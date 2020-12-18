الاكتتاب العام الأولي لكوين بيز قادم، وفقًا لطلب مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الجمعة 18 ديسمبر 2020 02:52 صباحاً - أصبحت إحدى الاكتتابات العامة الأولية الأكثر ترقبًا في مجال العملات المشفرة أقرب بخطوة.

حيث أعلنت كوين بيز يوم الخميس أن الشركة أرسلت مسودة تسجيلها للاكتتاب العام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكتبت الشركة أنه:

"من المتوقع أن يصبح النموذج S-١ ساريًا بعد أن تكمل هيئة الأوراق المالية والبورصات عملية المراجعة، وفقًا لظروف السوق وغيرها."

ووفقًا لآخر تقييم لها، كانت كوين بيز تساوي ٨ مليارات دولار، ولكن كان ذلك في عام ٢٠١٨. وكما هو الحال، تعد الشركة واحدة من أكبر الأسماء في مجال العملات المشفرة وتتمتع بسمعة طيبة في العمل بشكل جيد مع المنظمين الأمريكيين، وهما عاملان طالما وضع كوين بيز كأحد المرشحين الأوائل في سباق الاكتتابات الأولية العامة للعملات المشفرة.

وعلى الرغم من أن المسودة لا تزال في انتظار المراجعة، إلا أن كوين بيز كانت تتطلع إلى الاكتتاب العام الأولي منذ بعض الوقت. وفي الواقع، كانت صناعة العملات المشفرة بأكملها تنتظر رؤية أسهم أيٍ من البورصات الرئيسية في التداول العام، لكن قسوة تسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات والنظام البيئي الغني للاستثمار الخاص تسبب في إعاقة هذه العملية. ربما تكون شركة كنعان كرييتيف المصنعة لرقائق أسيك هي الشركة الأكثر شهرة في مجال العملات المشفرة والتي تتداول علنًا، لكن أسهمها شهدت أداءً ضعيفًا منذ الاكتتاب العام قبل أكثر من عام بقليل.

حتى وقت كتابة المقالة، لم تستجب كوين بيز لطلب كوينتيليغراف للتعليق.