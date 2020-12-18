ما هو تعدين البيتكوين Bitcoin وكيف يتم والأجهزة التي تعدنه

تعدين البيتكوين Bitcoin و كيف يتم ذلك والأجهزة التي تستطيع تعدين البيتكوين، كل هذا و أكثر نشرح بشكل مبسط في هذا الموضوع. تعدين البيتكوين هو اسم لآلية خلق العملة الرقمية المشفرة بيتكوين الجديدة من أصل المعروض الكلي للبيتكوين كمكافئة على حل اشكال البلوك و اضافتها لسلسلة كتل البيتكوين Bitcoin Blockchain. اسم تعدين ليس هو المعنى الحقيقي لعملية استخراج قيمة البيتكوين، وانما ان صح التعبير الية الحصول على قيمة البيتكوين عبر توثيق التحولات والمعاملات بقوة حاسوبية اي شخص يمكن المشاركة بها في بلوكشين بييكوين السند العام الرقمي لكل معاملات البيتكوين منذ ظهورها. يتم تأمين هذه الآلية من خلال طريقة التشفير المعروفة باسم إثبات العمل (Proof of Work) و هي خوارزمية الإجماع التي تقوم على فك تشفير كتل البيتكوين بقوة التجزئة الحاسوية الرياضية. تلك الخوارزمية مهيئة لتضمن أمن شبكة البيتكوين.

يعني تعدين عملات البيتكوين حرق مقياس قوة الكهرباء ميغاواط عن طريق معدات حاسوبية مثلها مثل الحاسوب الذي تقرأ من خلاله هذا الموضوع، ولكن مخصص بقوته الحاسوبية للتعدين على مدار الساعة و حاسوبك العادي قد يحترق لو حاولت المشاركة في تعدين البيتكوين من خلاله، لأنه سيتسابق مع حواسيب التعدين بقدراته المتواضعة و لن يقف حتى تصل حرارته الى اعلى مستوايتها و تكون نهايته بالتلف.

لو كنت من الذين لهم دراية بعالم العملات المشفرة و خورزمياته، قد تتساءل لماذا لا تتحول عملة البيتكوين الى خوارزمية إجماع اثباث العمل POS؟ و لن نحتاج الى قوة حاسوبية و مصاريف قوة حاسوبية كبيرة و كهرباء و تبريد. الجواب ليس بتلك البساطة و كما تظن ، لأن حوازمية الإجماع اثبات العمل PoW هي الخوارزمية التي تضمن لامركزية الشبكة، بشكل لا نقاش فيه، و هي الأكثر لامركزية عن PoS.

ونظرًا لأن حالة السوق بأكملها تعتمد إلى حد كبير على عملة البيتكوين ، فإن تعدين BTC يعد عنصرًا مهمًا في صناعة العملات الرقمية وسيستمر في التطور الى أن يتم تعدين أخر عملة في شبكة البيتكوين. في هذا الموضوع سنتحدث عن تعدين البيتكوين، و سنتحدث ما إذا كان لا يزال تعدين البيتكوين مربحا و مستقبل عملة البيتكوين.

شرح كامل للبيتكوين بالتفصيل : ما هو البتكوين Bitcoin بعبارات بسيطة و مفهومة

يعد تعدين البيتكوين استثمارًا مربحا إن تمكنكت من توفير الأجهزة و البيئة المناسية للتعدين. التنقيب على الذهب الرقمي أي البيتكوين تعد عملية صعبة و مكلفة و مربحة جدا من جهتين، الأول ارتفاع الأسعار الذي ثج يصع قيمة ما تملك من بتكوين في 9 أرقام في وقت وجيد، و القيمة التي تستخرجها من التعدين. يعد أغلى الأصول الافتراضية و التي تكتسب قيمتها عبر العرض و الطلب و ما يقوي الطلب عليها هو عدد المحدود في العالم، لامركزيتها، و بيدل قوي لوسائل الدفع االتقليدية، عابرة للقارات في ثواني، و قيمتها يمكن ان تحتفظ بها في العديد من الأشكال الرقمية.

دعنا نسرد لك قصة البيتكوين الجميلة في أسطر، في فجر صناعة العملة المشفرة ، لم تكلف أول عملة بيتكوين فلسًا واحدًا ، ثم تم منحها سنتًا واحدًا ، وفي نهاية عام 2017 ارتفع سعر البيتكوين الواحد إلى 20000 دولار و الان في نهاية 2020 و بداية 2021 السعر وصل الى 24 الف دولار وهذا ليس الحد الأقصى قد يزيد بدون توقف ولكن مع تقلبات عالية قد ترجع السعر الى الأربع أرقام في أي لحظة. ولكن لنكن ايجابيين من ما لدينا من بيانات، مع من أهتموا بالعملات المشفرة الذين بدأوا في تعدين البيتكوين من تلقاء أنفسهم في عام 2010. بالطبع ، من المستحيل تحديد المبلغ الدقيق للأرباح التي حققوها لكل من آمن بمشروع ساتوشي ناكاموتو قبل 10 سنوات معظمهم صنعوا ثروة و أصبحوا من أثرياء العالم. على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بتقلبات عمبة البيتكوين، إلا أن صناعة النقود الرقمية واعدة للغاية. فما الذي يتطلبه الأمر لبدء تعدين البيتكوين؟

التعدين هو حساب على معدات خاصة لمقدار مشفر ومحدود من كود برنامج التشفير. يتم تنفيذ المهمة عن طريق تعداد التركيبات الرقمية. في سياق هذا العمل ، يتم تشكيل كتلة تشفير جديدة. يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتحويلات العملات بين المستخدمين لفترة معينة ، ورابط إلى الكتلة السابقة ومجموع التجزئة النهائي. هي التي تحتاج إلى العثور عليها لإكمال إنشاء الكتلة وبدء كتلة جديدة. عندما يعثر المُعدِّن على توقيع التجزئة ، تتحقق بقية عُقد الشبكة من صحة الكتلة وبعد ذلك تصبح جزءًا لا يتجزأ من سلسلة الكتل Blockchain ، ويكافأ مالك الجهاز بعملات رقمية مشفرة BTC.

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يتم تخزين نسخ من البيانات على العديد من أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة ويتم تحديث كل منها بانتظام ، مع إضافة معلومات حول الكتل الجديدة. شبكة التشفير هي سلسلة من العديد من العقد في أجزاء مختلفة من العالم. يشمل جميع مالكي العملات المشفرة ، لكن بعضهم فقط يشارك في صيانتها. من أجل تحقيق الدخل من خلال المشاركة في البحث عن كتل جديدة من نظام Bitcoin البيئي ، فأنت بحاجة إلى جهاز حوسبة متخصص ASIC. أثناء عملية تشكيل الكتلة ، يقوم المعدنون بمعالجة المعاملات ، مما يحمي النظام من هجوم الإنفاق المزدوج. نظرًا لأنه من المربح تعدين البيتكوين ، يشارك عدد كبير من الأشخاص في هذا العمل. توفر خوارزمية إجماع POW إثبات العمل لامركزية أفضل من طرق أمان الشبكة البديلة. لكن اللامركزية هي أحد الضمانات الرئيسية بأن الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في مشروع Blockchain لن يقعوا ضحية لمجرمي الإنترنت.

يقتصر إصدار الذهب الرقمي على 21 مليون وحدة بيتكوين. لا يتم تنظيم النظام البيئي Bitcoin Blockchain من قبل أي دولة دولة او منظمة. وفي الوقت الحالي ، من حيث المبدأ ، يمكن لأي شخص تعدين و التنقيب عن عملات البيتكوين عبر عملية التعدين بالمعدات المناسية. ومع ذلك ، لا يمكن للجميع إعداد المعدات وبدء عملية التعدين بنفسه، لأنها عملية معقدة بعض الشيئ و تحتاج الى خبراء في الوقت الراهن.

عملية تعدين البيتكوين

قام مبتكر العملة المشفرة الأولى (البيتكوين) ، ساتوشي ناكاموتو ، باختراع رمز البرنامج بطريقة تحمي الأموال الرقمية من التضخم. و هذا متمثل في :

الحد الأقصى لعدد العملات المشفرة بيتكوين تم تحديده في عدد (21.000.000 BTC).

استخراج العملات يكون رياضيا عبر الحواسيب

تخفيض المكافأة التعدين أو حل اشكال البلوك بعد كل 210.000 بلوك تم تعدينها.

تخفيض عدد اليتكوين المستخرج كل 10 دقائق من إجمالي 21 مليون بيتكوين الى النصف تقريبا كل 4 سنوات.

لمذا كل ما سبق بتلك الصرامة ؟

بكل بساطة حتى تزداد قيمة البيتكوين مع الوقت، عدد العملات المحدود يشير الى البيتكوين غير متحرضة الى الضخم، بعنى ليس هناك من يطبعها عند الأزمات أو عند الحاجة كما الحال مع االعملات المحلية. عندما نقول رياضيا فنحن نثق في الرياضيات من أجل التحقق و حساب كل شيئ متعلق بالعملة بشكل لا يمكن للإنسان التدخل فيه، تخفط المكافئة لأن هذا يزيد من تقليل عدد المعروض من العملة و ينذر مصدرها مع الوقت لأنها محدودة، و كما نعرف مع الذهب أن قيمته مرتفعة بسبب نذرته و صعوبة التنقيب عنه.

ولكن كيف سأستفيد من قيمة البيتكوين بعملة أستطيع إنفاقها؟

يمكنك على الفور استبدال العملات المكتسبة مقابل عملات الفيات، و بشكل جد سهل عبر العديد من الخدمات التي تقدم ذلك علة مدار الساعة، والعديد ممن لا يستطعون تعدين البيتكوين بتمنون ان تعرض عليهم ما تملك من عملات للتداول فيها أو تخدينها. ولكن بصفتك معدن للعملات المشفرة فأنت تبحث عن الأرباح، و كما تمت الإشارة يمكنك أن تربح أيضا من ارتفاع سعر البيتكوين، في الفترة التي يكون فيها سعر البيتكوين أقل بكثير من الحد الأقصى التاريخي ، فمن غير المناسب إنفاقها.

تعدين بيتكوين Bitcoin

من هو معدن Miner بيتكوين اذا

المعدن Miner هم أشخاص او شخض، أفراد أو شركات، الذين يربطون على شبكة البيتكوين او بلوكشين البيتكوين آلة أو أكثر مجهزة للمشاركة في نشاط تعدين او توثيق المعاملات على البلوكشين. تتكون معدات المعدن او الموثق أساسا من بطاقة رسومات Graphics card او GPUعالية القوة، أو حواسيب مخصصة كأسيك ASIC او معالجات حاسوبسة CPU مرتبطة و محمل و مثبث عليها برمجيات التعدين او نسخة من شبكة البلوكشين كلها.

عملية تعدين بيتكوين كيف تتم (الأجهزة و المعدات و المحافظ)

تعدين بيتكوين Bitcoin او التوثيق للمعاملة بالبيتكوين يقوم على حل معادلات رياضية لمجموعة من المعاملات تم جمعها في كتلة Block في شبكة البلوكشين المشارك فيها العديد من المعدنين، لكل معدن قوة حاسوبية و لهم نفس نسخة سند معاملات البيتكوين على البلوكشين، هذه السندات هي نفسها عند المعدنين تحمل كل المعاملات من يوم بدا البيتكوين على تلك البلوكشين و في تلك السندات كل شخص يملك البيتكوين و القيمة التي يملكها، (طبعا ليس الشخص هو المعروف و انما عنوان المحفظة التي يملكها الشخص). عمليات – و + في حسابات مالكي البيتكوين مسجلة ويتم محالجة و توثيق تلك المعاملات وفقا لما في السندات الموزعة او بلوكشين البيتكوين. (اي ان محفظتك جزء من بلوكشين البيتكوين و البلوكشين يعرف كل تحويلاتك و المعاملات التي قمت بها بالمحفظة منذ اللحظة الاولى التي امتلك فيها تلك المحفظة و معروف و مسجل كل عملية قمت بها منذ ذلك الحين، و هذا السجل يكبر كل يوم و المعاملات تزيد، و هو ما يقودنا الى صعوبة التعدين التي تتطلب موارد أعلى من السابقة نظرا للحجم الذي وصل اليها سجل البيتكوين، و كثرة المعدنيني الذين يزيدون من صعوبة التعدين.

لا يمكن لاي شخص حتى المعدنين نفسهم تغير، او تزوير البيانات وسجلات معاملات البيتكوين، الآمر الذي يجعل كل المعاملات في سجل امن و يمكن لحواسيب التوثيق، التعدين و الموافقة على المعاملة و الصفقة ام لا. عبر خورزميات رياضية مشفرة لحل تعقيدات الكم الهائل من المعاملات التي تحدث كل ثانية. الآمر الذي يستدعي الى حواسب عملاقة في قدرتها التحليلية.

المعدات التي تحتاجها لتعدين البيتكوين

من قبل كان من الممكن تعدين عملات البيتكوين على جهاز كمبيوتر المكتبي و حتى على جهاز الكمبيوتر المحمول. لكن مع تزايد شعبية العملات الرقمية ، بدأت معدات التعدين في التحسن و ظهور أشكال مختلفة من أجهزة التعدين. من حيث المبدأ ، كان هذا هو المفهوم الأولي لساتوشي ناكاموتو ، مخترع أول عملة مشفرة. ربما كان يتخيل شبكة البيتكوين كمجتمع من مالكي أجهزة الكمبيوتر العادية. على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن Satoshi توقع إمكانية التعدين على وحدات معالجة الرسومات ، وبالتالي مما ادى الى ظهور مزارع التعدين.

لكن التقدم قد ذهب إلى أبعد من ذلك ، ولفترة طويلة ، لم تعد المعالجات المركزية ومنصات GPU مناسبة لتعدين البيتكوين. كلما زاد عدد المعدنين عن الذهب الرقمي ، زادت سرعة تعقيد العمليات الحسابية وتوقف المعدات منخفضة الطاقة عن التعامل مع المهمة. كانت هناك حاجة لعمال المناجم رقميين قادرين على تكرار الإحتمالات عبر سلاسل تشفير طويلة بسرعة عالية. لذلك ، تم إطلاق أجهزة حوسبة الدوائر المتكاملة الخاصة التي تسمة ASIC.

ASIC هو جهاز كمبيوتر متخصص للغاية يقوم بإجراء عملية واحدة فقط ، وهي تعدين العملة المشفرة على خوارزمية محددة. يتم ترتيب و تركيب هذا النوع من الحواسيب بكل بساطة وربطعها مع ماثلاتها من أجل جمع القوة الحاسوبية في كيان واحد.

كما في الصورة تحتوي تلك العلبة المعدنية المستطيلة على لوحة تحكم وبطاقة تجزئة واحدة أو أكثر. يتم تثبيت مراوح نظام التبريد في نهاية العلبة ، ويمكن أن يأتي مزود الطاقة مع الجهاز أو يُباع بشكل منفصل. عند اختيار عامل منجم البيتكوين ASIC الرقمي، يجب الانتباه إلى المعلمات التالية:

معدل التجزئة

معدل استهلاك الطاقة

السعر الجهاز

كلما ارتفع معدل التجزئة ، زادت سرعة جني الأموال. ولكن إذا كان بإمكانك شراء نموذج بمعدل تجزئة أقل ، ولكن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأرخص ثمناً ، فإن الخيار واضح. يمكن أن تقوم ASICs لتعدين البيتكوين بتعدين عملات أخرى تعمل على خوارزمية SHA-256. لكن من المستحيل أن تعدن عملات Litecoin أو Ethereum بتلك المعدات التي صنعت فقط من أجل SHA-256.

تعرف على ما هي العملة المشفرة : ما هي العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency و كيف تعمل

باستخدام الإرشادات التي تجدها مع الجهاز أو عبر الإنترنت يمكنك تركيب الجهاز بنفسك ، ولكنك من الصعب أن تتحمله في منزلك تشغيله في لأن حواسيب ASICs تحدث الكثير من الضوضاء فهي مخصصة للمباني غير السكنية لأنها تبقى مشتغلة دائما من أجل التعدين المستمر. بالإضافة إلى ذلك ، في الغرفة التي يعمل فيها عامل منجم ASIC الرقمي ، من الضروري مراعاة نظام درجة الحرارة والرطوبة المطلوبين في التعليمات. أيضا يجب نفض الغبار على الجهاز دائما و تنظيفه، لأن اتساخه بالغبار سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، و هذه الأخيرة هي عدوة أي جهاز. إذا لم يكن لديك مبنى غير سكني ومنفصل ونظيف مع تهوية جيدة ومتصل بشبكة الكهرباء والإنترنت ، فخذ جهاز ASIC إلى مستضيفي أجهزة التعدين مباشرةً بعد الشراء.

محافظ وبرامج من أجل البيتكوين المستخرح

الأن كل شيئ جاهز بخصوص المعدات المطلوبة، لكن كيف ستحصل على البيتكوين الذي ستحصل عليه من التعدين إن لم يكن لديك محفظة متصلة بجهاز التعدين؟

في هذا الشأن الخيارات عديدة، مثلا يمكنك بسهولة إنشاء محفظة عملات مشفرة عن طريق تنزيل التطبيق المناسب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو هاتفك. توجد العديد من المحافظ في العديد من الأشكال لك أن تختار المناسب.

هنا تجد أفضلها : أحسن محفظة تخزين البتكوين Bitcoin والعملات المشفرة

بالإضافة إلى محفظة البيتكوين ، فأنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي لإعداد جهاز ASIC الذي خصصته للتعدين . ستقوم بتنزيل تطبيق IP Reporter ، وسيتم إجراء المزيد من الإعدادات عبر واجهة الويب التي ستتيح لك الإتصال بالجهاز عبر IP خاص منه تستطيع اعداد الجهاز، يجب أن تقرأ جيدا كيف، او يجب اعداده من طرف متخصص.

عندما كان تعدين البيتكوين على وحدة المعالجة المركزية ، ثم على بطاقات الفيديو ، كان من الضروري تثبيت برامج خاصة. بعضها ، على سبيل المثال ، BFGMiner ، لا يزال متاحًا للتنزيل. يمكن استخدام مثل هذه البرامج لإعداد الإنتاج على ASICs في الوضع الفردي. ولكن ، لا يزال من الأفضل الانضمام تجمعات التعدين الجماعي عبرها.

مجمعات التعدين

مجمعات التعدين أو Mining Pools ، هو خادم يتصل به العديد من المعدنين ، ويعملون على حل مشكل البلوكات بشكل مشتركة. أي يقومون بتوصيل قوة لتجزئة الخصة بهم الى الخادم المشترك من اجل المشاركة في حل اشكال الكتلة. عندما يتم التوقيع على حل الكتلة ، يتم تقسيم مكافئة التعدين بين جميع المشاركين في ذلك التجمع ، بما يتناسب مع حصة قوة التجزة المشارك بها في المجتمع. يحقق منظم المجمع ربحًا عن طريق تحصيل عمولة من كل عضو مشارك.

إن كنت تريد مشاركة مواردك الحاسوبية ننصحك باستخدام Binance Pool ، فالخدمة تعمل منذ عدة أشهر و أثبتت نفسها جيدًا بالفعل وأظهرت ربحية جيدة. كلما زاد عدد المعدنين الذين يعملون في المجمع ، زادت فرص العثور على كتلة أسرع من المنافسين. ومع ذلك ، يجب الانتباه إلى نظام محاسبة الأسهم وحجم العمولة وسمعة الموقع.

لدى شركات أجهزة ASICs ايضا مجمعات تعدين خاصة بها ، على سبيل المثال ، نفس الشركة المصنعة لآلات التعدين Bitmain لديها تجمع Antminer الخاص بها، والذي يمكن أن تشارك فيه من أجل التعدين للبيتكوين.

شرح مجمعات التعدين : شرح مبسط ل تجمعات التعدين Mining Pools

معدن او موثق عمليات البيتكوين، ما هي ارباحه و استفاداته مما سبق :

حينما نسمع ان عدد البيتكوين محدود في عدد معين فيعني ان ذلك العدد هو للمعدنين فقط، اما البيتكوين الذي يملكه الاشخاص الذي لا علاقة لهم لا من قريب او بعيد بتعدين البتكوين، فقد حصلو عليه عن طريق شراء البيتكوين من معدنين (و قد يكونو اشخاص، شركات، وسطاء الصرف …..). كل عملية تعدين او توثيق لمجموعة من المعاملات و التحولات (+وـ) التي يتم جمعها في بلوك Block، محدد حجمه، يحصل المعدنين على جائزة قيمتها بالبيتكوين ايضا محددة في بلوكشين البيتكوين، تلك الجائزة توزع على المشاركين في حل ذلك البلوك.

فوفقا للسندات المتشابهة يكون التوثيق. اي عملية غير متطابقة مع ما هو مسجل في بياننات البلوكشين الموزعة الذي يمتلكونها المعدنين تعتبر مشبوهة، فالريضيات التي تم على اساسها بناء تلك البلوكشين ترفض تلك المعاملات.