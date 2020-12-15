ما هي العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency و كيف تعمل

ما هي العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency، كيف يمكن استخدام العملة الرقمية المشفرة ؟ أسئلة سنجيب عنها عبر شرح مبسط و سهل وواضح عن العملات المشفرة. العملة المشفرة او Cryptocurrency هو شكل من أشكال المال الرقمي الذي تم تصميمه ليكون آمنا، وفي كثير من الحالات، مجهولا من المرسل و المتلقي (اي غير معروف من ارسل المال و الى من أُرسل). وهي عملة مرتبطة بالإنترنت المشفر (كإرسال ايميل مشفر)، عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى شفرة غير قابلة للإختراق، و لا يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويلات. ظهر علم التشفير مع الحاجة إلى الاتصال الآمن في الحرب العالمية الثانية. وقد تطورت في العصر الرقمي مع عناصر نظرية رياضية وعلوم الكمبيوتر لتصبح وسيلة لتأمين الاتصالات والمعلومات والمال على الانترنت.

دعنا قبل الدخول في الشرح المعمق ل ماهية العملة المشفرة وكيفية استخدامها، نفك تشفير الاسم نفسه العملة المشفرة cryptocurrency. لأول مرة ، تم استخدام مصطلح العملة المشفرة في عنوان مقال بقلم آندي جرينبيرج ، محرر المجلة المالية والتحليلية الأمريكية فوربس.

لا يحتاج مفهوم العملة ذاته إلى تفسير ،اما مفهوم المشفرة، تعني سري أو مشفر او ممعمات رقميا او عبر رموز مفهومة عبر بروتوكول معين. بشكل أساسي ، العملة المشفرة عبارة عن سلسلة متسلسلة من التوقيعات المشفرة المتعلقة ببعضها البعض ، والتي تم الحصول عليها نتيجة لحل معادلات التشفير. يضمن التشفير تفرد كل عملة و جعلها ذات قيمة. إلى حد ما ، يمكن تشبيه التوقيعات المشفرة بالأرقام التسلسلية على الأوراق النقدية.

قبل ظهور عملة البيتكوين المشفرة ، كان المبرمجون يحاولون بالفعل إنشاء أموال افتراضية. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى مشروع Bit Gold الخاص بـ Nick Szabo. في نهاية الألفية الماضية ، طرح فكرة تعزيز أمن المدفوعات الإلكترونية باستخدام التشفير.

ما هي العملة المشفرة ، بكلمات واضحة و أكثر تبسيطا

العملة المشفرة هي نقود رقمية أو ، بعبارة أخرى ، وسيلة دفع مقابل ما يمكن أن يشترى، و الأن أصبحت مخزن للقيمة كالذهب و الفضة ولكن بشكل رقمي بالمالم. على عكس العملات الوطنية التي تصدرها بنوك الدولة ، فإن النقود المشفرة موجودة فقط على “شبكة الويب العالمية” ولا يتم سكها مطلقًا في شكل عملات معدنية أو طباعتها في شكل أوراق نقدية، ولكن يمكن تحويلها لا عملات محلية عبر الخدمات التي تدعم ذلك.

العملة المشفرة Cryptocurrency هو نوع آمن للغاية من الأموال الرقمية. تُستخدم تقنية البلوكشين Blockchain لإنشاء وتنفيذ عمليات النقل بين مستخدمي الشبكة. يتم تخزين جميع البيانات حول نظام التشفير على العديد من أجهزة الكمبيوتر المنفصلة التي تمثل عقدًا للشبكة. يتم تسجيل جميع التغييرات في الحالة الحالية للنظام وتأكيدها بواسطة كل عقدة.

يتم إنشاء العملات الافتراضية المشفرة عن طريق إجراء حسابات التشفير ، والتي ، مع المستوى الحالي لتكنولوجيا الكمبيوتر ، تستبعد تمامًا إمكانية التزوير أو الإختراق أو التعديل فيها. تُعادل الأموال المشفرة في بعض البلدان (ألمانيا وفنزويلا) بالأدوات المالية الوطنية ، ولكل عملة افتراضية سعرها الخاص مقابل الدولار الأمريكي والعملات التقليدية الأخرى. يتم تنفيذ تبادل الرموز الافتراضية لشبكات مختلفة فيما بينها مقابل عملات فيات Fiat Money على منصات خاصة عبر الإنترنت.

كانت العملة المشفرة الأولى التي ساعدت في ظهور مصطلح (العملة المشفرة او Cryptocurrency) عملة البيتكوين، الذي تم ابتكارها عام 2009 من شخص مجهول تحت اسم ساتوشي ناكاموتو، و عملة البيتكوين هي العملة الاشهر و العملة ذات قيمة عالية في سوق التشفير. كان هناك تكاثر للعملات المشفرة الاخرى في العقد الماضي، الان هناك أكثر من 2000 عملة مشفرة متاح على شبكة الانترنت، و التي تعد عملات بديلة او AltCoins

المكون الفني للعملة المشفرة

تعتبر العملات المشفرة التقليدية لامركزية تمامًا ، أي أنها لا تملك هيئة حاكمة واحدة ولا يتم تنظيمها خارجيًا من قبل المؤسسات المالية. سنتحدث عن استثناءات هذه القاعدة بعد قليل.

يتم تخزين جميع المعلومات حول العملة المشفرة في دفتر الأستاذ الموزع الذي تم إنشاؤه باستخدام تقنية سلسلة الكتل Blockchain. يمكن لأي شخص عرض البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية وأرصدة المحفظة. تحتوي كل كتلة جديدة على سجلات المعاملات المكتملة ورسوم العمولة ومعلومات الخدمة الأخرى. تسمى عملية إنشاء كتل جديدة بالتعدين الرقمي أي فك تشفير الكتلة حسابيا و رياضيا عبر موارد الحاسوب.

يمكن لأي شخص المشاركة في تعدين العملات المشفرة ، بشرط أن يكون لديه معدات حاسوبية قوية وقناة اتصال مستقرة مع الشبكة العالمية للعملة: كيف ذلك كل التفاصيل في هذا الموضوع –

يجب أن يتمتع المستخدم بمهارات خاصة حتى يتمكن من إنشاء مزرعة تعدين للعمل مع شبكة تشفير معينة عبر خادم بعيد.

أمان العملة المشفرة

حماية معلومات العملة المشفرة مضمونة برمز تشفير معقد و مرتبط دائما برمز مشفر أخر. تستخدم معظم أنظمة بلوكشين Blockchain إثبات العمل (PoW) للحماية من إساءة استخدام نظام البلوكشبن. يضمن المنقبين الرقمين ومعالجة المعاملات وإنشاء كتل جديدة عمل الشبكة والحصول على مكافأة مقابل ذلك باستخدام العملات المشفرة.

يتم إنشاء الكتل الجديدة في السلسلة في فترة زمنية محددة بدقة. مدته مضمنة في رمز البرنامج لكل نظام. ترتبط كل كتلة جديدة مع الكتلة السابقة في سلسلة واحدة ويجب تأكيد صحة توقيع التجزئة الخاص بها من قبل جميع عقد الشبكة أي المعدنين. يتم التخلص من الكتل غير الصحيحة ولا يمكن أن تؤثر على وظائف النظام. يضمن تسلسل التجزئة والتوقيع الرقمي أن كل معاملة فريدة وآمنة.

أنواع العملات المشفرة

وفقًا لموقع كوين ماركت كاب و حتى كتابة هذا الموضوع (خد الرقم الصحيح من هنا) ، هناك حوالي 8000 عملة مشفرة مختلفة. يبلغ إجمالي القيمة السوقية للأصول الرقمية المشفرة الافتراضية 560 مليار دولارًا (الرقم متقلب دائما راجع المصر) ، نسبة كبيرة من ذلك الرقم المبلغ يمثلها أكبر 20 مشروعًا من مشاريع Blockchain. يتم استخدام جزء كبير نسبيًا من العملات للدفع مقابل الخدمات في شبكة معينة ، ولا يتم بيعها في البورصات ، وليست ذات قيمة للمستثمرين.

يمكن تقسيم جميع العملات المشفرة إلى الأنواع التالية:

عملات رقمية مشفرة للدفع أو عملات نظام الدفع الإلكتروني: الغرض منها هو دفع ثمن السلع والخدمات ويمكن أن تكون بمثابة استثمار. فهي لا مركزية تمامًا ومجهولة المصدر وسهلة الاستخدام. أشهر هذه العملات المشفرة هي البيتكوين.

الغرض منها هو دفع ثمن السلع والخدمات ويمكن أن تكون بمثابة استثمار. فهي لا مركزية تمامًا ومجهولة المصدر وسهلة الاستخدام. أشهر هذه العملات المشفرة هي البيتكوين. رموز مشفرة الخاصة بالنظام الداخلي للبلوكشين: إنها أدوات مالية لا يمكن لمستخدمي الشبكات المصممة لتطوير وتنفيذ العقود الذكية الاستغناء عنها. العقد الذكي هو برنامج يتحكم تلقائيًا في نقل الأصول بين طرفين أو أكثر في اتفاقية بموجب شروط محددة مسبقًا. أشهر منصة للعملات المشفرة هي Ethereum. بالإضافة إلى الغرض الرئيسي منه ، يتم استخدام الأثير ETH كنقود إلكترونية إلى جانب البيتكوين. يستثمر الناس في البنية التحتية لشبكة Ethereum ، وهم على ثقة من أنهم لا يستثمرون في فخ التسويق ، ولكنهم يزيدون رأس مالهم من خلال المساهمة في تطوير المشاريع المبتكرة.

إنها أدوات مالية لا يمكن لمستخدمي الشبكات المصممة لتطوير وتنفيذ العقود الذكية الاستغناء عنها. العقد الذكي هو برنامج يتحكم تلقائيًا في نقل الأصول بين طرفين أو أكثر في اتفاقية بموجب شروط محددة مسبقًا. أشهر منصة للعملات المشفرة هي Ethereum. بالإضافة إلى الغرض الرئيسي منه ، يتم استخدام الأثير ETH كنقود إلكترونية إلى جانب البيتكوين. يستثمر الناس في البنية التحتية لشبكة Ethereum ، وهم على ثقة من أنهم لا يستثمرون في فخ التسويق ، ولكنهم يزيدون رأس مالهم من خلال المساهمة في تطوير المشاريع المبتكرة. عملات مشفرة لمنصات التداول و منصات أخرى لخدمات مختلفة: تقدم رمز مميز له قيمة مهمة داخل المصة، كعملة BNB عملة منصة بايننس Binance التي لو دفعت مصاريف التداول بتلك العملة تحثل على تخفيضات مميزة. تصدر بورصات التشفير ذات السمعة الطيبة عملتها الرقمية الخاصة. وبالتالي ، تعمل الإدارة على تسريع دوران الأموال وزيادة سيولة الأصول غير المعروفة في قاعة التداول الخاصة بها. يمكن للمستخدمين في أي وقت بيع العملة المشفرة مقابل رمز تبادل ، مع حد أدنى من رسوم الخدمة ، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الاستثمار في المشاريع الصغيرة. العملات الرقمية لبورصات العملات المشفرة هي شبكات مركزية تمامًا ، وهذا هو الفرق الرئيسي بينها وبين العملات المشفرة التقليدية.

تقدم رمز مميز له قيمة مهمة داخل المصة، كعملة BNB عملة منصة بايننس Binance التي لو دفعت مصاريف التداول بتلك العملة تحثل على تخفيضات مميزة. تصدر بورصات التشفير ذات السمعة الطيبة عملتها الرقمية الخاصة. وبالتالي ، تعمل الإدارة على تسريع دوران الأموال وزيادة سيولة الأصول غير المعروفة في قاعة التداول الخاصة بها. يمكن للمستخدمين في أي وقت بيع العملة المشفرة مقابل رمز تبادل ، مع حد أدنى من رسوم الخدمة ، مما يقلل بشكل كبير من مخاطر الاستثمار في المشاريع الصغيرة. العملات الرقمية لبورصات العملات المشفرة هي شبكات مركزية تمامًا ، وهذا هو الفرق الرئيسي بينها وبين العملات المشفرة التقليدية. رموز المنفعة: تسمى أيضًا عملات التطبيقات. يتم إصدارها في حجم محدود عبر عملية ICO. بعد الانتهاء من حملة جمع الأموال للمشروع ، تحاول فرق مشروع Blockchain أحيانًا الترويج لها كخيار استثماري. لكن هذه الممارسة تخضع الآن لرقابة صارمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، لذلك من أجل استثمار ناجح ، يجب أن تكون خبيرًا في مجال الاقتصاد.

تسمى أيضًا عملات التطبيقات. يتم إصدارها في حجم محدود عبر عملية ICO. بعد الانتهاء من حملة جمع الأموال للمشروع ، تحاول فرق مشروع Blockchain أحيانًا الترويج لها كخيار استثماري. لكن هذه الممارسة تخضع الآن لرقابة صارمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، لذلك من أجل استثمار ناجح ، يجب أن تكون خبيرًا في مجال الاقتصاد. رموز الأمان: هذه الأخيرة مماثلة مباشرة للأوراق المالية. يتم توزيعها بين المستثمرين لتعزيز الأمن المالي للاستثمارات. رمز الأمان هو نوع من الرموز الرقمية التي يتلقاها كل مساهم. على أساس الرموز المشفرة ، يتم توزيع مدفوعات الأرباح ، ويمكن استثمارها بأنفسهم في مشاريع أخرى. يتم تسجيل حق مالك STO في عقد ذكي ، ويتم بيع الرموز المميزة نفسها على منصات التداول. يتم التحكم في دوران STO من قبل المنظمين الماليين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو هيئة الأسواق المالية السويسرية (FINMA).

هذه الأخيرة مماثلة مباشرة للأوراق المالية. يتم توزيعها بين المستثمرين لتعزيز الأمن المالي للاستثمارات. رمز الأمان هو نوع من الرموز الرقمية التي يتلقاها كل مساهم. على أساس الرموز المشفرة ، يتم توزيع مدفوعات الأرباح ، ويمكن استثمارها بأنفسهم في مشاريع أخرى. يتم تسجيل حق مالك STO في عقد ذكي ، ويتم بيع الرموز المميزة نفسها على منصات التداول. يتم التحكم في دوران STO من قبل المنظمين الماليين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو هيئة الأسواق المالية السويسرية (FINMA). سلعة مشفرة Crypto Commodities: الاسم العام للأصل المتداول أو المتبادل في العالم الحقيقي أو الافتراضي ، والذي يمكن الحصول عليه من خلال شبكة البلوكشين blockchain باستخدام الرموز الرقمية الحصرية. تُستخدم الرموز المميزة للسلع المشفرة للدفع مقابل الاستضافة على خادم بعيد ومحتوى وسائط وسلع وخدمات أخرى داخل نظام أساسي معين. على سبيل المثال ، يمكن استخدام العملات المشفرة الخاصة بشبكة Aeron Blockchain للدفع مقابل الوصول إلى قاعدة بيانات خاصة بأمن السفر الجوي. يتم تضمين التنظيم الذاتي وتنفيذ المعاملات المالية في Crypto Commodities في كود البرنامج في شكل عقد ذكي. على عكس عملات المنصات ، لا يتم استخدام الرموز المميزة للسلع المشفرة أبدًا كأموال عادية خارج المشروع.

العملات المستقرة Stablecoin: هي العملات الرقمية الأقل تقلبًا ، لأن قيمتها مرتبطة دائمًا بأصل مادي. يجب أن يكون لدى الشركة المصدرة للعملات المستقرة مبلغ في الصناديق الورقية ، على سبيل المثال ، بالدولار الأمريكي ، في رصيد الصندوق الاحتياطي من أجل ضمان قيمة الرمز المميز. العملة الأكثر شهرة من هذا النوع هي التيثر Tether او USDT ، ولكن هناك عملات مستقرة أخرى يدعمها الدولار واليورو.

المزيد من المعلومات عن التيثر Tether او USDT و العملات المستقرة : شرح سهل و مبسط ل ما هو تيثر Tether او USDT العملات المستقرة : شرح كامل مبسط ل العملة المستقرة Stablecoins

العملة المشفرة الحكومية الفنزولية El Petro : هي أول عملة مستقرة مملوكة للحكومة تصدرها الحكومة الفنزويلية. يتم تأمينها من خلال موارد البلاد النفطية والمعدنية. تعمل هياكل الدولة في جمهورية الصين الشعبية وروسيا على مشاريع مماثلة. جميع العملات المستقرة لها عيب واحد واضح ، فالآلية المركزية للحفاظ على سعر الصرف تتعارض بشكل واضح مع الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة. تجري الاستعدادات للتحول إلى العملة الرقمية في الصين. بدأ تطوير العملة المشفرة في عام 2014 ، وفي مايو من هذا العام ، قدم بنك الصين الشعبي العملة المشفرة الوطنية (DCEP) في أربع مناطق من البلاد كجزء من مشروع تجريبي لنقل المعروض النقدي الرئيسي إلى شبكة البلوكشين Blockchain.

الآن لديك فهم عام لمصطلح العملة المشفرة ، وما هي وكيفية جني الأموال. لكن يطرح سؤال منطقي تمامًا: “لماذا هناك حاجة على الإطلاق؟” دعنا نحاول معرفة ذلك والإجابة عليه.

من أجل ماذا ظهرت العملة الرقمية المشفرة؟

تتسم أنظمة الند للند اللامركزية بالشفافية و المصداقية التامة ولا تخضع للرقابة الخارجية. إذا قمت بشرح ما هي العملة المشفرة بعبارات بسيطة ، يمكنك أن تقول هذا: “إنها بديل مناسب للتحويلات المصرفية.” لا يتطلب نظام دفتر الأستاذ الموزع وسطاء ، مما يبسط إلى حد كبير المعاملات التجارية والمالية. ولا يمكن إتلاف أو تزوير السجلات الموجودة في البلوكتشين Blockchain عن طريق الخطأ او متعمدا. يمكن أيضًا استخدام العملات المشفرة كوسيلة لتراكم رأس المال. بادئ ذي بدء ، تعتبر عملة بتكوين Bitcoin مناسبة لهذا ، والذي يسميه العديد من الخبراء الآن بالذهب الرقمي.

النظام المالي المركزي بأكمله ، في الواقع ، يعمل على الثقة في الأطراف الثالثة و به العديد من نقاط الضعف و تحدث عبره العديد من الاحتيال المباشر في كثير من الأحيان. في عام 2008 ، أدى إفلاس أربعة بنوك إلى انهيار الاقتصاد العالمي و كنت تلك قضية مرعبة ادت الى ركود مهول في الاقتصاد لسنوات. و لكن لن يحدث أي تأثير مشابه على نظام العملات المشفرة اللامركزي ، إذ انسحبت عقدة واحدة أو حتى عشر عقد من الشبكة، و لن يتأثر أي شيئ و ستبقى الشبكة مستقرة كما تراها الان، رغم أنه العديد من المشاركين يدخلون و يخرجون في توثيق المعاملات دون أن نشعر بأي تغير.

كيف تختلف العملة المشفرة عن العملات النفقدية العادية مثل الدولار و اليورو

في الفقرة التالية تتحدث عن أهم الاختلافات الرئيسية بين المال الافتراضي المشفر والنقود العادية.

تتمتع العملات المشفرة بنظام لامركزي تتحكم فيه الرياضيات: تتكون شبكة البلوكتشين Blockchain من مجموعة من البرامج لتعدين العملة المشفرة وتخزينها. كل محفظة محلية هي مضيف كامل وتحتوي على قاعدة بيانات النظام بأكملها. وللوصول الى السجلات عن المعاملات عبر البلزكشين لا تحتاج إلى فتح محفظة أو التسجيل عبر الإنترنت لعرض المعلومات.

نقص الوسطاء والمنظمين الخارجيين: لن يقوم أي شخص بإيقاف تشغيل محفظة البلوكشين blockchain أو تجميدها. إذا كان هناك قيود على إصدار العملات المشفرة في رمز البرنامج الخاص بعملة مشفرة معينة ، فلا يمكن إنشاء المزيد من العملات المشفرة إذا رغبت في ذلك. رسوم تحويل الأموال ليست عالية ولا تعتمد على مسافة أو اختصاص المستلم. جميع المعاملات المكتملة لا رجوع فيها.

عدم الكشف عن هويته. عند منشئ المحفظة ، لا تحدد معلومات جواز السفر الخاص بك في أي مكان. عنوان المحفظة متاح ، لكن لا يمكن العثور على الاسم الأخير للمالك. الاستثناءات هي إيداعات بورصات العملات المشفرة التي تعمل مع كل من العملات المشفرة والعملات الورقية، ولأنها مركزية تطلب التحقق من الهوية، ولكن مع مخفظة العملات المشفرة اللامكزية بالكامل يمكنك إمتلاك محفظة مخفية الهوية بالكامل. العنوان محفظة العملات المشفرة مكون من حروف كبيرة و صغيرة باللغة الإنجليزية، و أرقام، و يمكنك أن تجدها مختصرة في كود الإستجابة السريح QR.

مكافأة دعم النظام. يمكن لكل مستخدم لديه أموال كافية لشراء معدات حاسوبية ومهارات كافية لإعدادها المشاركة في تعدين العملات المشفرة. يطلق على المشاركين في العملية عمال المناجم الرقمية. يقومون بفحص المعاملات وكتابتها في الكتلة التالية وحساب توقيعها المشفر. بعد التوقيع على الكتلة التالية ، يتم تشكيل كتلة جديدة على أساس قرارها. مجموعة الكتل الكاملة عبارة عن سلسلة واحدة ، حيث يكون كل مقطع لاحق هو استمرار للجزء السابق ، والذي يتم ضمانه من خلال حسابات التشفير. يتم إلغاء جميع المعاملات والكتل غير الصحيحة الناتجة عنهم بواسطة النظام ، مما يضمن سلامة هيكل البلوكشين Blockchain.

درجة عالية من الحماية. تُقاس قوة الحوسبة لأنظمة Blockchain الشائعة في بيتاهش وإكساهيش ، والتي تتجاوز قدرات جميع أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحديثة. إن محاولة فرض سيطرة جزئية عليها ستكلف مجرمي الإنترنت مليارات الدولارات ، ولا يوجد ضمان لنجاح عملية الاحتيال.

لماذا تحظى العملات المشفرة بشعبية كبيرة

على الرغم من الوضع القانوني غير المؤكد ، فإن الأموال الافتراضية مطلوبة في العديد من البلدان. في المقام الأول بسبب تعدد استخداماتها وسهولة الحساب. يعد كسب عملة مشفرة في التعدين عملية مكلفة ومعقدة ، ولكن يمكن للجميع إنشاء محفظة وشراء العملات الرقمية في المبادلات.

العملاء يقدرون بشكل كبير الخصائص المفيدة لشبكات Blockchain: المجهولية والثبات والافتقار التام للتحكم من جهة كيف ما كانت قوتها. تعتبر المحافظ الإلكترونية المشفرة بالمفتاح الخاص آمنة للغاية. لذلك ، يستثمر الكثيرون في العملات المشفرة على أمل ارتفاع الأسعار مقابل الدولار الأمريكي و اليورو.

آفاق تطور سوق العملات المشفرة

من الصعب للغاية حظر العملات المشفرة تمامًا ، لكن السياسيين ليسوا في عجلة من أمرهم للاعتراف بها كأموال. في أفضل الأحوال ، يتم الاعتراف بها على أنها أوراق مالية لتسهيل فرض الضرائب.

في الآونة الأخيرة ، قد يبدو إصدار العملة المشفرة الحكومية مزحة. ولكن عندما أعلنت الصين ، بعد فنزويلا ، عن الانتقال القادم إلى العملة المشفرة وبدأت روسيا والاتحاد الأوروبي التفكير بجدية في العملات المشفرة ، أصبح الوضع أكثر وضوحًا إلى حد ما. يريد عظماء هذا العالم استخدام جميع الخصائص المفيدة لأصول Blockchain ، والقضاء على جميع الخصائص غير الملائمة. لهذا الغرض ، يتم إنشاء مزيج من العملات المشفرة والعملات الورقية. لا يمكن تزوير هذه الأموال ويمكن التحكم في تداولها بسهولة ، لكننا لا نتحدث عن اللامركزية وإخفاء الهوية.

دعونا نرى ما سيحدث. في غضون ذلك ، يكسب المعدنين المال من إنشاء الكتل ، بينما ينتظر المتداولون التقلبات ، وبقية مالكي العملات الرقمية ينتظرون القفزة التالية في الأسعار. ما زلنا في بداية المسار ، ندرس عمليًا ما هي العملة المشفرة وكيفية استخدامها. لكن تقنيات البلوكشين Blockchain موجودة في كل مكان في مختلف مجالات الحياة ، وهذا يعني أن الانتقال الكامل إلى النقود الافتراضية ليس سوى مسألة وقت.

إيجابيات وسلبيات العملات المشفرة

موضوعنا هذا عن ماهية العملة الرقمية المشفرة سيكون غير مكتمل إذا لم نتطرق ، إلى جانب مزايا العملات المشفرة ، عن أوجه القصور فيها. لقد قيل الكثير بالفعل حول مزايا العملة المشفرة ، لذلك سنقتصر على قائمة مختصرة.

اللامركزية.

المجهولية.

الثبات.

الشفافية.

الموثوقية.

راحة الاستخدام.

حسنًا ، دعنا الآن نضيف القطران إلى العسل عن العملات المشفرة

العملات المشفرة التقليدية ليست مدعومة بأي شيء. إنها تشبه حقًا الذهب والفضة والموارد القيمة الأخرى. بعد كل شيء ، في الواقع ، يتم تحديد قيمة الذهب من خلال العرض والطلب. قام شخص ما بتبادل عدة آلاف من عملات البيتكوين مقابل البيتزا ، بينما قام الآخرون بتبادل الذهب بالخرز الزجاجي واعتبرها صفقة جيدة للغاية. سيولة النقود الورقية مضمونة من قبل الحكومة والبنك المركزي. تعتمد سيولة العملة المشفرة على العديد من العوامل.

العملات المشفرة متقلبة ، وسعرها عرضة للتقلبات السريعة التي قد تؤدي الى أنهيارات كبيرة في السوق في أقل من 5 دقائق.

فقدان مفتاحك الخاص لمحفظتك يعادل خسارة المال. إذا تعرّف المخترق على الرمز بسبب إهمالك ، فسيسحب الأموال ببساطة إلى محفظته. ولكن إذا فقدت الوصول بنفسك ، فلن يكون الأمر أسهل. لن يحصل أحد على تلك العملات المشفرة، و لن يستطيع فريق المحفظة مسياعتدك في ذلك لأن الأمر خارج عن ارادتهم بسبب اللامركزية.

العملة المشفرة هي سلعة ثمينة فقط داخل النظام الذي أنشأها. وإذا لم يكن مشروع Blockchain نفسه قد حقق شعبية بين المستخدمين ، أو لسبب ما فقد قيمة التطبيق ، فإن الرموز المميزة الداخلية الخاصة به تصبح رمزًا رقميًا لا معنى له و عديم القيمة. وإذا كان بإمكان مالكي المعدات الحاسوبية التحول إلى تعدين عملة رقمية أخرى ، فإن المستثمرين يخسرون استثماراتهم ببساطة.

إذا قررت جميع البلدان المتقدمة حظر أو السيطرة على العملات المشفرة التقليدية ، فسيكون ذلك صعبًا. ستذهب الأموال الرقمية إلى الظلام وستصبح وسيلة للدفع مقابل الشبكة المظلمة ، مع كل العواقب المترتبة على ذلك.

كيف تعمل العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency

تستخدم العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies التكنولوجيا اللامركزية للسماح للمستخدمين بإجراء مدفوعات آمنة وتخزين الأموال دون الحاجة إلى استخدام اسمائهم أو الذهاب الى البنوك لعمل التحويلات. العملة المشفرة تعمل على دفتر الاستاذ العام الموزع يسمى البلوكشين، وهو سجل لجميع المعاملات التي تم تحديثها وعقدها من قبل حاملي العملات منذ نشأة تلك العملة.

تعرف على ما هي البلوكشين عبر : ما هي تكنولوجيا البلوكشين Blockchain شرح مبسط وسهل

يتم إنشاء وحدات العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency من خلال عملية تسمى التعدين، والذي تنطوي على استخدام قوة الكمبيوتر لحل مشاكل رياضية معقدة التي تولد قيمة بالبيتكوين التي تساوي المال. يمكن للمستخدمين أيضا شراء العملات من الوسطاء او شرائها بالباي بال مثلا، (مشتري العملة المشفرة ليس هو المعدن للعملة بل مالك للعملة، اما معدن العملة هو الذي يوثق التحويلات الذي يقوم بها المالك للعمة الرقمية المشفرة)، ايضا صرف و تخزين العملة سيكون على محفظة مشفرة اساس برمجياتها الرئيسة هي البلوكشين Blockchain (مثلا عند ظهور البيتكوين اول مرة كان يجب تحمل و تتبث البرنامج على الحواسيب المتصلة بالإنترنت… الأن توجد محافظ على الأنترنت للعملة المشفرة).

خد فكرة عن كيفية عمل التعدين : أبرز شركات التعدين السحابي لتعدين العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency وتطبيقات تكنلوجيا البلوكشين لا تزال في جيلها الأول الطفولي من الناحية المالية، و الثورة التي تحدثها هذه التكنلوجيا نتوقع الكثير بسببها في صناعة العملات، المحلية و الرقمية المشفرة. اذ ان تكنولوحيا البلوكتشن ستمكننا من تداول المعاملات بما في ذلك السندات والأسهم والأصول المالية الأخرى باستخدام التكنولوجيا. (ترميز كل شيئ – موضوع قائم عن (ترميز الأصول))

لماذا تستخدم العملة الرقمية المشفرة Cryptocurrency

من المعروف ان العملة المشفرة Cryptocurrency آمنة وتوفر مستوى عدم الكشف الهوية. ولا يمكن مزامنة المعاملات أو عكسها او تزويرها، العملة المشفرة ايضا لتحويلها لا تتطلب رسوم عالية، حتى و ان كنت سترسها الى ابعد مكان في العالم (حتى الى القمر ان وجد تواصل بالإنترنت بين الأرض و القمر)، مما يجعلها أكثر موثوقية من العملة التقليدية. وطابعها اللامركزي يعني أنها متاحة للجميع، و لا يمكن لاي جهة من الجهات التحكم فيها او مراقبتها (حتى الحكومات). ايضا فتح حساب للعملة المشفرة لا يحتاج الى بنك مركزي.

كشكل جديد من المال، و ما هو متداول في سوق العملات المشفرة ان استثمار مبلغ صغير الان يمكن أن يصل الى مبلغا كبيرا خلال في الغد و العكس. ولكن الشيء نفسه يعمل بطريقة أخرى. الناس ينظرون إلى الاستثمار في العملات المشفرة يجب أن يكون على بينة من تقلبات السوق والمخاطر التي يأخذونها عند الشراء.

بسبب مستوى عدم الكشف عن هويتهم التي تقدمها بلوكشين العملة المشفرة، هذه الأخيرة غالبا ما ترتبط بنشاطات غير قانونية، وخاصة على شبكة الإنترنت المظلم. فيجب أن يكون المستخدمون حذرين عند اختيار شراء العملات.

ما هي العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrency الأكثر شيوعا؟

ا لبيتكوين Bitcoin : بيتكوين العملة المشفرة الرقمية الاولى و الأكثر تداولا حتى الآن. قد تم تطوير العملة من قبل (ساتوشي ناكاموتو في عام 2009، وهو شخصية او منظمة، مؤسسة مجهولة) الذي طور بلوكشين لها. وبلغت قيمتها السوقية نحو 93 مليار دولار أمريكي اعتبارا لأواخر 2017.

بيتكوين العملة المشفرة الرقمية الاولى و الأكثر تداولا حتى الآن. قد تم تطوير العملة من قبل (ساتوشي ناكاموتو في عام 2009، وهو شخصية او منظمة، مؤسسة مجهولة) الذي طور بلوكشين لها. وبلغت قيمتها السوقية نحو 93 مليار دولار أمريكي اعتبارا لأواخر 2017. البيتكوين كاش Bitcoin Cash : العملة المنقسمة عن البيتكوين الأصلي في غشت 2017، و هي عملة ساهمت في تسريع المعاملات و التحويلات في فك شفرة البلوك لكلى (البيتكوين و بيتكوين كاش) سعرها وصل حتى 800 دولار في الأشهر الماضية، اما قيمتها السوقية حتى الان وصلت الى اكثر من 5 مليار دولار.

العملة المنقسمة عن البيتكوين الأصلي في غشت 2017، و هي عملة ساهمت في تسريع المعاملات و التحويلات في فك شفرة البلوك لكلى (البيتكوين و بيتكوين كاش) سعرها وصل حتى 800 دولار في الأشهر الماضية، اما قيمتها السوقية حتى الان وصلت الى اكثر من 5 مليار دولار. إثريوم Ethereum : تم تأسيسها في عام 2015، ETH هو رمز العملة المستخدمة في بلوكشين أثيريوم، ثاني عملة رقمية مشفرة قيمة. إثيريوم لديها القيمة السوقية حوالي 29 مليار دولار اعتبارا من اواخر 2017. ومع ذلك، كان للإثيريوم رحلة مضطربة. بعد اختراق كبير في عام 2016 ممى ادى الى انقسامه الى عملتين، في حين بلغت قيمتها في الأشهر الأخيرة إلى 1300 دولار.

تم تأسيسها في عام 2015، ETH هو رمز العملة المستخدمة في بلوكشين أثيريوم، ثاني عملة رقمية مشفرة قيمة. إثيريوم لديها القيمة السوقية حوالي 29 مليار دولار اعتبارا من اواخر 2017. ومع ذلك، كان للإثيريوم رحلة مضطربة. بعد اختراق كبير في عام 2016 ممى ادى الى انقسامه الى عملتين، في حين بلغت قيمتها في الأشهر الأخيرة إلى 1300 دولار. ريبل Ripple : هو آخر نظام دفتر السندات الموزع التي تأسست في عام 2012. ريبل يمكن استخدامها لتتبع المزيد من أنواع المعاملات، وليس فقط العملات المشفرة. وقد استخدمت من قبل البنوك بما في ذلك سانتاندير و أوبس ولها القيمة السوقية اكثر من 8 مليار دولار.

هو آخر نظام دفتر السندات الموزع التي تأسست في عام 2012. ريبل يمكن استخدامها لتتبع المزيد من أنواع المعاملات، وليس فقط العملات المشفرة. وقد استخدمت من قبل البنوك بما في ذلك سانتاندير و أوبس ولها القيمة السوقية اكثر من 8 مليار دولار. لايتكوين Litecoin : هذه العملة هي الأكثر مماثلة في للبيتكوين، ولكن انتقلت بسرعة في قيمتها و طورت ابتكارات جديدة، بما في ذلك المدفوعات والعمليات التحويلية السريعة للعديد من المعاملات. القيمة الإجمالية للعملة لايتكوين وصلت حتى حوالي 3 مليار دولار في اواخر سنة 2017.

اي سؤال او استفسار، بخصوص العملات الرقمية المشفرة، نحن رهن الإشارة. ونأمل أن نكون قد تطرقنا في هذا الموضوع عن ما هي العملة الرقمية المشفرة بشكل يرضي فضولكم. إذا كنت ترغب تعلم المزيد عن هذا المجال المعقد، ، فستجد الكثير من المعلومات المفيدة بشكل مبسك عبر موقع كريبتو عبر فقط.