بروتوكول خصوصية إيثريوم غير القابل للتغيير يقترح نظام حوكمة

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - اقترحت تورنيدو.كاش، وهي خدمة خلط إيثريوم التي نفذت في وقت سابق من هذا العام عقودًا ذكية غير قابلة للتغيير تمامًا، نظام حوكمة مدعومًا بتوكنات TORN الخاصة بها.

ووفقًا لما جاء في منشور بتاريخ ١٨ ديسمبر، فإن الاقتراح سيضع الإشراف على البروتوكول في أيدي مجتمع المستخدمين.

وسيتم تقسيم التوزيع الأولي لـ ١٠ مليون TORN بين المستخدمين والمطورين الأوائل، وخزينة داو والقائمين بالتعدين المجهولين على مدار السنوات الخمس المقبلة.

يزيد القائمون بالتعدين المجهولون من كفاءة الخدمة، ويتصرفون من خلال توفير السيولة في شكل مماثل للقائمين بالتعدين المسؤولين عن السيولة في بروتوكولات التمويل اللامركزية.

ومع ذلك، نظرًا لأن تعدين السيولة القياسي من شأنه أن يكشف عن معلومات حول ودائع المستخدم في المجمع، فإن الاقتراح سينفذ نظامًا محميًا من مرحلتين للحفاظ على الخصوصية.

يقوم المستخدمون بتجميع نقاط إخفاء الهوية (AP) في حساب خاص، والتي سيتم تحويلها إلى TORN العام بمجرد جمع ما يكفي.

لتمكين التعدين مجهول الهوية، تتطلب تورنيدو.كاش بيانات وصفية إضافية مثل أرقام الكتلة للمعاملات. ويتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة وكيل أمام العقد الذكي غير القابل للتغيير الذي يلتقط هذه البيانات.

وهذا الوكيل هو أيضًا الطريقة التي من خلالها يمكن لمقترحات الحوكمة، بعد الموافقة عليها بتصويت حاملي TORN، تغيير أي من المعايير الداخلية للبروتوكول. على الرغم من أن العقود الذكية غير قابلة للتغيير، إلا أن الوكيل سيسمح باستبدالها بنسخة جديدة إذا قرر المجتمع ذلك.

في هذه المرحلة، تمت كتابة التعليمات البرمجية للتغيير المقترح ونشره على غيتهاب لكي يراجعه المجتمع.