وورد بريس تضيف الملحق الإضافي الرسمي لإعلانات إيثريوم

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 05:53 مساءً - سيسمح ملحق إضافي جديد للعملات المشفرة لناشري وورد بريس بتلقي أرباح الإعلانات مباشرة في محافظهم إيثريوم (ETH)، وفقًا لوصف ملحق إضافي في ١٠ ديسمبر تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لوورد بريس

سيسمح الملحق الإضافي، الذي يُطلق عليه اسم "إيثريوم آدز"، لناشري المحتوى بالمزاد العلني لمساحة الإعلان لإيثريوم باستخدام العقود الذكية. وفي نص ما جاء بالوصف الرسمي: "بعد إدخال عنصر واجهة المستخدم الخاص بنا، يتم تلقائيًا بيع مساحتك الإعلانية في المزاد العلني باستخدام عقدنا الذكي كل أسبوعين لمن يدفع أعلى سعر".

ووفقًا لموقع إيثريوم آدز على الويب، يخطط الملحق الإضافي لوورد بريس للتنافس مع غوغل أدسينس، مما يسمح للناشرين بكسب إيثريوم من خلال إعلانات البانر. كما تتعهد إيثريوم آدز على وجه التحديد بتزويد الناشرين بعمولات أقل: "يدفع غوغل أدسينس ٦٨٪ فقط من أرباحك الإعلانية. من ناحية أخرى، ندفع لك نسبة هائلة تبلغ ٩٠٪".

الملحق الإضافي للإعلان الجديد قابل للتطبيق على أي نوع من المحتوى مثل مواقع الويب والمدونات واللوحات الإعلانية ولا يقتصر على المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة.

ونظرًا لأن إيثريوم آدز تعتزم التنافس مع منصات تسييل الإعلانات الرئيسية مثل غوغل أدسينس، يبقى أن نرى كيف تتعامل منصات الإعلانات التقليدية مع منافسيها من العملات المشفرة.

واجهت غوغل بعض المشكلات مع العملات المشفرة في الماضي على الرغم من كونها أكبر منصة لتحقيق الدخل من الإعلانات في العالم. ففي أبريل ٢٠٢٠، أفاد كوينتيليغراف أن غوغل أدسينس كان يعلن عن إعلانات عملات مشفرة احتيالية بينما يحظر بعض شركات العملات المشفرة المشروعة من استخدام خدمتها. كما أدرجت إعلانات غوغل الكلمات الرئيسية التي تشير إلى إيثريوم في القائمة السوداء سابقًا، وذلك حسبما ورد في يناير ٢٠١٩.