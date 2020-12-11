جيل الألفية سيعزز اعتماد بيتكوين لسنوات قادمة: الرئيس التنفيذي لشركة بلوك فاي

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 08:48 صباحاً -

يمكن لجيل الألفية، وهو جيل محاصر بالديون الطلابية والأجور المنخفضة ونقص المدخرات، إعادة كتابة رواياتهم المالية باستخدام بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة وفقًا لحلقة نقاش في قمة بلوك شو لهذا العام في سنغافورة.

كانت هذه هي النتيجة الرئيسية من حلقة نقاش حول "اتجاهات استثمار جيل الألفية - موجة جديدة من التمويل الشخصي" ضمت آيا كانتوروفيتش من فالكون إكس وزاك برينس من بلوك فاي ومايكل سونينشين من غرايسكيل. وقد تطرقت حلقة النقاش إلى تأثير جيل الألفية على مستقبل الأصول الرقمية.

وخلال المناقشة، حدد برينس ثلاثة اتجاهات رئيسية لاعتماد بيتكوين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجيل الألفية والمستثمرين الأصغر سنًا: نقل الثروة المستمر من مواليد جيل الطفرة إلى الشباب عبر الميراث، ونمو الأصول البديلة وتغيير التفضيل لكل شيء رقمي.

تجاوزت الأصول البديلة المدارة ١٠ تريليونات دولار على مستوى العالم في يونيو، بزيادة أكثر من ٥٥٪ عن عام ٢٠١٣، وفقًا لمزود البيانات بريكين Preqin. وعلى الرغم من أن الكثير من هذا التحول قد حدث على المستوى المؤسسي، إلا أن جيل الألفية سيلعب دورًا حيويًا بشكل متزايد في هذا السوق.

حيث قال برينس إنه يتوقع أن تنمو العملات المشفرة "كحصة من مجموعة البدائل".

"إن جيل الألفية المستثمر في العملات المشفرة هو مجموعة ذات قيمة هائلة [...] وهؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا في طليعة هذا الاتجاه."

من وجهة نظر برينس، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تقوم المزيد من المؤسسات المالية بإنشاء مشاريع لخدمة هذه التركيبة السكانية.

وأضافت آيا كانتوروفيتش، رئيسة التغطية المؤسسية في شركة فالكون إكس: "إنها حقًا مسألة تتعلق بإمكانية الوصول". وفي حين كانت كانتوروفيتش أقل تفاؤلًا بشأن اتجاهات الألفية الحالية، قالت كانتوروفيتش إن شركتها شهدت تدفقًا كبيرًا من المجمعين الذين يواجهون البيع بالتجزئة ومزودي الدفع الذين "يحتاجون إلى سيولة جيدة"، وهو مؤشر واضح على تزايد التبني على مستوى المستهلكين.

وقد حدد مايكل سونينشين، المدير الإداري لشركة غرايسكيل، أيضًا تحولًا مهمًا في كيفية رؤية الأفراد، وخاصة الأجيال الشابة، لتنويع العملات المشفرة.

وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن التنويع في العملات المشفرة يعد قرارًا مهمًا، إلا أن التنويع داخل مجال العملات المشفرة يزداد أهمية أيضًا. حيث بدأ المستثمرون في النظر إلى ما هو أبعد من بيتكوين وإلى الأصول الأخرى المميزة، مثل إيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC).