الأصول الرقمية تواجه حاليًا مستقبلًا غير مؤكد، حيث من المقرر أن يتغير عدد من الأدوار الحكومية مع اقتراب عام ٢٠٢٠، وفقًا للمدير التنفيذي السابق بكوين بيز والقائد الحالي بالنيابة لمكتب المراقب المالي للعملة، براين بروكس.

حيث قال بروكس لشبكة سي إن بي سي في مقابلة يوم الجمعة: "لا يمكنني التحدث إلى حركة السعر المحددة، لكنني سأخبركم بما يقلقني"، وذلك إجابةً عن سؤال حول اهتماماته الأساسية فيما يتعلق بارتفاع أسعار بيتكوين. وأوضح بروكس:

"كل هذا يحدث في بيئة بينما نحن على وشك إجراء تغيير في الإدارات الرئاسية وهناك دعوات في كابيتول هيل لتفكيك بعض إجراءات الحماية التنظيمية التي وضعناها مع هذه الأشياء."

أظهرت الأسابيع الأخيرة عددًا من المقترحات التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة، بما في ذلك شائعات عن فرض حظر أو قيود على محافظ العملات المشفرة ذاتية الحراسة. وقد رد العديد من قادة الكونغرس بقلق على الإجراء المحتمل. يسعى اقتراح مشروع قانون جديد أيضًا إلى وضع متطلبات تنظيمية صارمة على العملات المستقرة.

وقد صرح بروكس قائلًا: " لقد حاولت وكالتي جعل الأمر أكثر أمانًا للناس للاحتجاز في البنوك الوطنية". وأضاف: "لقد تحدثنا عن دعم البنوك لبعض مشاريع العملات المستقرة هذه". "إذا لم يتم تطبيق تدابير الحماية هذه، فأنا قلق حقًا بشأن البيئة لهذه الأنواع من الأشياء." كما أشار بروكس إلى الرغبة في الحفاظ على الأمان داخل مجال العملات المشفرة.

قوبلت خطوات بروكس نحو أمان مجال العملات المشفرة ونموها برد فعل عنيف تم التعبير عنه مؤخرًا في شكل خطاب من العديد من أعضاء الكونغرس في أوائل نوفمبر. حيث اعترض العديد من قادة الحكومة بأن مكتب المراقب المالي للعملة ركز أكثر من اللازم على القطاع تحت إشراف بروكس.

وفي مقابلته مع سي إن بي سي، أشار بروكس إلى أن العملات المشفرة تقف عند مفترق طرق من حيث التنظيم. حيث قال بروكس: "نحن في نقطة انعطاف حرجة حقًا في الوقت الحالي". "الأمر يشبه مفترق الطرق." حيث قال قائد مكتب المراقب المالي للعملة إن أحد المسارين يتطلع إلى زيادة الأمان للأشخاص في السوق من خلال استهداف النظام البيئي المحيط بمعاملات العملات المشفرة غير القانونية. ووصف البنوك بأنها حيوية للمعادلة.

يبدو الطريق الثاني أكثر صعوبة بالنسبة لمجال العملات المشفرة. حيث أوضح بروكس أن "المسار الآخر، الذي يمثل إمكانية حقيقية للغاية هنا، هو أننا نقوم بتسييس بعض هذه المشكلات التقنية، سواء كانت عملات مشفرة أو تكنولوجيا مالية على نطاق أوسع"، مضيفًا:

"نحن نقوم بتسييسها من خلال التراجع عن كل العمل الجيد الذي قامت به هذه الإدارة لجعلها أكثر أمانًا، وجعلها أكثر واقعية، وإذا فعلنا هذه الأشياء، على سبيل المثال، خطاب الرئيسة ماكسين ووترز الذي اقترحته مؤخرًا، فأنا لست متأكدًا مما إذا كان لدينا ما يكفي من الأساس للمضي قدمًا هنا. لذا فالأمر كله يتعلق بجهود توحيد المكاسب التنظيمية وحماية المستهلك التي حاولنا وضعها".

في أوائل ديسمبر، أرسلت ووترز رسالة تطلب وقف التطورات التنظيمية المالية حتى يتم ترسيخ المواقف الحكومية في عام ٢٠٢١. وقد أحدثت ووترز ضجة في مجال العملات المشفرة في عام ٢٠١٩، عندما أوقفت ليبرا من فيسبوك (تُسمى الآن ديم) بعد إطلاق تقريرها إصدارها الرسمي.