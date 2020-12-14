السكان الصينيون يُجرون ٢٠ ألف معاملة في حدث لتجربة اليوان الرقمي

تام شمس - الاثنين 14 ديسمبر 2020 08:49 صباحاً - أجرى الأشخاص في الصين ما يقرب من ٢٠٠٠٠ معاملة من خلال شركة التجارة الإلكترونية JD.com في تجربة لليوان الرقمي للبلاد.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية غلوبال تايمز، أفاد موقع JD.com أن ٨٠٪ من المشاركين المولودين في الثمانينيات والتسعينيات استخدموا المنصة لإجراء المعاملات بالعملة الرقمية بدءًا من مساء يوم الجمعة، مع معاملة واحدة على الأقل أكبر من ١٥٢٧ دولارًا.

وقد أفاد موقع التجارة الإلكترونية أيضًا عن الأرقام حيث أجرت مدينة سوتشو تجربة حقيقية لليوان الرقمي في مهرجان التسوق "دابل تويلف"، الذي شارك فيه ١٠٠٠٠ موقع فعلي لواجهات المتاجر.

وتعد التجربة في سوتشو واحدة من تجارب عديدة يمكن إجراؤها في جميع أنحاء الصين لاختبار حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي. فبحسب ما ورد أعطت الحكومة البلدية بالمدينة ما يقرب من ١٠٠٠٠٠ "مغلف أحمر" - وهي طريقة تقليدية لتقديم الهدايا في الصين - تحتوي على ٣ ملايين دولار من اليوان الرقمي في يانصيب للسكان. وفي أكتوبر، أطلقت مدينة شنزن برنامجًا تجريبيًا مشابهًا للترويج للعملة الرقمية من خلال هبة عامة بلغت ١,٥ مليون دولار إلى ٥٠٠٠٠ فائز باليانصيب.

حيث قال تساو يين، المدير الإداري لمؤسسة النهضة الرقمية في شنغهاي إنه "في عام ٢٠٢١، ستواصل الصين البحث عن المزيد من السيناريوهات لاختبار اليوان الرقمي، لكن لا يزال من غير المرجح إطلاقه على نطاق واسع". وأضاف أنه من المرجح أن تواصل الحكومة الصينية التجارب الخاضعة للرقابة حتى يتأكد المسؤولون من إمكانية إصدار العملة الرقمية بأمان:

"ليس لدينا سوى أنفسنا للتنافس في هذا الشأن، ولا داعي للاستعجال في ذلك."

أطلق بنك الصين الشعبي البرامج التجريبية لليوان الرقمي في أبريل في شنزن وتشنغدو وسوتشو وشيونغان. اعتبارًا من نوفمبر، ورد أن البرامج قد عالجت أكثر من ٤ ملايين معاملة، بلغ مجموعها حوالي ٣٠٠ مليون دولار.

ومنذ إطلاق تجارب اليوان الرقمية، أعلن البنك المركزي أنه سيوسع عدد مدن الاختبار لتشمل بكين وتيانجين وكذلك مقاطعة هيبي المحيطة. أفاد كوينتيليغراف في أغسطس أن البنك قد يطلق العملة الرقمية قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام ٢٠٢٢، المقرر عقدها في بكين في فبراير.