أول مشروع للتمويل اللامركزي ينتقل على كاردانو من بولكادوت

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:48 صباحاً - ستكون منصة التجارة الإلكترونية اللامركزية "بوندلي" أول مشروع تمويل لامركزي يتم تشغيله على بلوكتشين كاردانو كجزء من طرح النظام الأساسي لوظيفة عقد غوغوين الذكي.

ففي إعلان تويتر، وصفت الشركة التي بنت منصة كاردانو، IOHK، الشراكة بأنها "خطوة كبيرة في مواصلة مهمة الشركتين لجلب التمويل اللامركزي للجماهير".

إن إطلاق غوغين، الذي من المتوقع أن يكتمل بحلول فبراير ٢٠٢١، يسمح ببناء التطبيقات اللامركزية على الشبكة والدخول في تكامل مشاريع التمويل اللامركزي في النظام الإيكولوجي لكاردانو. قال تشارلز هوسكينسون، الرئيس التنفيذي لشركة IOHK، إن إدخال تطبيقات مثل بوندلي إلى المنصة سيسمح لمجال "التمويل اللامركزي بالارتقاء إلى مستوى إمكاناته الحقيقية، والتوسع في النهاية ليحل محل النظام المالي الرقمي العالمي تمامًا".

مع تصعيد الترقية، ستقوم بوندلي بتحويل عملتها المشفرة بوندلي من بولكادوت إلى كاردانو، بالإضافة إلى المنتجين الأساسيين للشركة - منصة التداول بي سواب BSwap، ومنصة التجارة الإلكترونية بوند بروتكت BONDProtect، التي توفر الضمان اللامركزي وحماية المشترين.

وعلى عكس إثيريوم حيث يتم إعطاء معاملات إيثريوم أهمية أكبر من تلك التي تتم باستخدام توكنات ERC-٢٠، لن يعطي تحديث غوغوين الأولوية لمعاملات كاردانو على التوكنات الأخرى الصادرة على المنصة. يوفر هذا أداءً أفضل للتوكنات غير الأصلية، والتي سترث جميع ميزات الأمان والعقود الذكية لتوكن ADA الأصلي لكاردانو.

بعد التنفيذ الكامل لترقية غوغوين من كاردانو، سيتم بدء مشروع Marlowe للمنصة. ستمكّن المبادرة القروض من نظير نظير وعقود الفروقات (CFDs) مباشرة على كاردانو. كما سيتمكن مستخدمو المنصة من إطلاق قوالب جاهزة لعقود التمويل اللامركزي والأصول الرقمية، ونقل شروط العقود على المنصة.

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة عن مشروع التمويل اللامركزي آخر، ليكويد، كمرشح محتمل لتلقي ٢٥٠٠٠٠ دولار من تمويل ADA كجزء من بروجكت كاتاليست.

ولطالما كان لدى هوسكينسون طموحات كبيرة بالنسبة لكاردانو. ففي يوليو ٢٠٢٠، اقترح أن تصبح كاردانو رائدة في قطاع التمويل اللامركزي. قبل ستة أشهر، توقع الرئيس التنفيذي لـ IOHK في جلسة اسألني أي شيء على يوتيوب أن كاردانو سيحل محل بيتكوين باعتباره العملة المشفرة الأولى بحلول نهاية العام. هذا لم يحدث بعد ... ولكن ما زال أمامنا ثلاثة أسابيع.