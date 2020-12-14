جيم كرامر اشترى بيتكوين بينما كانت "بعيدًا بشكل معقول عن القمة '' مقابل ١٧٠٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:51 صباحاً - بعد ثلاثة أشهر من تغيير مسار العملة المشفرة، يزعم المضيف الصريح لبرنامج ماد موني على سي إن بي سي أنه قام باستثمار بيتكوين في الوقت المناسب يوم الجمعة.

ففي مقابلة مع ذا ستريت، قال جيم كرامر إنه اشترى بيتكوين (BTC) صباح الجمعة عندما انخفض السعر إلى أقل من ١٨٠٠٠ دولار. وأضاف مضيف ماد موني أنه كان يتعامل مع الأصول المشفرة مثل أي استثمار آخر في محفظة متنوعة.

حيث قال كرامر: "سأشتري - مثلما أفعل عادة - عندما ينخفض ​​شيء ما. "سيصبح مخزوني أكبر وأكبر وأكبر. فأنا أعتقد أنه يجب التنويع في جميع أنواع فئات الأصول. وأنا أمتلك بعض الذهب. وسأقوم بالتنويع في بعض عملات بيتكوين - ليست صفقة كبيرة بالنسبة لي - ولكن من المهم بالتأكيد أن تكون متنوعًا، وبيتكوين هي أحد الأصول وأريد الحصول على رصيد من الأصول".

كذلك قال كرامر إنه يعتقد أن سعر بيتكوين قد "ينخفض ​​مرة أخرى" بالنظر إلى تاريخها المتقلب. ومع ذلك، فقد رأى شخصيًا أن مبلغ ١٧٠٠٠ دولار - السعر عندما ادعى شراء المزيد من بيتكوين - هو "مستوى جيد":

"كانت [بيتكوين] بعيدة بشكل معقول عن القمة. وأنا أحب أن أشتري الأشياء عندما تكون أقل من أعلى مستوياتها."

كان مضيف سي إن بي سي في يوم من الأيام ناقدًا صريحًا لعملة بيتكوين قبل طفرة عام ٢٠١٧، قائلًا إن أصل العملة المشفرة سوف "يفقد الحماس". ومع ذلك، منذ أن كان ضيفًا في بودكاست أنتوني "بومب" بومبليانو المناصر لبيتكوين في سبتمبر، قال كرامر إنه قد يستثمر ١٪ من محفظته في بيتكوين.

بلغ سعر بيتكوين ١٩١٩٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة، بعد أن ارتفع بنسبة ٢,٦٪ في آخر ٢٤ ساعة.