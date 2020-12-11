لاعبٌ مؤسسي جديد - ماس ميوتشوال تشتري بيتكوين بقيمة ١٠٠ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 11 ديسمبر 2020 02:51 صباحاً - أعلنت شركة ماس ميوتشوال للتأمين ومقرها ماساتشوستس للتو أنها اشترت ١٠٠ مليون دولار من بيتكوين لحساب الاستثمار العام الخاص بها.

ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، اشترت الشركة عملات - يُزعم أنها بلغت ٥٤٧٠ بيتكوين (BTC) بالنظر إلى السعر الحالي البالغ ١٨٢٧٩ دولارًا - من خلال شركة إدارة الأموال التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها NYDIG. وبحسب ما ورد اشترت ماس ميوتشوال أيضًا حصة قدرها ٥ ملايين دولار في الشركة، التي تمتلك ٢,٣ مليار دولار من العملات المشفرة.

وقد أخبرت ماس ميوتشوال كوينتيليغراف أن الاستثمار هو جزء من استراتيجية واسعة، بهدف تحقيق "تعرض محسوب ولكنه ذو مغزى للجانب الاقتصادي المتنامي لعالمنا الرقمي المتزايد". وأوضحت الشركة:

"إن استثمارنا البالغ ١٠٠ مليون دولار في بيتكوين من خلال NYDIG سيمثل ٠,٠٤ بالمائة - أو أقل من عُشر واحد بالمائة - من إجمالي حساب الاستثمار العام."

يأتي الشراء في الوقت الذي يتبنى فيه اللاعبون المؤسسيون الرئيسيون بيتكوين لأول مرة ويعقدون صفقات شراء أكبر في استثمارات العملات المشفرة. ففي سبتمبر، اشترت شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال أكثر من ٤٢٥ مليون دولار من بيتكوين كأصل احتياطي. وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أنها ستستثمر العائدات من طرح أوراق مالية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار في بيتكوين أيضًا.

وقد أخبرت ماس ميوتشوال كوينتيليغراف أن الشركة تشرف على أكثر من ٢٣٥ مليار دولار في حساب الاستثمار العام اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر.