خطة أوريجين دولار للتعويضات تشير إلى تقدم النضج في مجال التمويل اللامركزي

تام شمس - الأحد 13 ديسمبر 2020 07:49 صباحاً - أعلن مشروع أوريجين فاينانس للعملة المستقرة في التمويل اللامركزي (DeFi) يوم الجمعة عن خطة لتعويض المستخدمين المتأثرين بسرقة ٧ ملايين دولار في اختراق حدث في نوفمبر - وهو جزء من اتجاه أوسع من المطورين والمستخدمين والمتداوين الذين رأوا الجهات الفاعلة عبر مجال التمويل اللامركزي تتبنى منتجات التأمين وغيرها من أدوات الاستغلال على نطاق أوسع.

في ١٧ نوفمبر، أعلنت أوريجين دولار أن مشروع العملة المستقرة الذي يوفر عوائد كان ضحية لهجوم قرض سريع بقيمة ٧ ملايين دولار. وفي حين أن الهجوم هو مجرد مثال آخر لما كان صيفًا وخريفًا قاسيًا لبروتوكولات التمويل اللامركزي التي واجهت الاختراقات والسرقات، فإن استجابة فريق أوريجين دولار تبرز في محاولتها تعويض المستخدمين بالكامل.

في منشور مدونة يوم الجمعة، وضع مدير منتج أوريجين دولار، ميكا ألكورن، خطة متعددة المستويات من شأنها أن تعوض على الفور ٧٥٪ من المستخدمين عن أموالهم المفقودة مرة أخرى بالعملة المستقرة OUSD "المدققة، والمُعاد إطلاقها مع إجراءات أمنية جديدة مطبقة".

ومع ذلك، بالنسبة للمودعين الأكبر حجمًا، ستكون المدفوعات عملية أكثر تعقيدًا، حيث تتضمن كمية مؤمنة لمدة عام واحد من توكن OGN الخاص بمرافق التجارة الإلكترونية. وسيعتمد إذا ما كان سيتم تعويض هؤلاء المودعين الأكبر حجمًا أم لا بالكامل عن خسارتهم على أداء توكن OGN.

حتى مع القفل الزمني، يقول آلان، وهو مطور أساسي شبه مجهول في بروتوكول التغطية "كوفريدج" المجاور للتأمين، إن الجهد المبذول من أوريجن قد يساعد في جذب مستخدمين جدد إلى المجال.

حيث قال: "أعتقد أن البروتوكولات (ومراجعيها) بحاجة إلى البدء في تحمل المسؤولية عن التعليمات البرمجية التي يطرحونها". "سواء كان ذلك من خلال توفير التغطية بأنفسهم أو سداد الأموال، فإن هذا النوع من السلوك يمثل سابقة قوية ويسمح للمستخدمين بالشعور بمزيد من الثقة في المنصات التي يستخدمونها، مما يساعد على تعزيز إجمالي القيمة المغلقة، وبالتالي الفوز."

في الماضي، لم تقدم بروتوكولات التمويل اللامركزي للمستخدمين أكثر من مجرد عبارة إخلاء مسؤولية مثل "لا تخاطر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته"، ولكن يبدو أن حركات السوق تتجه نحو حماية أفضل.

فوفقًا لآلان، تضاعف إجمالي قيمة كوفر ثلاث مرات تقريبًا منذ أن قرر مستخدموه تغطية اختراق بيكل فاينانس، حيث ارتفع إلى ٣٩ مليون دولار.

وبالمثل، فإن إنشور نتورك - وهو بروتوكول تغطية آخر في مرحلة الاختبار والمقرر إطلاقه في الربع الأول من عام ٢٠٢١ - كان في حالة اكتساب الزخم، حيث ارتفع بنسبة ٦٠٪ تقريبًا خلال الشهر.

مع تطور أدوات التغطية هذه، يوصي آلان المطورين بالتحقيق بجدية في الإطلاق بخطط التغطية بما في ذلك حالات الاستغلال الطارئة الواضحة كميزة أساسية لبروتوكولات التمويل اللامركزي.

"يحتاج التمويل اللامركزي إلى وضع سابقة مفادها أن البروتوكول نفسه يحتاج إلى أن يخضع للمساءلة إذا تم اختراقه. ومن خلال ما رأيته في عمليات الاختراق الأخيرة، فإن الاختراق يعني ببساطة "عفوًا، سنقوم بتصحيح هذا الخطأ ونعمل بشكل أفضل في المرة القادمة". [...] إن امتلاك "صندوق تأمين" يريح المستخدمين حقًا من معرفة أنه إذا تم اختراق البروتوكول الذي يودعون فيه أموالهم، فسيتم تغطية ودائعهم."

علاوة على ذلك، يضيف آلان أنه إذا كان التمويل اللامركزي ليخترق الاتجاه السائد حقًا، فقد تكون هذه الأنواع من الحماية مطلبًا وليست مجرد ترف للمودعين القلقين.