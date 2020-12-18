ماتي غرينسبان يقول إن ارتفاع عملة بيتكوين قد "بدأ للتو"

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - في نشرة إخبارية صدرت اليوم، قال مؤسس كوانتم إكونوميكس إن ارتفاع بيتكوين الأخير الذي تجاوز ٢٣٠٠٠ دولار - وهي مكاسب بنسبة ٢٩٪ تقريبًا خلال أسبوع - لا يعني بالضرورة أن السوق كان "محمومًا" ويتجه نحو انهيار مثلما حدث في ديسمبر ٢٠١٧.

حيث قال غرينسبان: "نظن أن الأمور قد بدأت للتو". "ربما لا ينبغي لنا استخدام أي مقاييس قديمة عندما يتعلق الأمر بتحديد أنواع المكاسب المئوية الممكنة."

وأضاف قائلًا:

"إذا استمر الطلب في الانتعاش من هذه المستويات واستمر تقييد العرض، فهناك احتمال واضح بأننا قد نشهد بعض الأيام مع مكاسب بنسبة ٢٥٠٪، أو حتى أكثر."

كذلك أوضح غرينسبان إنه لا يوجد "أي شخص على هذا الكوكب قد يكون قادرًا على توقع" متى ستتحول عملة بيتكوين (BTC) إلى الاتجاه الهبوطي، إن حدث، ولكن السعر يمكن أن يكون "أي رقم بين ٢٣٨٠٠ دولار ومليون دولار لكل عملة". كما أنه لم يستبعد ادعاء سكوت مينر من شركة غوغنهايم بارتنرز بأن أصل العملة المشفرة "يمكن أن تبلغ قيمته حوالي ٤٠٠ ألف دولار".

حيث قال غرينسبان: "الآن بعد أن تجاوزنا أعلى المستويات السابقة على الإطلاق، لا توجد مستويات متبقية على الرسم البياني قد تشير إلى المكان الذي قد يرتفع فيه السعر في النهاية". "سوف يتفوق السعر على المستويات الحالية في وقتٍ ما. ويمكنكم الوثوق من ذلك."

ترى شخصيات أخرى في مجال العملات المشفرة، مثل الرئيس التنفيذي لباينانس.يو إس، كاثرين كولي، أيضًا أن الارتفاع الحالي في بيتكوين يشير إلى النمو المستدام:

"عندما يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي والوكالات الحاكمة الأخرى في جميع أنحاء العالم غير معترضين على ما يبدو على تأثيرات التضخم على العملات الورقية، فسنستمر في رؤية أطروحة التنويع في ارتفاع بيتكوين، مع اختراق السعر للمستويات الفنية الرئيسية."

كان سعر بيتكوين هو ٢٢٨٦٣ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بعد أن ارتفع بنسبة ٩,٨٪ خلال آخر ٢٤ ساعة.