يقال إن كوين بيز ترتبط بغولدمان ساكس للاكتتاب العام

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - يقال إن بورصة كوين بيز للعملات الرقمية قد تواصلت مع غولدمان ساكس لقيادة الاكتتاب العام الأولي القادم - وهي خطوة يمكن أن تعزز جاذبية العملات المشفرة لجمهور واسع النطاق.

ونقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر، ذكرت بيزنس إنسايدر يوم الجمعة أن كوين بيز تتطلع إلى الاستعانة بغولدمان ساكس للتعامل مع ملفاتها العامة. ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية.

كانت كوين بيز مرتبطة بغولدمان ساكس من خلال فريد إهرسام، المؤسس المشارك للبورصة والذي عمل سابقًا في البنك كمتداول. وقد أفادت بيزنس إنسايدر أن إهرسام عمل في غولدمان بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢ قبل إنشاء كوين بيز مع الرئيس التنفيذي الحالي بريان أرمسترونغ.

ترك إهرسام البورصة في عام ٢٠١٧ لكنه يحتفظ بمنصب في مجلس الإدارة.

ظهر التقرير بعد يوم واحد من تأكيد كوين بيز عزمها على الاكتتاب في مسودة تسجيل تم إرسالها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وبناءً على أحدث تقييم لها في عام ٢٠١٨، بلغت قيمة كوين بيز ٨ مليارات دولار. تقول شركة تحليلات العملات المشفرة "مساري" إن كوين بيز قد تصل قيمتها إلى ٢٨ مليار دولار بعد طرحها العام.

كوين بيز هي البورصة المفضلة للعديد من الوافدين الجدد إلى مجال العملات الرقمية. كما جمعت المنصة مليارات الدولارات من رأس المال المؤسسي منذ الربيع، والذي يتزامن على نطاق واسع مع وصول ما يسمى بالأموال الذكية.

من المحتمل أن يكون المستثمرون المؤسسيون هم الحافز الأساسي وراء ارتفاع بيتكوين (BTC) القياسي حتى الآن. حيث قفزت العملة المشفرة الرئيسية نحو ٢٤٠٠٠ دولار يوم الخميس في طريقها إلى تسجيل ارتفاعات جديدة.