اعتماد بيتكوين يتزايد في نيجيريا مع قيام البنك المركزي بحظر التحويلات المالية بالنيرة

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - يستمر حجم بيتكوين (BTC) من نظير إلى نظير في نيجيريا في الارتفاع حيث لا يزال أكبر اقتصاد في إفريقيا معقلًا لاعتماد العملات المشفرة. ووفقًا لكوارتز إفريقيا، تُظهر البيانات من سوق بيتكوين للتداول من نظير لنظير "باكسفول" أن الدولة تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في حجم التداول.

فمنذ عام ٢٠١٥، تداول النيجيريون أكثر من ٦٠٢٠٠ بيتكوين على منصة باكسفول بلغ حجمها حوالي ٥٦٦ مليون دولار خلال الفترة. كما تُظهر بيانات كوين دانس نشاط التداول للأسبوع المنتهي في ١٢ ديسمبر عند ٨٨٦,٣ مليون نيرة (حوالي ٢,٣ مليون دولار).

من المحتمل أن ترجع جاذبية بيتكوين المتزايدة بين النيجيريين إلى مجموعة من العوامل، أهمها سياسات الفوركس الصارمة من قبل البنك المركزي النيجيري (CBN) بالإضافة إلى الانخفاض السريع في العملة الورقية للبلاد - النيرة. وفي بيان صدر يوم ١٦ ديسمبر، وجه البنك المركزي النيجيري مشغلي تحويلات الأموال الدولية (IMTOs) إلى التوقف عن معالجة مدفوعات تحويلات المغتربين بالنيرة.

ووفقًا للبنك المركزي، تتماشى هذه الخطوة مع السياسة الجديدة المتمثلة في السماح للنيجيريين بتلقي المدفوعات الدولية في حساباتهم المحلية. كما أصدر البنك المركزي إشعارًا يعلن أن شركتين لتحويلات الأموال الدوليو - ترانسفير وايز وأزيمو غير مصرح لهما بالعمل في البلاد.

وفي حين أن البنك المركزي النيجيري قد يعكس بعض سياسات الإدارة الدقيقة للفوركس الأكثر صرامة، يبدو أن الندرة الناجمة عن هذه القوانين المصرفية السابقة دفعت المزيد من النيجيريين إلى عملات بديلة. وفي الواقع، يميل تبني بيتكوين إلى الارتفاع في البلدان التي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الثقة في العملة الرسمية الوطنية.

ومع متوسط ​​عمر يبلغ ١٨ عامًا، فمن الأرجح أن بيتكوين تقدم بديلًا للشباب البارعين في مجال التكنولوجيا مقابل الهندسة المصرفية والمالية السائدة تحت سيطرة الحكومة. خلال احتجاجات أكتوبر ضد وحشية الشرطة حيث أمرت الحكومة البنوك بتجميد حسابات مؤيدي الحركة، تحول المحتجون بسلاسة إلى بيتكوين والتبرعات المشفرة.

ووفقًا لبيانات من مؤشرات غوغل، لا تزال نيجيريا رقم واحد من حيث الاهتمام العالمي بالبحث عن بيتكوين. ومع ذلك، فإن الوضوح التنظيمي لمجال العملات المشفرة وبلوكتشين لم يتحقق بعد في الدولة.