باينانس تقدم توليد العائدات لتوكنات تشيليز PSG وJUV على لانشبول

تام شمس - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:50 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة باينانس عن شراكة إستراتيجية مع منصة إصدار توكنات مشجعي الرياضة والترفيه "تشيليز".

في ١٤ ديسمبر، أعلنت البورصة أنه، كأول معلم لهذه الشراكة، ستكون توكنات مشجعي تشيليز لأندية كرة القدم في باريس سان جيرمان (PSG) ويوفنتوس (JUV) أحدث ما تم عرضه على منصة لانشبول.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، تتيح منصة لانشبول للمستخدمين مشاركة التوكنات لمدة تصل إلى ٣٠ يومًا من أجل توليد عائدات من بعض أصول المكافآت، قبل إدراج هذه الأصول في منطقة الابتكار الخاصة بباينانس. ويوفر هذا سوقًا فوريًا للأصول المستثمرة.

ستشهد عمليات الإدراج هذه للمستخدمين إمكانية شراء باينانس كوين (BSB) وباينانس دولار (BUSD) وتشيليز (CHZ) مقابل PSG أو JUV، بدءًا من ١٥ ديسمبر في تمام الساعة ٠٠:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق.

ثم ستفتح باينانس بعد ذلك أزواج تداول بين كل من توكنات المشجعين وBSB وBUSD وCHZ، في الساعة ٠٦:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٢١ ديسمبر.

تتكون مكافآت منصة الإطلاق من حوالي ٢١٠،٠٠٠ JUV وحوالي ١٨٠،٠٠٠ PSG. وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه (٧٠٪) لمجمعات BNB، مع ٢٠ ٪ إلى مجمعات تشيليز و١٠ ٪ إلى باينانس دولار.

كما سيختلف توزيع المكافآت أيضًا بمرور الوقت، حيث يتم توزيع ٨,٣٣٪ من إجمالي المكافأة المتاحة يوميًا للأيام الستة الأولى، قبل إطلاق أزواج التداول.

ثم ينخفض ​​هذا الرقم إلى ٢,٥٪ يوميًا بين ٢١ و٢٨ ديسمبر، يليه انخفاض آخر إلى ١,٨٧٥٪ يوميًا من ٢٩ ديسمبر إلى ١٣ يناير.

كانت باينانس مستثمرًا مبكرًا في منصة تشيليز، وهذا الإعلان الأخير يضع رؤية للشراكة على المدى الطويل في المستقبل.

يدعي الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، سي زي، أن المنصة لديها "إمكانات هائلة في جلب العملات المشفرة إلى الجماهير السائدة"، في حين أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تشيليز "ألكسندر دريفوس" أن:

"هذه الشراكة الجديدة تتوج حقًا رؤيتنا الأصلية لترميز صناعة الرياضة والترفيه على مدى ٥-٧ سنوات القادمة."

كانت تشيليز توقّع شراكات بشكل نشط مع فرق كرة القدم الرئيسية جنبًا إلى جنب مع الامتيازات الرياضية الأخرى مثل UFC، ولديها خطط لإلحاق العديد من الشركاء.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، أطلقت تشيليز ومنصة سوسيوس التي تشغلها مؤخرًا بطاقة خصم فيزا، تقدم مكافآت توكن المشجعين لإجراء عمليات الشراء.