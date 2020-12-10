أبرز شركات التعدين السحابي لتعدين العملات المشفرة

سنة بعد سنة عالم و مجال العملات المشفرة Crypto و البلوكشين و تعدين العملات المشفرة عبر التعدين السحابي يتطور. في الوقت الراهن يتغير التعدين بصفة عامة كثيرا و العديد من المنقبين الان قد لا تجدهم السنة المقبلة نظرا ل العتاد التي يتطلبه تعدين عملة مشفرة وصعوبة التعدين المتغيرة باستمرار، والكهرباء و فواتير الطاقة العالية. فالتعدين المنزلي أو التعدين الخاص للعملات المشفرة جد مكلف و أيضا العديد من أنطمة العملات المشفرة ستنتقل من خوارزمية إتباث العمل التي تعتمد على التعدين الفزيائي لحل مشكل البلوك، الى خوارزمية اتباث الحصة التي تعتمد على توثيق و التحقق من المعاملات في البلوكشين Blockchain بكمية العملات المملوكة للمشاركين في البلوكشين المخصصة للتعدين أو التي تم تجميدها للتعدين عبر عملية Staking، كل تلك خوارزميات تعمل بشكل مختلف عن الأخرى.

أفضل العملات التي يمكن تجميدها و الربح منها تجدها هنا : أقوى العملات المشفرة التي تستطيع تجميدها لربح من Staking

ولكن تعدين العملات المشفرة الفزيائي الذي يعتمد على الأجهزة لفك لغز تشفير البلوك، لإضافتها الى البلوكشين سيبقى الى الأبد، لأنه ببساطة الإقتصاد المشفر و مصداقيته تعتمد على التعدين الرياضي بالحاسوب و ذلك بواسطة التعدين الرقمي، دون أن تتدخل اي جهة كيف ما كانت نوعها، و هنا تظهر قوة و قيمة كل العملات التي تعتمد على التعدين بالحاسوب من أجل فك تشفير رموز العملة مثل البيتكوين واللايتكوين رغم أن هذا النوع يحتاج كم كبير للطاقة الحاسوبية و الكهربائية و التبريد باستمرار.

إن كنت تريد الإستثمار او من المستثمرين المبتدئين في تعدين العملات المشفرة عبر خلق و بناء مزارع او تأسيس شركة تعدين خاصة فيجب إعادة النطر في مخططاتك من أجل اعادة حساب استثماراتك و أرباحك منه دون المخاطرة برأس مال كبير، لعدة أسباب منها، أن المعدات تكلف العديد من الدولارت، ضف الصيانة و توليد الطاقة المناسبة للتعدين، والمضيف البارد لأجهزة التعدين و فواتير الكهرباء التي ستجدها ترتفع كلما زادت قوة التعدين و التنافس على حل مشكل البلوك، و حتى إن توفرت كل تلك الشروط قد تبقى الإيرادات من التعدين الخاص متواضعة لأن المنافسة ستكون على أشدها و العديد من التحديات الأخرى التي تظهر مع مرور الوقت.

لهذا الغرض في هذا الموضوع سنتطرق الى بديل قد تكون ارباحه متقاربة الى منخفظة، للأرباح على الاستثمار في المعدات، ولكن بخطورة أقل، في هذا الموضوع سنشرح ما هو التعدين السحابي ؟ و نقدم لكم شركات و مزودي خدمات التعدين السحابي من أجل الإستثمار في التعدين بأقل تكلفة مع أرباح عالية، دون شراء أي جهاز.

ملاحظة مهمة : الإستثمار او الاشتراك في المجال أي التعدين السحابي ليس بالضرورة أرباحا دون أي مخاطر، إنما المخاطر تبقى عالية في هذا النوع من الاستثمار خصوصا أن سوق العملات المشفرة لا يخضع لأي رقابة أو أي أنطمة تتحكم فيه، أنما هو سوق لامركزي متقلب جدا. و بغض النظر عن الخطورة تبقى الارباح عالية للغاية نوعا ما.

إذا كنت مهتمًا بالعملات المشفرة ولكنك لا تشعر بالرضا عن فكرة التعدين ، قم بشراء Bitcoin أو أي عملة مشفرة أخرة عبر منصات عديدة مثل Binance، كاستثمار أو قم بتجميد أحد العملات المشفرة المذكورة في هذا الموضوع. بدون مزيد من اللغط ، دعنا ننتقل إلى اختياراتنا لأفضل مزودي خدمات التعدين السحابي، ولكن قبل الوصول الى تلك الشركات أو مزودي خدمات التعدين، لابد أن تقرأ ما بين الققرات لتفهم ما الذي أنت مقبل عليه.

التعدين السحابي هو أحد الخيارات المتاحة لتعدين العملات المشفرة. و في موقع كريبتو عرب، سنحاول أن نحطكم في الصورة الواضحة عن التعدين السحابي و كيف يمكن البدأ في التعدين عبر إحتيار أحسن مزودي خدمات التعدين التي بدأت منذ أن بدأ المفهموم الجديد لصناعة التشفير و أيضا اكتشاف ميزات، إيجابيات و سلبيات التعدين السحابي Cloud Mining و لكل شركة التعدين السحابي وكيف يمكنك كسب المال باستخدامها.

ملحوظة مهمة : العملات الأكثر شهرة التي لا تزال تعتمد و تتم عبر التعدين و عبر قوة التجزئة الحاسوبية أو الهاش عبر اتباع بروتوكول اثبات العمل.

عملة بيتكوين Bitcoin

عملة لايتكوين Litecoin

عملة مونيرو Monero

عملة Dash

عملة Zcash

والاثريوم Ether

ما هو التعدين أو التنقيب الرقمي السحابي Cloud Mining؟

أولاً ، لنتذكر ما هو التعدين. التعدين للعملات المشفرة هي عملية أو عمليات تعدين الكتل في شبكة العملات المشفرة البلوكشين بمعنى فك تشفير الكتلة باستئجار المعدات عن طريق عقود التعدين التي تمنحها الشركة المقدمة لخدمات التعدين ، حيث يحصل المشاركون في العملية – اي عمال المناجم الرقميين – على مكافأة على شكل عملات مشفرة محددة مسبقا في الشبكة التي يم التعدين فيها.

يمكنك تعدين العملات المشفرة أو الأصول الرقمية المشفرة كالبيتكوين على أجهزتك الخاصة. ولكن ذلك يتطلب معالجات الكمبيوتر CPU او GPU قوية أو بطاقات فيديو أو أجهزة خاصة ، مثل ASICs. لأنها توفر قوة hash power الحوسبة تسمى التجزئة بشكل قوي و مع ذلك كلما تغير معدل الصعوبة في التعدين يجب على المعدن اضافة أجهزة جديدة لمزرعة التعدين الخاصة به.

يعتمد اختيار المعدات عادةً على خصائص العملة المشفرة التي سيذهب إليها المنقب عن العملات المشفرة. على سبيل المثال ، غالبًا ما يتم تعدين البيتكوين (BTC) باستخدام بطاقات ASIC وبطاقات الفيديو لزيادة الطاقة ، يتم دمجها في هياكل خاصة – تسمى المزارع الرقمية Regs.

المزيد من المعلومات حول مستوى صعوبة تعدين العملة المشفرة ، وفقًا لموقع whattomine.com و مقارنة مؤشرات الربحية لتعدين عدد من العملات المشفرة من خلال ASICs. البيانات من : whattomine.com

لطالما كانت عملة البيتكوين Bitcoin واحدة من أكثر العملات المشفرة شيوعًا في التعدين. ينجذب المعدنين إلى ارتفاع العائد وانتشار العملة عبر العالم. ومع ذلك ، يجب على أولئك الذين يرغبون في بدء تعدين BTC الاستعداد لبعض الصعوبات ، بما في ذلك التعديلات المنتظمة لمستوى صعوبة التعدين.

معلومات عن عملة البيتكوين : ما هو البتكوين Bitcoin بعبارات بسيطة و مفهومة

يتغير المؤشر كل 13 يومًا تقريبًا. يتم تعديل الصعوبة وفقًا لمقدار قوة الحوسبة التي قام المنقبين بتوصيلها بالشبكة. تزداد صعوبة التعدين مع معدل التجزئة. بهذه الطريقة ، يحافظ النظام على مستوى عادل من المكافأة على الشبكة ، والذي يأخذ في الاعتبار الاهتمام بالتعدين من مجتمع التشفير.

رسم البياني في الأسفل يوضح معدل تجزئة البيتكوين وصعوبة التعدين.

أولئك الذين يرغبون في كسب المال من تعدين العملات المشفرة يضطرون للمشاركة في سباق المعدات و التي تعد تحيديا كبيرا بسعرها المرتفع. مع التعقيد المتزايد للتعدين ، من أجل الحفاظ على الدخل ، يجب على المعدنين البحث باستمرار عن خيارات لتحسين أداء المعدات. وشراء المعدات باهظ الثمن.

الصورة في الأسفل توضح تكلفة أجهوة التعدين التي تستطيع من خلالها تعدين العملات المشفرة التي تعمل على خوارزمية SHA 256 Bitmain.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يمتلك كل شخص رأس مال بدء التشغيل الذي يمكن إنفاقه على شراء المعدات اللازمة للبدء. في الوقت نفسه ، يخاطر المبتدئون بارتكاب أخطاء في الحسابات والتركيب غير الصحيح للمعدات وتكبد الخسائر ، حتى لو اشتروا أفضل ASICs.

كان التعدين السحابي هو الحل لمشكلة المعدات العالية الثمن، و أيضا. بمساعدتها ، يمكنك البدء في جني الأموال من تعدين العملات المشفرة ، وتجاوز عدد من الصعوبات ، بما في ذلك شراء المعدات، و استضافتها في أمكان باردة، و صيانتها، و الحفاظ على الطاقة.

كيف يعمل التعدين السحابي

يشير التعدين السحابي إلى تعدين العملات المشفرة من خلال اتصال بعيد بالمعدات. تلك المعدات تتكلف بشرائها شركة ستعمل على تقديم خدماتها في التعدين و ستجمعها برمجيا في مكان و احد تقوم الشركة بصاينة المعدات و ذلك المكان يطلق عليه إسم مزارع التعدين بحيث يكون مصمم دائما لإضافة البطاقات الحاسوبة و بطاقات الفيديو ، أو أجهزة ASICs ، عندها الشركة من خلال موقعها او من خلال الطلب المباشر تقوم بتوفير عقود التعدين بمبالغ معينة و التي يمكن استئجار من خلالها القوة الحاسوبية لتلك المعدات من أجل التعدين و الحصول على دخل من القوية الحاسوبية التي استأجرتها.

دعنا نلقي نظرة على كيفية ظهور التعدين السحابي للبيتكوين في السياق

يختار المستخدم موفر قوة الحوسبة أو الشركة أو خدمة التعدين . و ستجد العديد من الخيارات في هذا الموضوع.

يبرم العميل اتفاقيات مع الشركة للاتصال بمعداتها لإنتاج العملات المشفرة. يناقش الطرفان جميع الفروق الدقيقة في العمل مقدما.

بعد الدفع مقابل قوة الحوسبة ، يتم منح المُعدِّن إمكانية الوصول إلى التعدين عن بُعد للعملات المشفرة من خلال المعدات المستأجرة.

في بعض الحالات ، يحدث العمل بشكل مختلف: يقوم المستخدم بتحويل الأموال إلى الشركة. يستخدمها ممثلو المنظمة لتغطية تكاليف تعدين العملات المشفرة وتوسيع الأعمال. تشارك الشركة جزءًا من أرباح التعدين مع مستثمرها.

في أغلب الأحيان ، للعمل ، يحتاج المستخدم فقط إلى جهاز كمبيوتر وإنترنت سريع. يتم تحميل نفقات و المصاريف على التعدين السحابي وفقًا للاتفاقيات المبرمة مسبقًا بين الطرفين.

هل التعدين السحابي مربح؟

يمكنك كسب المال من التعدين السحابي. ومع ذلك ، يعتمد مستوى الدخل على عدد من العوامل ، بما في ذلك تفاصيل شروط العقد مع مورد القدرة الحاسوبية وديناميكيات معدل العملة المشفرة ، التي يركز المستخدم على إنتاجها. في بعض الحالات ، يستغرق الأمر وقتًا للوصول إلى العائد على الإستثمار مع الأرباح.

رسم بياني يوضح مستوى المدفوعات و الأرباح على تعدين البيتكوين.

كما هو ملاحظ الأرباح ترتفع مع ارتفاع السعر، و هذا مؤشر إيجابي على أن التعدين رغم التغيرات التي تحدث فيه بسرعة الا أن الارباح دائما موجودة، فقط يجب أيجاد أفضل و أبرز شركات التعدين السحابي لتعدين العملات المشفرة.

لسوء الحظ ، فإن معظم الشركات التي تقدم لكسب المال من خلال التعدين السحابي هي شركات نصابة و تعمل على التسويق الشبكي أو الهرمي (تسمى مخططات بونزي). تأخذ تلك الشركات الوهمية الأموال من المستخدمين الجدد ويدفعون نصيبهم من “الأرباح” للعملاء السابقين. لكي لا تقع في فخ حيل المحتالين ، من المهم أن تختار بعناية منصة للتعدين السحابي قوية و لها سمعة طبية.

التعدين السحابي مقابل التعدين على أجهزتك الخاصة

دعنا نقارن إمكانيات تعدين العملات المشفرة “في السحابة” وعلى أجهزتنا الخاصة.

مزايا التعدين السحابي

لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال لبدء التعدين عبر التعدين عبر الإنترنت السحابي. التعدين السحابي يتطلب استثمار صغير مقابل ارباح متواضعة ، أو بأكبر قدر من الاستثمار مع أرباح كبيرة مع القدرة على دخول السوق بسرعة.

لا حاجة لتوصيل المعدات بنفسك أو شرائها

لا تتطلب صيانة المعدات و آلات.

لا حاجة للبحث عن مكان لتركيب المعدات.

القدرة على فسخ و إنهاء العقد في أي وقت.

ليست هناك حاجة لبيع المعدات إذا كنت تريد التوقف عن العمل او انخفاض المدخول من التعدين.

لا حاجة لسباق المعدات و شراء الأحدث منها و المنافسة

يمكنك البدء في التعدين دون معرفة ومهارات خاصة.

مخاطر منخفضة على رأس المال المستثمر مع عائدات قد تشبه تلك من التعدين الخاض.

سلبيات التعدين السحابي

هناك خطر كبير في مواجهة المحتالين. عند البحث عن تاريخ شركات التعدين السحابي يمكنك العثور على الكثير من القصص غير السارة على الشبكة.

الأرباح تكون صغيرة ، بالمقارنة مع التعدين على المعدات الخاصة بك ، مستوى الدخل. في الوقت نفسه ، سيكون لكل شخص إجابته الخاصة على السؤال المتعلق بالمبلغ الذي يمكنك كسبه من التعدين السحابي. النتيجة تعتمد على عدد من المؤشرات. على سبيل المثال ، فيما يتعلق بحجم الاستثمار الأولي ، وكفاءة الشريك المختار للعمل والظروف المواتية في السوق.

الحاجة إلى الثقة بأطراف ثالثة. في هذه الحالة ، موفر قوة الحوسبة.

إيجابيات التعدين على أجهزتك الخاصة

القدرة على التحكم في المعدات دون الحاجة للاعتماد على طرف ثالث.

لا حاجة للدخول في عقود مع المنصات.

القدرة على كسب أكثر من التعدين السحابي.

سلبيات التعدين على أجهزتك

قبل بدء العمل ، لتقليل المخاطر ، تحتاج إلى الخضوع للتدريب: دراسة الميزات التقنية للمعدات ، وتعلم كيفية توصيل المعدات وصيانتها. أيضًا ، تعتمد كفاءة التعدين بشكل كبير على الاختيار الصحيح للعملة المشفرة للتعدين في كل مرحلة. تغير عائد العملة. لزيادة مستوى الربح ، تحتاج إلى مراقبة مؤشرات العملات المشفرة المتاحة للعمل.

هناك حاجة إلى رأس مال كبير لشراء المعدات.

لتثبيت الجهاز ، تحتاج إلى العثور على غرفة وتنظيم الظروف المناسبة فيها. على سبيل المثال ، من أجل التشغيل الفعال للمعدات ، من الضروري الحفاظ على درجة حرارة معينة. لهذا الغرض ، يستخدم عمال المناجم الرقميين معدات التبريد.

إذا كنت تريد التوقف عن العمل ، فستحتاج إلى العثور على مشترٍ للمعدات. ليس من الممكن دائمًا بيع المعدات بسعر قريب من السعر الذي كان وقت شرائها.

يجب على المرء أن يشارك في سباق المعدات المتغير باستمرار

على الرغم من حقيقة أن التعدين على أجهزتك الخاصة محفوف بعدد من الصعوبات ، إلا أن طريقة تعدين العملات المشفرة هذه لا تزال مطلوبة و الربح منها يكون عالي احيانا كلما كانت المعدات قوية.

خريطة تجزئة البيتكوين عبر العالم و مؤشر أكبر الدول التي تحتضن التعدين. البيانات من موقع cbeci.org

أبرز شركات التعدين السحابي لتعدين العملات المشفرة

قائمة أفضل مواقع التعدين السحابي النشطة التي يمكن أن تثق فيها من أجل كسب دخل من العملات المشفرة و التي بحثنا عنها جيدا قبل ادراجها في هذا الموضوع.

منصة التعدين السحابي الرائدة Genesis Mining

تعد منصة Genesis Mining للتعدين السحابي ، مع وجود معظم مزارعها في أيسلندا ، واحدة من رواد السوق. تأسست الشركة عام 2013. خلال عملها ، اكتسب التعدين السحابي على Genesis Mining شعبية في مجتمع التشفير كأحد أكثر الخيارات أمانًا.

مميزات التعدين السحابي عبر Genesis Mining

القدرة على تعدين مجموعة متنوعة من العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Zcash و Monero و Litecoin و Dash.

Genesis Mining هي واحدة من المنصات القليلة التي لم يتوقف فريقها عن العمل بالعملات المشفرة الرقفمية الموجهة لإخفاء الهوية.

تقدم الشركة للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخيارات لعقود استخراج العملات المشفرة باستخدام التعدين السحابي.

أيضًا ، تشتمل من مزايا Genesis Mining انها تقدم مدفوعات ثابتة ودعم جيد.

سلبيات منصة Genesis Mining

هناك اختلاف كبير في مستوى الاستفادة من العروض.

يقوم فريق المنصة بشكل دوري بتغيير شروط العقود.

على خلفية التغييرات ، في نفس الفترة الزمنية ، يمكن للمستخدمين العمل في ظل ظروف مختلفة. في الوقت نفسه ، سيحصل بعض العملاء المحظوظين على إبرام عقد أكثر ربحية مع مدفوعات أكثر.

المنصة المتعددة الخدمات و التي تقدم عروض التعدين السحابي StormGain عبر أجهزتك او أجهزة مستخدمين اخرين

منصة StormGain هي واحدة من الأصول الرقمية القليلة في السوق التي تتيح لك العمل بشكل مجهول مع مظام العملات المشفرة العملات المشفرة و يمكن التعريق بنفسك وذلك اختياريا. توفر المنصة أيضًا فرصة للانخراط في التعدين السحابي للعملات المشفرة عبر تقمية حديثة في اختيار الجهاز الذي تريد التعجين عليه أو عبر جهازك.

فوائد التعدين السحابي مع StormGain

فإن كنت تريد التعدين عبر أجهزتك أو أجهزة أخري يعرضها المستخدمين ، لا يستخدم نظام StormGain موارد بطارية معدات المستخدم.

تتيح لك معدات وأدوات StormGain تحقيق أعلى مؤشرات سرعة التعدين مع الحد الأدنى من استهلاك لموارد المستخدم.

المنصة لديها جدول لتوزيع الجوائز و المكافئات كل 30 أو 40 دقيقة. تسمح العملية الآلية بتقسيم العملات المشفرة التي تم تعدينها بالتساوي.

حد صغير لسحب الأموال و هو 10 دولارات أمريكية بما يعادل مثابلها بالبيتكوين BTC.

سحب سريع للأموال. الحد الأقصى مع تحميل عالٍ للشبكة 72 ساعة.

مدفوعات مستقرة. StormGain لا ينتهك المواعيد النهائية المحددة.

تدمج المنصة أدوات للكشف عن النشاط الاحتيالي ومنعه.

المنصة لها العديد من الخدمات غير التعدين، مثل التداول عير المنصة البيع و الشراء للعملات، محفظة للعملاتت المشفرة و برصة للتداول.

خدمة دعم فعالة.

منصة StormGain لها سمعة طبية في السوق. خلال عملها ، حشدت المنصة دعم كبير من المعدنين.

ميزة أخرى مهمة للمنصة هي التسجيل السريع. قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط من إنشاء حساب إلى بدء تعدين العملات المشفرة من خلال التعدين السحابي.

سلبيات التعدين السحابي على StormGain:

يمكن استخراج الأرباح و تعدين البيتكوين فقط.

شركة التعدين السحابي Bitcoin Pool

يتم توفير Bitcoin Pool مباشرة من خلال المجتمع الساهر على عملة البيتكوين كاش، المالكين لموقع Bitcoin.com الذي يهدف إلى توفير خدمة التعدين الأكثر تنافسية. تعلن Bitcoin أنها تقدم أعلى تجمع للدفع لكل سهم (PPS) على مستوى العالم بمكافأة حل إشكال هاش الكتلة بنسبة 98% و التكاليف تكون جد منخفظة.

بدأ التعدين عبر Bitcoin Pool سهل ويمكنك البدء في التعدين على الفور ، يمكن إما البدء في تعدين Bitcoin Cash عملة BCH أو Bitcoin عملة BTC ، أيهما يبدو أكثر ربحية بالنسبة لك. من السهل أيضًا إجراء مراقبة التعدين من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة لنظامي التشغيل Android و iOS ، بحيث يمكنك تتبع استخدام حسابك وقيمته بقدر ما تريد.

منصة التعدين السحابي Binance Smart Pool

بينانس Smart Pool هي خدمة تمكن المستخدم من الحصول على ربح أعلى من خلال التبديل التلقائي لمعدل التجزئة لتعدين العملات المختلفة باستخدام نفس الخوارزمية. يدعم Binance Smart Pool خوارزمية SHA256 ويمكن تبديل معدل التجزئة للمستخدمين بين BTC و BCH و BSV تلقائيًا.

يتم تسوية الدخل من التعدين النهائي بعملة البيتكوين.

ميزات Binance Smart Pool

حد أدنى مضمون للدخل. نظرًا للتحوط في الوقت الفعلي لـ بينانس Smart Pool ، فإن المنصة نضمن أن دخل التعدين النهائي للمستخدمين سيكون أعلى من الدخل العام لطريقة الدفع FPPS. بمجرد وجود ظرف مفاده أن الدخل الفعلي النهائي أقل من دخل FPPS ، ستضمن Binance Pool تعويض خسارة المستخدمين.

عملية بسيطة. يمكن للمستخدمين استخدام مفتاح التبديل بنقرة واحدة من التعدين العام إلى تعدين Smart Pool وليس هناك حاجة لتغيير عنوان URL لطبقة التعدين أو معرف المستخدم الذي يكون مناسبًا وسريعًا.

طريقة التسجيل و كل شيئ عن منصة Binance هنا : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

منصة أو الموقع التعدين السحابي Kryptex

Cryptex عبارة عن نظام أساسي يجمع بسلاسة جميع البنية التحتية للتعدين في تطبيق و منصة واحدة من بدء التعدين إلى الحصول على الأموال في سلاسة مستمرة و بدون أي تعقيد.

يقوم المستخدم بتثبيت تطبيق Kryptex ، وتقوم المنصة بإعداد المعدنين وتبادل في مجتمع تعدين سحابي. التجمع يقدم ربحية أعلى من التعدين المستقل بسبب وفورات الحجم في التبادلات والمعاملات.

الإيجابيات و الفوائد من التعدين عبر Kryptex:

مخطط عمل بسيط. تحتاج فقط إلى تثبيت التطبيق.

العديد من الخيارات لسحب الأموال: في العملات المشفرة والدولار usd واليورو.

العمولات المنخفضة وحدود السحب من 100.

لدى Kryptex اتفاقيات شراكة مع البنوك.

مجموعة كبيرة من الخوارزميات للتعدين. يختار التطبيق تلقائيًا أفضل خوارزمية للأجهزة والمعدات لتحقيق أقصى قدر من الربح. إذا رغبت في ذلك ، يمكن إعادة تكوين كل شيء بنفسك.

هناك وظائف لإدارة المزرعة عن بعد ومراقبة النظام. من حسابك الشخصي ، يمكنك تغيير الإعدادات ومراقبة معدل التجزئة hashing ودرجة حرارة المعدات واستهلاك الطاقة و الكهرباء.

مجتمع مطور عبر Telegram وقناة على YouTube ومجموعة على Instagram والشبكات الاجتماعية الأخرى.

هناك فرصة لاستئجار بطاقات الفيديو من أجل استغلالها في البرمجة، الذكاء الإصطناعي و تعلم الألة أو البيانات الضخمة أو عرض الفيديو و الحوسبة السحابية.

يحتوي Kryptex أيضًا على آلة حاسبة للتعدين وجدول أفضل بطاقات الفيديو التي ستساعدك على اتخاذ القرار الصحيح إذا كنت ترغب في الاستثمار في الأجهزة.

سلبيات المنصة

يتم دمج جميع العملات المكتسبة في عملة البيتكوين. هذا يقلل من تقلب أسعار العملات المشفرة ، ولكن يمكن أن يخيف المتداولين الذين يتطلعون إلى تداول العملات البديلة في البورصات.

منصة Eobot الرئيسية

تم إطلاق مشروع Eobot في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) في عام 2013. يضع التاريخ الطويل النظام الأساسي على قدم المساواة مع الكبار و عمالقة صناعة التعدين السحابي. من ميزات الموقع عدم الكشف عن هوية المعدنين.

إيجابيات Eobot

يولي منشئو النظام الأساسي اهتمامًا خاصًا لسلامة المستخدمين. لدى Eobot عدد من الأدوات لهذا الغرض.

تتميز المنصة بآلة حاسبة تسمح لك بالتنبؤ بدقة بمستوى الدخل المحتمل.ت

تتوفر عدد كبير من العملات المشفرة للتعدين

سلبيات Eobot

احيانا تواجه صعوبات في الوصول الى المنصة.