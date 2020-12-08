أقوى العملات المشفرة التي تستطيع تجميدها لربح من Staking

سنتحدث اليوم عن طريقة لكسب العملات المشفرة الافتراضية عبر عملية تسمى Staking او التخزين او التجميد المؤقت او التخزين المساحي. هذا النوع من التعدين للعملات المشفرة أصبح شائعًا جدًا مؤخرًا ، خاصة بعد أن وفرت إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة ، Binance ، للعملاء او المستخدم فرصة لكسب المال عن طريق إيداع الأموال و الربح من خلال العملات المجمدة في المحفظة. الآن أصبح عملاء هذه المنصة وغيرها من الخدمات المماثلة يزداد أكثر فأكثر، و زاد الطلب أكثر على عملية الستاكنج أيضا عندما تم اطلاق النسخة الجديدة للإثريوم Ethereum 2.0.

أدى وباء كوفيد-19 إلى أزمة في أسواق الأسهم و المجتمع الدولي ككل وأجبر المستثمرين على البحث عن خيارات استثمار بديلة ، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بالعملات الرقمية المشفرة و الرموز المميزة و الاقتصاد المشفر و المال المشفر و المشاريع التي تهتم بالعملات المشفرة و خلق حلول مالية جديدة. ومع ذلك ، حتى لو لم يكن هناك فيروس قاتل ، ستستمر صناعة العملات المشفرة في التطور. لقد أدى الذعر فقط إلى تسريع إعادة تنظيم النظام المالي العالمي ، والذي كان في ظل ظروف أخرى أبطأ.

حدود مغلقة ، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي والذعر في الأسواق. لم يعد الناس يثقون في الأصول التقليدية و أنظمة الاستثمار التقليدية و مركزية المال و البيانات، فقد بدأ الناس في الاستثمار في العملات المشفرة في الأنظمة المالية اللامركزية التي تدعمها سواء المؤسسات أو المدعومة ذاتيا عبر شركات مفوضة لذلك من أجل الاستجابة لمتطلبات العالم الحديثة.

الاسثمار في العملات المشفرة و dapps و البلوكشين و الأنظمة اللامركوزية بها خطورة عالية نظرا للأسعار المتقلبة بشكل جنوني، و مع ذلك ترى أن الملايين يريدون المخاطرة بوضع مالهم في النظام المشفر. لكن مجرد الاستثمار وانتظار ارتفاع سعر العملة لا يزال غير مثير للاهتمام. مما ادى المستثمرين في التفكير في شيء آخر وهو الحصول على دخل سلبي عن طريق عملية تجميد العملات المشفرة في حساباتهم عبر المحفظة التي تدعم التجميد Staking او عبر البورصات الرقمية المشفرة التي تدعم عملية التخزين المؤقت، مما يعني رهن عملاتهم المشفرة من أجل نسبة ارباح في أخر الشهر، دون الحاجة الى التوقيع على أي عقود، أو شراء معدات التعدين أو العقود على التداول…

في هذا الموضوع سنحاول الإجابة على ما هو Staking او التخزين او التجميد المؤقت و كيف يمكن لأي شخص أن يشارك في عملية الستاكينج ، كيف تتم العملية وما هي العملات المشفرة التي يمكنك كسبها و الحصول على مكافآت عن طريق تجميد تلك العملة ؟

إذا كنت تعرف كيفية عمل العملة الرقمية المشفرة Bitcoin ، فمن المحتمل أنك تدرك جيدًا حقيقة أن كل شبكة Blockchain تستخدم نوعًا من آلية الإجماع للتحقق من صحة المعاملات Transaction أو التحقق من صحة الكتل، الكتلة او block في السلسلة. بعض آليات الإجماع الأكثر استخدامًا هي إثبات العمل (PoW) و Proof-of-Stake او PoS اثبات الحصة. يتم تحفيز كل من يشارك في عملية التحقق من صحة المعاملة و حل مشكل كتل مشفرة عبر مشاركة موارد حاسوبه مثل قوة CPU من أجل إنتاج عملات جديدة كل 10 دقائق.

هل تعلم أنه من خلال تجميد Staking عملاتك المشفرة في أحد المحافظ الرقمية للعملات المشفرة التي لها بلوكشين تعمل على خوارزمية اتباث الحصة ، يمكنك كسب فائدة سلبية منها و مكافآت كبيرة سواء اخترت أن تشارك في عملية التجميد ب الإنترنت أو بدونه ؟ و بدون أن تشتري أي أجهزة للتعدين أو عقود التعدين. يشبه تخزين أموالك في حساب توفير ثم الحصول على الفائدة منه و لكي لا نقول فائدة أنما مكافآت على المساهمة في حماية شبكة العملة بعملاتك المجمدة.

هذا ممكن مع بعض العملات المشفرة. يمكنك مشاركة العملات المشفرة على شبكة blockchain باستخدام نموذج إجماع Proof of Stake.

ربما سمعت عن مكافآت او بروتوكول إثبات العمل؟ النموذج الذي تستخدمه عملة البيتكوين BTC.

لإثبات العمل ، نقوم ب إنشاء عملات مشفرة جديدة من خلال التعدين بالحواسيب. ولكن مع تشفير اثبات الحصة Proof of Stake ، نقوم بدلاً من ذلك بوضع عملاتنا المشفرة أو الرموز المميزة الخاصة بنا في محفظة للعملات أو عبر منصات تداول العملات الرقمية المشفرة التي تدعم الستاكينج عملية تجميد أو ستاك Stack لأحد العملات المشفرة مع الحصول على فائدة تختلف من عملة و من مدة لأخرى، و عبر هذه العملية عملاتك المشفرة التي تم تعليقها و اقفالها للستاكينج تربح عليها قيمة متغيرة في وقت زمني معين محدد من قبل.

التعدين و الستاكينج في جوهرهما متشابهان للغاية ، ولكن يمكن أن يكون للتجميد بعض المزايا المفيدة.

مدخل لعملية التجميد Staking

في شبكة البلوكشين blockchain التي تعمل بألية او بروتوكول الإجماع إثبات الحصة PoS ، يمكن لمالكي الرمز المميز المشاركة بنشاط في التحقق من صحة المعاملة وتعرف العملية باسم Staking. يمكن لأي شخص لديه الحد الأدنى من الرصيد المطلوب لعملة معماة او العملة المشفرة التي تعمل بنظام خوارزمية إثبات الحصة PoS معينة المشاركة في التحقق من صحة المعاملة ويمكنه كسب المكافآت على ذلك. بعبارة بسيطة ، يشبه الأمر تمامًا تلقي الفائدة على الأموال التي تحتفظ بها في حسابك المصرفي.

فهل أنت مهتم بربح عائد أسبوعي، شهري أو سنوي على كل العملات المشفرة التي تملكها و التي تعمل بنظام خوارزمية إثبات الحصة ؟

اذا ستجد في أخر هذا الموضوع أفضل و أهم العملات والرموز الرقمية المشفرة التي يمكن تجميدها أو أن تخزنها في عملية Staking من أجل كسب أرباح على كل يوم قمت فيه بإقفالها لعملة الستاكينج، ولكن قبل أن تصل الى تلك العملات، لابد أن تقرأ كل أسطر هذا المقال لأنها ستهيئك لأن تبدأ في الربح من الستاكينج بنجاح، و ستجعلك تختار العملات بعناية، و هذه المعلومات لن تجدها في أي مكان.

في معظم الحالات ، يمكنك مشاركة عملاتك المشفرة باستخدام خدمات Staking التي تقدمها العديد من منصات التداول مثل Binance او KuCoin أو مشاركة عملاتك المشفرة من محفظتك المشفرة. لا يسمح لك Staking بربح المكافآت مقابل تجميع عملاتك المشفرة فحسب ، بل يمنحك أيضًا بعض القدرة على اتخاذ القرار في الشبكة. وبالتالي ، عندما تقوم بجمع العملات المشفرة، يمكنك أيضًا المشاركة في قرارت الشبكة و التصويت مثل كل حامل للأسهم الشركة، من له أكبر عدد من أسهم الشركة يكون له القرار الكبير في مجلس ادارة الشركة.

مزايا الستاكينج على التعدين

تجميد العملات المشفرة يمكن أن يتم عبر منصات التداول

عبر منصات التداول التي تدعم عملية التجميد و الربح مقابل ذلك، يمكنك مشاركة عملاتك المشفرة او عملاتك المستقرة مثل usdt مباشرة في البورصة. لم يتم تمكين هذا الخيار في جميع بورصات العملات المشفرة ، ولكن هناك ثلاث منصات التداول و التبادلات المشهور التي تدعم ذلك هي Binance و KuCoin و Coinbase.

الآن ، إذا كنت تاجرًا، متداولا او حاملًا للعملات المشفرة من ذوي الخبرة ، فقد تجادل بأن تخزين عملاتك المشفرة في بورصة العملات المشفرة يعد أمرًا غير امن. ولكن الحقيقة هي أنه على الرغم من أن منصات التداول تعاني مع عمليات الإختراق و احتيال أكثر الا أن الآن كل منصات التداول أصبحت قوية من حيث الامان، و تعوض كل المستخدمين على كل اختراق لحق بها.

التجميد او الستاكينج البارد يجعلك أكثر راحة و سهلًا للغاية

ميزة أخرى رائعة هي خيار مشاركة عملاتك المشفرة بكشل بارد أي أن عملاتك المشفرة يمكن تخزينها و تجميدها عبر المحافظ الباردة، غير أنه عندما تريد سحب أرباحك، ستحتاج الى اتباث أن كل العملات التي قمت بتجميدها متاحة عبر محفظتك الباردة. و هذا سيجعل عملاتك المشفرة في امان، فقط لا تضيع محفظتك مثل Ledger Nano لأنها ستكون بمثابة توقيع خاص بك، لسحب عملاتك المشفرة و تداولها او انفاقها.

يتطلب Staking طاقة أقل

سيتطلب التخزين المؤقت او التجميد المؤقت طاقة حسابية أقل وبالتالي تقليل استخدام الطاقة. سيكون هذا فوزًا هائلاً لمساحة و صناعة العملات المشفرة عندما نعرف مقدار التعدين الذي يستنزف استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم.

أحد الأمثلة على القدرة التنافسية الحالية في مجال التعدين ، يستهلك تعدين البيتكوين طاقة أكثر من دولة سويسرا .

سيكون هذا ممكنًا من خلال التخزين البارد ومتوسط الطلب على الطاقة الحسابية من العقد والمحافظ أقل بكثير مقارنة بالعقد المكافئة في التعدين وإثبات العمل.

الستاكينح يولد دخل إضافي على عملاتك المشفرة و هي محفظة في محفظتك بشكل أمن. هذا بالتأكيد معطى جيد. سيكون أي شخص مهتمًا بكسب أموال إضافية ، ومن الممكن أن يكون ذلك ممكنًا ، مع القليل من الجهد المحتمل عبر التجميد المؤقت للعملة المشفرة.

الستاكيتج تعتبر طريقة رائعة للاستثمار في العملات المشفرة، وتقييم العملات التي تختارها للتخزين وهي طريقة رائعة للإضافة إلى معرفتك الخاصة بالعملات المشفرة ، وتكنولوجيا blockchain ، والاستثمار.

هنا عليك أن تقرر نوع العملة المشفرة المراد شراؤها ، ثم تعرف على كيفية عملها لبدء عملية التخزين. ثم قرر ما تفعله بالأرباح. إما إعادة استثمارها؟ شراء عملة مشفرة أخرى؟ أو صرفها؟

كيف تختار أفضل عملة لتجميدها من أجل الربح منها شهريا أو سنويا

للحصول على دخل سلبي من خلال المشاركة في عملية الستاكينج عبر نظام سلسلة الكتل Proof of Stake ، لا تحتاج فقط إلى النظر في حجم الربح المحتمل الذي يتم دفعه من خلال الرموز المميزة لهذه الشبكة ، ولكن أيضًا في آفاق مشروع التشفير في السوق و كيف يمكن أن يكون له تأثير أيجابي في صناعة التشفير. لنفترض أنك جمدت الرموز المميزة لشبكة غير معروفة بنسبة رائعة تبلغ 100% سنويًا من الأرباح. لكن هذا سيتطلب إنفاق مبلغ معين من مالك الخاص من اجل الحصول على العملة و تجميدها.

على سبيل المثال ، إذا كنت في حاجة إلى تجميد 1000 وحدة من عملة الشبكة بقيمة 1 دولار أمريكي لتنشيط عملية Staking ، فأنت بحاجة إلى استثمار 1000 دولار وانتظار الدفعة الأولى ، على سبيل المثال ، شهر. ولكن ماذا سيحدث إذا انخفض سعر صرف التوكن بنسبة 20% خلال هذا الوقت؟ هذا صحيح ، أنت في المنطقة الحمراء ، وكلما انخفض سعر الصرف ، زادت الخسارة ، وصولاً إلى الإفلاس الكامل. على الرغم من أن عملية التجميد Staking مربحة ولكن مع ارتفاع السعر للرمز يكون الربح أعلى و مضاعف. بالطبع المشاريع الجادة و المتميزة لا تقدم 100% من الأرباح سنويا، على الأقل في مشاريع التشفير الجادة التي تم الانتهاء منها بالفعل و تقدم أشياء جديدة لسوق الأصول الرقمية المشفرة. و في هذه القائمة قبل الوصول الى القائمة الكبيرة نقدم لكم العملات الأكثر موثوقية، من أجل تجميدها.

قائمة بأفضل العملات التي يمكن رهانها أو تجميدها في عملية الستاكينج

Tron

EOS

DASH

Tezos

Stellar

ZILLIQA

CARDANO

ICON

BAND

KOMODO

VECHAIN

ALGORAND

NEO

QTUM

POLKADOT

منصات التداول و التبادل للعملات المشفرة التي تدعم عملية Staking

منصة بينانس Binance

بالإضافة إلى العملات البديلة المذكورة أعلاه ، يتم أيضًا دعم العملات من سلاسل الكتل الأخرى ، بالإضافة إلى الرموز المميزة. لا توجد رسوم على التخزين المؤقت عبر Binance ويمكن سحب الأصل أو بيعه في أي وقت. أن المكافأة لا يتم دفعها عن طريق البورصة نفسها ، ولكن من قبل مطوري النظام البيئي. يوفر التبادل محفظته الخاصة فقط ، لذلك يعتبر التجميد المؤقت للعملة عبر منصة Binance هو الأكثر أمانًا للمستخدمين العاديين.

يحتوي موقعنا على مقال تفصيلي حول تسجيل Binance وإنشاء الحساب عبر مصة بينانس و أيضا نشرح كيفية التداول عبر المنصة. بعد التسجيل ، لا تنس تفعيل الحماية الإضافية للحساب.

كيفية إنشاء حساب Binance : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان

تجميد أو الرهن عبر منصة على Kucoin Pool-x

من الممكن تنشيط عملية Staking على أكبر عدد من الأصور الرقمية التي تدعمها المنصة بما في ذلك: عملة EOS و Tron و Atom و XTZ. الدخل السنوي قد يصلى حتى 50% ، اعتمادًا على العملة المشفرة.

التجميد عبر منصة Waves.Exchange

إنها الخدمة الوحيدة التي تدعم التجميد اللامركزي لكل كتلة. يمكن التجميد عبر المنصة العملات المستقرة كالدولار النيوترينو (USDN) او عملة WAVES الفريدة. لمزيد من المعلومات حول شروط Staking في هذا التبادل عبر الرابط التالي.

التجميد عبر منصة Bitfinex. يتم دعم العديد من العملات افتراضية المشفرة ، ولا يتم فرض أي عمولة على استخدام محفظة الصرف عبر المنصة.

عملية ستيكينج عبر كراكن منصة Kraken

المنصة توفر العديد من العملات المشفرة لغرض التجميد، توجد عملة Tezos و Cosmos و Polkadot . تقبل البورصة أيضًا التخزين لعملة Bitcoin رمزXBT واليورو (EUR) والدولار الأمريكي (USD).

لكن الأصول الثلاثة الأخيرة لا علاقة لها بالتخزين ، على الرغم من وجودها في نفس القائمة مع الرموز المميزة لنظام نقاط البيع. في هذه الحالة ، تلعب البورصة دور البنك وتدفع فائدة للاحتفاظ بالمال على الوديعة.

محافظ العملات المشفرة الأكثر شيوعًا مع خيار التخزين المؤقت

محفظة TrustWallet

بعد بدء دعم عملية الستاكينج Staking من خلال منصة Binance ، سيكون من الغريب عدم ظهور هذا الخيار في محفظتها الرسمية.

يمكن تخزين Trust wallet للعملات الرقمية المشفرة التالية

تيزوس Tezos أو رمز XTZ .

عملة ترون TRON رمز TRX.

كوزموس Cosmos رمز ATOM.

ألغوراند Algorand رمز ALGO.

كافا Kava رمز KAVA.

عملة فيشاين VeChain رمز VET.

عملة Callisto رمز CLO.

عملة IoTeX رمز IOTX.

عملة TomoChain رمز TOMO

ربما سيتم توسيع القائمة قريبًا وستظهر الرموز المميزة الأخرى المتاحة للتثبيت في البورصة نفسها في المحفظة.

محفظة ATOMIC WALLET

هذه هي العملات المشفرة المتوفرة من أجل للتخزين أو الستاكينج:

عملة أتوم ATOM.

عملة تيزوس XTZ .

عملة ترون TRX .

عملة باند Band.

عملة نيو NEO.

عملة كومودو Komodo.

و العديد من العملات التي تجدونها عبر هذا الرابط

تحقق الرموز الخاصة بالمحفظة AWC أعلى دخل بنسبة يفوق 20% سنويًا.

حتى من حلال المحفظة الرقمية الباردة التي على شكل جهاز Ledger عبر تطبيق Ledger Live ، يمكنك تنشيط تجميد العملات المشفرة من خلالها و التطبيق يدعم العديد من العملات المشفرة التي يمكن أن تقوم بتجميدها بشكل بادر و هي Tezos و Cosmos و Tron و عملات أخر عبر تجدونها عبر الرابط التالي.

إيجابيات و سلبيات التجميد المؤقت Staking

الأيجابيات

سهولة البدأ و يبمكن البدأ بأقل مبلغ ممكن

تكاليف أقل من التعدين

لا توجد تكاليف استهلاك المعدات

احتمال هجوم 51٪ منخفض

الاستدامة

السلبيات

الحاجة إلى تجميد الأصول الرقمية المشفرة التي تريد أن تخزنها من اجل ستاكينج

يعتمد الدخل على سعر صرف العملة

تهديد جيدي لنظام اللامركزية عبر جعل الشبكة في يد المركزية

يكاد يكون من الواضح أن الأنظمة البيئية المشفرة التي تعمل على نظان التعدين والتحقق PoS أصبحت رائدة في صناعة التشفير. و مع اطلاق نظام Ethereum Casper سيزداد الإقبال على عملية الستاكينج.

بعد أن قدمنا كل شيئ عن ما هو الستاكينح، كيف يعمل و من هم الذين يدعمون ذلك النوع من التعدين للعملات المشفرة، اليكم أهم العملات التي يمكن أن تقوم بتجميدها أز رهنها من أجل كسب أرباح عل كل عملة تقوم بتخزينها من أجل عملية Staking.

أقوى العملات المشفرة التي تستطيع تجميدها لعملية Staking

عملة Dash

واحدة من أوائل العملات المشفرة التي نفذت نظام Staking. للقيام بذلك ، يحتاج المستخدمون إلى ما يسمى بـ Masternode مع 1000 عملة مشفرة من عملة داش في محفظتهم. فحسب الحسابات التي يمكن القيام بها من أجل حسب الأرباح من 1000 عملة مجمدة على ماسترنود Dash بسعر الداش 100 دولار باستخدام حاسبة الربحية DASH Masternode ، يمكنك أن ترى أن هذه الاستثمارات تعطي حوالي 450 دولارًا شهريًا.

عملة Tezos XTZ

أول من يأتي في هذه القائمة هو Tezos! سلسلة البلوكشين blockchain الجيدة السمعة مع واحدة من الشبكات الحاصلة على أكبر عدد من المساهمين من حملات تمويل ICO.

تهدف Tezos إلى أن تكون blockchain الدائم الذي يمكنه التعامل مع الترقيات والتطوير دون الحاجة إلى هارد فورك ، مثل شبكة Ethereum وغيرها من المتنافسين في نفس المساحة. مع تركيز إضافي على كونها منصة لرموز الأمان. يبلغ عائد الاستثمار السنوي المتوقع من الإستثمار في تجميد عملة تيزوس ما بين 5-9% و هذه النسيبة يمكن أن تتغير من منصة لأخرى.

دليل يقم لكم كل المعلومات عن عملة تفويض Tezos : شرح مبسط و سهل ل ما هو Tezos و عملة XTZ

عملة كوزموس Cosmos رمز ATOM.

شبكة Cosmos ، يطلقون على عليها أنها إنترنت البلوكشين blockchain ، هو نوع جديد من منصات blockchain حيث يمكن للشركات الناشئة الجديدة بسهولة إنشاء خدمات blockchain الخاصة بها بسهولة.

لديهم تركيز واضح على ربط سلاسل الكتل وتسهيل الترابط و التكامل مع بعضهم البعض.

في عالم به الكثير من سلاسل الكتل المنفصلة ، فإن الحاجة إلى التعاون و الترابط بين شبكات البلوكشين المختلفة يعد أمر مفروغ منه لاعتماد blockchain كنسخة جديدة للإنترنت. يبلغ عائد الاستثمار السنوي المتوقع من عملة ATOM ما يفوق 8%.

عملة ليسك LSK

عملة مشفرة أخرى في قائمة أفضل عملة من اجل Staking هي LSK. تعد Lisk هي منصة blockchain الرئيسية لعملة LSK و هي بلوكشين أخرى توفر حلول جديدة لعالم التشفير. Lisk عبارة عن blockchain مفتوح المصدر الذي يريد أن يجعل من السهل على أي شخص إنشاء blockchain الخاصة به.

تمت كتابة Lisk’s SDK بلغة جافا سكريبت مما يجعل الوصول إليها أكثر سهولة للمطورين الجدد للدخول بسرعة في بنائها. العائد على الاستثمار السنوي المتوقع من تجميد عملة Lisk هو 5-6% و أكثر حسب المنصة و التجمع.

العديد من المعلومات عبر عملة و بلوكشين Lisk عبر الموضوع التالي : شرح سهل و مبسط ل ما هو نظام Lisk و عملة LSK

عملة نيو Neo

هذا هو الاثريوم الصيني. ومنصة لل dApps والخدمات الجديدة ، وأيضًا منصة إطلاق لرموز جديدة.

حقق Neo ارتفاعًا كبيرًا مثل العديد من الآخرين في هذا الفضاء ، عندما تم إطلاقه في عام 2017. ومنذ ذلك الحين كافح قليلاً ، مثل البقية. لكنهم يبنون ويعملون بجد لاكتساب قوة جذب وتنمية جديدة. كانت هناك أسئلة تتعلق بلامركزية Neo ، على غرار علملة VeChain وهذا شيء يعملون على الحصول على عقد إضافية للشبكة. بلغ عائد الاستثمار السنوي المتوقع من عملة Neo ما بين 1.5-2.50% و هذه النسبة تتغير من منصة لأخرى.

عملة VeChain رمز VET

منصة blockchain أخرى مستوحاة من شبكة Ethereum. هذه البلوكشين مشروعها يركز على الشركات وصناعة سلسلة التوريد. أطلقت VeChain شبكتها الرئيسية وهي قيد الاستخدام بالفعل من قبل العديد من العملاء و الشركات في مجال سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم ، لتتبع المنتجات والشحنات. العائد على الاستثمار السنوي المتوقع من VeChain هو 2.2% و قد يرتفع أو ينخفظ أحيانا.