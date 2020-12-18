فريق إفرليدجر وجامعة غلاسكو يخططان لمحاربة الويسكي المزيف

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:56 مساءً - ينضم مركز أبحاث البيئة بالجامعات الأسكتلندية بجامعة غلاسكو (SUERC)، إلى شركة سلسلة التوريد إفرليدجر لمعالجة التزييف في صناعة الويسكي، وفقًا لما جاء في منشور بتاريخ ١٨ ديسمبر.

بلغ سوق ويسكي الشعير الفردي القابل للتجميع أكثر من ٥٧ مليون جنيه إسترليني (٧٧ مليون دولار) في عام ٢٠١٨. ومع ذلك، يقدر باحثو SUERC أن ما يصل إلى ٤٠٪ من الزجاجات المتداولة حاليًا قد تكون مزيفة.

فمن خلال استخدام التأريخ بالكربون المشع، والوصول غير المسبوق لعينات الويسكي النادرة، طورت SUERC طريقة لتحديد عمر جميع أنواع الويسكي العتيق، بدقة في غضون عامين.

ومن خلال هذه الطريقة، تمكنت SUERC من إظهار أن ٢١ من أصل ٥٥ زجاجة من السكوتش النادر التي اختبرتها كانت إما مزيفة أو غير مقطرة في العام المذكور.

وفد طلبت العلامات التجارية الرائدة للسكوتش ودور المزادات والجامعي وتجار التجزئة الذين يستخدمون خدمة مصادقة SUERC إضافة منع التلاعب إلى الزجاجات التي تم تأريخها بالفعل.

وستشهد الشراكة الجديدة قيام SUERC بتركيب أقفال إفرليدجر المضادة للعبث للزجاجات المصادق عليها. وهي تحتوي على اتصال قريب المدى، أو علامات NFC، والتي تتصل بشهادة رقمية لعمر الزجاجة ومصدرها، محفوظة على بلوكتشين.

تعاونت إفرليدجر مع عدد من العلامات التجارية لمعالجة التزييف هذا العام، بما في ذلك شراكة مع JD.com لمصادقة الماس في الصين، وبيت الأزياء ألكسندر مكوين.