استطلاع صادم يشير إلى أن معظم المستثمرين يعتقدون أن بيتكوين لن تتجاوز ٥٠ ألف دولار بحلول عام ٢٠٣٠

تام شمس - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 08:49 صباحاً - نشرت منصة التعدين المؤسسي في جزر فيرجن البريطانية، جينيسيس ماينينغ، نتائج استطلاع شمل ١٠٠٠ من مستثمري بيتكوين الحاليين والسابقين المقيمين في الولايات المتحدة - وكان ثلثاهم يعتقدون أن بيتكوين هي مخزن ذو قيمة طويلة الأجل أفضل من الدولار.

في كان أكثر من نصف المستجيبين يعتقدون أن بيتكوين سوف تتفوق على الذهب والعقارات وسوق الأسهم على مدى خمس إلى عشر سنوات، حيث أعرب ٦٥٪ عن ثقتهم بأن قيمة بيتكوين ستستمر في الارتفاع مع مرور الوقت.

الحالة الهبوطية

ولكن على الرغم من المؤشرات الإيجابية على ما يبدو، توقع ١٧٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع أن سعر بيتكوين سيتجاوز ٥٠٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٣٠. وهذا سيتطلب فقط زيادة السعر بنسبة ١٦٠٪ خلال السنوات العشر القادمة، بينما اكتسبت بيتكوين بالفعل ١٦٦,٥٪ خلال عام ٢٠٢٠ حتى الآن.

في حين توقع ١٧٪ آخرون أن سعر بيتكوين سينخفض ​​فعليًا خلال العقد المقبل، بينما لم يشعر سدس المستطلعين بالثقة في المضاربة على أداء سعر بيتكوين على المدى الطويل.

وي المجموع، قدر ٥٠,١٪ من المستجيبين أن قيمة بيتكوين ستصل إلى ٢٠٠٠٠ دولار أو أقل بحلول عام ٢٠٣٠، وتوقع الثلث أن السعر سيكون ١٠٠٠٠ دولار أو أقل، في جين جاءت توقعات ١١,٨ ٪ للأسعار أقل من ١٠٠١ دولار.

توقع ما يقرب من ثلث المستجيبين ركودًا أو هبوطًا في الأداء لمدة ١٠ سنوات يتوقعون إعاقة عملات بيتكوين بسبب اللوائح، بينما يتوقع خمسهم حظرًا صريحًا للعملات المشفرة من الحكومات.

كما يتوقع ما يقرب من ١٧٪ من المستجيبين غير الصعوديين أن عملة مشفرة أخرى أو عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي ستحصل على حصة سوقية مهيمنة وتحل محل بيتكوين، بينما يتوقع ١٦٪ أن دورات الضجة التاريخية لبيتكوين ستختفي بمرور الوقت. كذلك لا يعتقد ما يقرب من ١٠٪ من المشاركين "أنه ستكون هناك حالة استخدام عملي" لبيتكوين في المستقبل.

الحالة الصعودية

في النهاية الصعودية من الطيف، توق عُشر المستجيبين أن قيمة عملة بيتكوين ستصل إلى عدد من ستة أرقام أو أكثر خلال عقد من الزمن، ويتوقع نصفهم أن تتجاوز الأسعار ٥٠٠ ألف دولار.

كما يعتقد ما يقرب من ٣٠٪ من المستجيبين الصعوديين أن تبني بيتكوين سيكون مدفوعًا بانخفاض الثقة في العملات الورقية، مع توقع ٢٥,٨٪ أن "الكساد الاقتصادي الكبير" سيؤدي إلى تبني واسع النطاق. كذلك يعتقد أكثر من نصف المستجيبين أن "اعتماد بيتكوين لديه مجال كبير للنمو" بغض النظر عن القوى السياسية الخارجية للعملات المشفرة.

من الذي تم استطلاعه

شمل الاستطلاع مزيجًا جيدًا من المستثمرين، حيث خصص ربعهم أكثر من نصف ثروتهم لاستثمارات العملة الافتراضية، وكان ربعهم تعرض للعملات المشفرة ما بين ١٠٪ إلى ٥٠٪، وربع آخر تعرض ما بين ١٪ و١٠٪ في العملات المشفرة، بينما كان الباقي يمتلك ١٪ أو أقل من ثروتهم حاليًا بالعملة الافتراضية.

وقد وجد استطلاع حديث أجرته شركة إدارة الصناديق غرايسكيل إنفستمنتس أن جائحة كوفد-١٩ كان لها تأثير إيجابي على معنويات بيتكوين، حيث وصف ٣٩٪ من المستجيبين بيتكوين بأنها "أكثر جاذبية" وسط الجائحة.

في الشهر الماضي، وجد استطلاع شمل ٧٠٠ فرد من أصحاب الثروات العالية نشرتها مجموعة ديفير أن ٧٣٪ من أصحاب الملايين يمتلكون بالفعل أو يخططون للاستثمار في الأصول المشفرة بحلول عام ٢٠٢٣.