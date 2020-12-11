المؤسس ديفيد سونستبو يغادر مؤسسة أيوتا بعد قرار "بالإجماع" من مجلس الإدارة

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:48 صباحاً - لم يعد ديفيد سونستبو جزءًا من مؤسسة أيوتا، وهي مؤسسة غير ربحية ساعد في تأسيسها وشارك في رئاستها مؤخرًا.

ووفقًا لإعلان صادر عن مؤسسة أيوتا، فإن المنظمة قد "اختلفت" مع سونستبو. وقالت إنه كان "قرارًا بالإجماع، اتخذه مجلس الإشراف لمصلحة أيوتا ونظامها البيئي".

ذكر الإعلان أن اهتمامات المشروع "اختلفت بشكل كبير" مع مصالح الشريك المؤسس؛ وقد تمت إزالة صورته وسيرته الذاتية بالفعل من موقع أيوتا على الويب ولم يصصبح عنوان بريده الإلكتروني عاملًا. وقالت المؤسسة: "كان يجب اتخاذ قرار الانفصال، رغم صعوبة ذلك"، مضيفة:

"كانت هناك عدة حالات لم تتماشى فيها تصرفات ديفيد مع ما تمثله المؤسسة ومع ما نطمح أن نكونه".

وأضاف أعضاء مجلس الإدارة: "في حين أن هذا قد يمثل صدمة للكثيرين، ينبغي إدراك أن المؤسسة مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لحماية مصالح مجتمعنا".

أسس سونستبو أيوتا في عام ٢٠١٥، وهو مشروع مصمم لإنترنت الأشياء، وعمل كمؤسس مشارك ورئيس مشارك لمؤسسة أيوتا منذ عام ٢٠١٧. ولم يكن مجلس الإدارة واضحًا فيما إذا كان سونستبو سيظل مشاركًا في المشروع بأي صفة، لكنه أضاف أنه "سيبقى إلى الأبد مؤسس شركة أيوتا".

حصلت المؤسسة على نصيبها من الدراما عندما يتعلق الأمر بالهيكل التنظيمي. ففي عام ٢٠١٨، ناقشت سلسلة من الرسائل المسربة من قنوات سلاك الداخلية للشركة اثنين من مؤسسي المؤسسة غير مدرجين في مجلس الإدارة واقترحت تنحي الأعضاء الحاليين لإفساح المجال.

كان رد الفعل على الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم داعمًا بشكل عام لإعلان المؤسسة.

حيث قال مستخدم ريديت ٤٧٤٥٤٥٤B: "هذه في الحقيقة أخبار جيدة، فبعض المؤسسين لا يستطيعون النمو مع المشروع". "يبدو أن أيوتا تستعد للشركات بطرق أكثر من مجرد التكنولوجيا."

وقال مستخدم ريديت CalculatedLuck: "لقد بعت عملات أيوتا منذ وقت طويل في المقام الأول بسبب ضعف القيادة". "كانت بعض التواصلات التي جاءت من [سونستبو] غير مهنية للغاية. وربما لا يغرس هذا ثقة كبيرة في الأشخاص الذين ما زالوا يحتفظون بالعملات".

تمتع سونستبو بسمعة خاصة في مجال العملات المشفرة بسبب اندلاع أي عدد من الموضوعات المحيطة بأيوتا وغير ذلك. حتى أنه اعترف بسخرية أن سلوكه "غير مهني وينذر بالخطر الشديد" ردًا على أحد مستخدمي تويتر الذي استفزه على وسائل التواصل الاجتماعي:

تمر شبكة أيوتا حاليًا بخطة من ثلاث مراحل لإزالة أداة التنسيق الخاصة بها، وهي استراتيجية يشار إليها باسم "Coordicide". ومن المتوقع اكتمال شبكة أيوتا الرئيسية اللامركزية بالكامل، أيوتا ٢.٠، في الربع الأول من عام ٢٠٢١.

في وقت كتابة المقالة، بلغ سعر أيوتا (MIOTA) ٠,٢٨ دولار، بعد أن انخفض بنسبة ١٦,٩٪ خلال لأربع وعشرين ساعة الماضية.