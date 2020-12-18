محامي فينيك يستأنف ضد حكم بالسجن لمدة ٥ سنوات

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 11:55 مساءً - لا يوافق فريق الدفاع عن ألكسندر فينيك، وهو شخص متورط في عملية غسيل أموال مزعومة في بيتكوين وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، على قرار المحكمة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية كوميرسانت يوم ١٨ ديسمبر، استأنف محامي فينيك فريدريك بيلوت حكم المحكمة الفرنسية، بحجة أن المدعى عليه لم يكن متورطًا في أي عمليات غسيل أموال.

مستشهدا بحكم صدر يوم ٦ ديسمبر بتهمة "غسل الأموال كجزء من جماعة إجرامية منظمة"، أكد بيلوت أنه لا توجد "مجموعة إجرامية" تتكون من شخص واحد. وبحسب ما ورد قال بيلوت: "لم تذكر المحكمة اسمًا واحدًا حتى من المفترض أنه ينتمي إلى هذه المجموعة".

ووفقًا لبيلوت، كان فينيك ضحية "أصحاب عمل" مجهولين في بورصة العملات المشفرة BTC-e التي أغلقت أبوابها الآن، حيث لم يتم إثبات مشاركته في إدارة المنصة: "كان فينيك مجرد متداول بدوام كامل ولم يشارك، بوعي على الأقل، في أي عمليات غسيل أموال".

وأشار بيلوت إلى أن دفاع فينيك يتوقع أن تنظر المحكمة في الاستئناف خلال أربعة أشهر. كما جادل المحامون بأن الحكم الصادر عن محكمة باريس استند إلى تحقيق خاضع لتدخل وكالات المخابرات الأمريكية. ووفقًا للتقرير، يواجه فينيك حكمًا بالسجن لمدة ٥٠ عامًا في الولايات المتحدة في حالة احتمال تسليمه.

يشتهر فينيك باسم "Mr. Bitcoin"، وهو المنشئ المدان لمخطط عالمي غير قانوني قام بغسل أكثر من ٤ مليارات دولار من تدفقات رأس المال من خلال BTC-e، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من اعتقاله في اليونان، جرت محاكمة فيننيك أخيرًا في أوائل ديسمبر ٢٠٢٠. وقد نفى فينيك سابقًا تورطه في BTC-e، مدعيًا أنه كان مجرد موظف في الشركة.