أعضاء الكونغرس يطلبون من هيئة الأوراق المالية والبروصات التحقق من الجهات التي يمكنها حفظ توكنات الأوراق المالية

تام شمس - الخميس 10 ديسمبر 2020 02:54 صباحاً - كتب تسعة أعضاء في الكونغرس خطابًا يطلبون فيه من هيئة الأوراق المالية والبورصات تصحيح توجيه توكنات الأوراق المالية الخاص بها.

ففي خطاب بتاريخ ٩ ديسمبر إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاي كلايتون، طلب العديد من أعضاء مجموعة بلوكتشين في الكونغرس بقيادة توم إمر (R-MN) من اللجنة التحقق من القواعد المتعلقة بالوسطاء والتجار الذين يمكنهم حفظ الأوراق المالية الرقمية. ويلزم الحصول على ترخيص الوسيط والتاجر لبيع الأوراق المالية في الولايات المتحدة.

يخاطب الخطاب أيضًا هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA)، وهي هيئة ذاتية التنظيم تسجل الوسطاء والتجار الأمريكيين بموجب إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات. وفي الوقت الحالي، لا تزال القواعد غير واضحة مما أدى إلى تأخير هائل في التسجيل. وحسبما جاء في الخطاب:

"في ظل غياب التوجيه من هيئة الأوراق المالية والبورصات، لم ترفض هيئة تنظيم الصناعة المالية تمامًا أي طلبات وسطاء-تجار تتضمن حفظ الأوراق المالية الرقمية، مما يجعل الطلبات مؤهلة للاستئناف. وبدلًا من ذلك، سمحت هيئة تنظيم الصناعة المالية بإيقاف الطلبات - غالبًا لسنوات - أو طلبت من المتقدمين سحب مثل هذه الطلبات".

لاحظ الكثيرون النظام البيئي المتوقف لتوكنات الأوراق المالية في الولايات المتحدة على عكس العملات المشفرة اللامركزية مثل بيتكوين أو إيثريوم، إذ يتم تسجيل توكنات الأوراق المالية كسندات ولكن يمكن تداولها بطريقة أكثر لامركزية بفضل تقنية بلوكتشين.

وقد شجع خطاب اليوم الهيئة التنظيمية للأوراق المالية على اتباع نهج مكتب المراقب المالي للعملة، والذي وافق هذا الصيف على قيام البنوك الوطنية بالاحتفاظ بالعملات المشفرة.